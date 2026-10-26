Aλλάζει ο τουριστικός χάρτης της Ευρώπης: Οι νέες κατηγορίες ταξιδιωτών -Αναδυόμενοι προορισμοί, τι είναι τα long-haul ταξίδια - iefimerida.gr

Ο τουριστικός χάρτης της Ευρώπης αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά κατά την επόμενη δεκαετία, καθώς διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο σύμφωνα με έκθεση της Accor.

Νέες κατηγορίες ταξιδιωτών, αναδυόμενοι προορισμοί και μεταβαλλόμενες τάσεις στη ζήτηση διαμορφώνουν το τοπίο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό.

Το νέο τοπίο του Ευρωπαϊκού τουρισμού

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία και προβλέψεις της Tourism Economics, εκτιμά ότι η ζήτηση για τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 32% την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις ετησίως.

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Κινητήρια δύναμη αυτής της ανάπτυξης θα αποτελέσουν τα διεθνή ταξίδια. Οι διανυκτερεύσεις διεθνών επισκεπτών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 42% μεταξύ 2026 και 2036, έναντι αύξησης 24% για τον εγχώριο τουρισμό, δημιουργώντας περίπου ένα δισεκατομμύριο επιπλέον διανυκτερεύσεις διεθνών επισκεπτών κάθε χρόνο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση της παγκόσμιας ευημερίας, η ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας, η βελτίωση της συνδεσιμότητας και οι συνεχείς επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές συνδυάζονται, προσελκύοντας περισσότερους διεθνείς ταξιδιώτες σε προορισμούς σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, πέρα από τους παραδοσιακά δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός θα συνεχίσει να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ταξίδια μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, καθώς περισσότερο από τα τρία τέταρτα των διεθνών αφίξεων (77%) το 2036 αναμένεται να προέρχονται από την ίδια την Ευρώπη.

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Ωστόσο, η έκθεση αναδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξη νέων αγορών προέλευσης επισκεπτών εντός της Ευρώπης. Οι αφίξεις από αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 52% την επόμενη δεκαετία, έναντι αύξησης 34% από τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η Γεωργία (+123%), η Μολδαβία (+107%) και η Αρμενία (+76%) συγκαταλέγονται στις αγορές με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Σημαντική αύξηση αναμένεται επίσης στη ζήτηση για τα long-haul ταξίδια. Οι αφίξεις από τη Μέση Ανατολή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 93% και από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατά 88% την επόμενη δεκαετία, καθώς ενισχύεται η παγκόσμια ευημερία και περισσότεροι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση στη διεθνή ταξιδιωτική αγορά. Μεταξύ των σημαντικότερων αγορών εκτός Ευρώπης, η Κίνα (+138%) και η Νότια Κορέα (+121%) αναμένεται να καταγράψουν ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη.

Παρότι καθιερωμένοι προορισμοί, όπως η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα διατηρήσουν την κυρίαρχη θέση τους ως ανθεκτικοί και ιδιαίτερα δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, με τις πέντε κορυφαίες χώρες να εκτιμάται ότι θα συγκεντρώνουν περισσότερο από το ήμισυ των διεθνών διανυκτερεύσεων το 2036, η έκθεση διαπιστώνει ότι ορισμένοι από τους υψηλότερους ρυθμούς τουριστικής ανάπτυξης θα καταγραφούν εκτός των παραδοσιακών τουριστικών αγορών της Ευρώπης.

Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Βαλτικής και ορισμένων περιοχών των Βαλκανίων προβλέπεται να σημειώσουν σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης του διεθνούς τουρισμού σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι προορισμοί αυτοί επωφελούνται από τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για νέες, οικονομικά προσιτές ταξιδιωτικές εμπειρίες, δημιουργώντας ευκαιρίες για επενδυτές, εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να δραστηριοποιηθούν σε αγορές που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης.

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Η έκθεση αναδεικνύει επίσης, σημαντικές προοπτικές για τον τομέα της οικονομικής φιλοξενίας (economy hospitality), καθώς τα διεθνή ταξίδια γίνονται προσβάσιμα σε ένα ολοένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο κοινό.

Πολλοί από αυτούς τους νέους ταξιδιώτες, είτε προέρχονται από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές μεγάλων αποστάσεων, όπως η Κίνα και η Ινδία, είτε από αναδυόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες με αυξανόμενα εισοδήματα και βελτιωμένη συνδεσιμότητα, επιλέγουν αξιόπιστα ξενοδοχειακά brands οικονομικής κατηγορίας, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν σε άγνωστες πόλεις, αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια ή χρησιμοποιούν μη οικείες πλατφόρμες κρατήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, οι δαπάνες των εισερχόμενων επισκεπτών στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν από 825 δισ. ευρώ το 2026 σε περισσότερα από 1,3 τρισ. ευρώ έως το 2036, καταγράφοντας αύξηση 64%. Οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά αναμένεται να αυξηθούν κατά 72%, για αγορές λιανικής κατά 69% και για δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού κατά 66%.

Παράλληλα, οι αφίξεις επαγγελματιών ταξιδιωτών στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50%, έναντι αύξησης 39% για τα ταξίδια αναψυχής. Ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη αναμένεται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (+118%) και τη Μέση Ανατολή (+112%).

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ΑΠΕ-ΜΠΕ