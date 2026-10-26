Αρχοντικό Παρνασσού: Το φθινόπωρο στην Αμφίκλεια απέχει μόλις δύο ώρες - iefimerida.gr

Σε ελκύει ένα ήσυχο, γραφικό χωριό του Παρνασσού; Αγαπάς τις αυθεντικές τοπικές γεύσεις, την πεζοπορία στο βουνό ή ένα ποτήρι καλό κρασί με την παρέα δίπλα στο τζάκι;

Τότε η Αμφίκλεια είναι ο προορισμός σου για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής είναι εθνική οδός και το επαρχιακό κομμάτι δεν έχει ιδιαίτερες στροφές, οπότε θα φτάσεις πριν καν το καταλάβεις. Μακριά από κοσμικότητες και πολυκοσμία, αυτό το «hidden gem» προσφέρει απλόχερα φύση, ηρεμία και χαλάρωση. Το Αρχοντικό Παρνασσού είναι το ιδανικό μέρος για να τα ζήσεις όλα αυτά.

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﻿Αρχοντική αίσθηση, σπιτική ατμόσφαιρα



Το επιβλητικό κτίριο του 19ου αιώνα ανακαινίστηκε πρόσφατα με σεβασμό στην παραδοσιακή του αρχιτεκτονική. Σήμερα συνδυάζει την αρχοντιά του παρελθόντος με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Καθένα από τα δέκα δωμάτιά του έχει τον δικό του χαρακτήρα και ένα όνομα δανεισμένο από τη φύση της Αμφίκλειας. Στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο θα βρεις δίχωρες σουίτες με θέα στον κήπο. Στον δεύτερο όροφο είναι οι σοφίτες, με επικλινή ξύλινη στέγη και μεγάλα παράθυρα στον ουρανό.

Η θαλπωρή σε τυλίγει από την πρώτη στιγμή. Στο ευρύχωρο lobby, ζευγάρια, παρέες και οικογένειες βρίσκουν τη δική τους γωνιά. Εκεί ψήνεις κάστανα στο τζάκι, δοκιμάζεις τοπικό λικέρ καρύδι ή βύσσινο ή παίζεις μια παρτίδα επιτραπέζιο. Κάθε πρωί, η τραπεζαρία γεμίζει με τις χειροποίητες λιχουδιές της κυρίας Λουκίας, της ψυχής του Αρχοντικού. Τυρόπιτα, ντόπιος τραχανάς με τριμμένο τυρί, μακαρόνια με κιμά, φρεσκοζυμωμένο ψωμί και σπιτική μαρμελάδα σε κάνουν να λαχταράς τη ζωή στο χωριό.

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﻿Μία αφετηρία, πολλοί προορισμοί



Από το Αρχοντικό ξεκινούν διαδρομές για κάθε διάθεση, είτε είσαι γευσιγνώστης είτε εξερευνητής. Στην παραδοσιακή αγορά του χωριού θα ανακαλύψεις τοπικά προϊόντα. Στα ταβερνάκια θα δοκιμάσεις σπιτικές γεύσεις, φέτα, ντόπια τυριά και λουκάνικα, με κρασί της περιοχής. Στα γραφικά σοκάκια, ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια, νιώθεις ότι ο χρόνος κυλά πιο αργά.

Λίγο πιο έξω σε περιμένει η ιστορική μονή της Αγίας Ιερουσαλήμ. Μόλις 5 χλμ. από το χωριό βρίσκεται η Ιερά Μονή Δαδίου του 18ου αιώνα, γνωστή ως Παναγία Γαυριώτισσα, μέσα σε πυκνό δάσος με πεύκα, κέδρους, βελανιδιές και γαύρους. Στα 18 χλμ. είναι το ιστορικό Χάνι της Γραβιάς. Σε απόσταση έως 35 χλμ. θα βρεις την Τιθορέα με τον καταρράκτη της Τρύπης και την Παύλιανη με το παραμυθένιο πάρκο της.

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﻿Ο Παρνασσός αλλιώς



Για τους λάτρεις των εναλλακτικών σπορ, η περιοχή είναι παράδεισος. Μπορείς να κάνεις πεζοπορία, mountain bike, αναρρίχηση, αλεξίπτωτο πλαγιάς ή off-road οδήγηση, οργανωμένα ή μόνος σου. Τα ιστορικά ξωκλήσια, η πανέμορφη Μισκλίτσα, τα πεδία αναρρίχησης του Κούβελου, η ορθοπλαγιά του Γεροντόβραχου, ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού και ο Βοιωτικός Κηφισός είναι μερικά από τα καλά κρυμμένα μυστικά του τόπου.

Ζήσε τη δική σου ιστορία στο Αρχοντικό Παρνασσού, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα.