Η ιταλική πόλη με τη μαγευτική χριστουγεννιάτικη αγορά, τα μεσαιωνικά σοκάκια και τις χιονισμένες Άλπεις- Γιατί να πάτε στις γιορτές - iefimerida.gr

Ένας μαγευτικός προορισμός στη βόρεια Ιταλία, με μεσαιωνικά σοκάκια, αλπικά τοπία, γιορτινές παραδόσεις και μία από τις παλαιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της χώρας

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Μπρεσανόνε, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Νοτίου Τιρόλου, συνδυάζει ιταλική φινέτσα και αυστριακή παράδοση. Η πρόσβαση στην πόλη, που δεν διαθέτει αεροδρόμιο, γίνεται σιδηροδρομικώς μέσω Βερόνας, Ίνσμπρουκ, Μονάχου ή Βενετίας.

Το ιστορικό κέντρο της πόλης, με επίκεντρο την πλατεία Piazza Duomo, περιλαμβάνει τον μπαρόκ Καθεδρικό Ναό και το επισκοπικό ανάκτορο Hofburg. Οι μεσαιωνικές στοές Große και Kleine Lauben φιλοξενούν εμπορικά καταστήματα και καφέ.

Η φημισμένη χριστουγεννιάτικη αγορά στήνεται στην Piazza Duomo και συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας, προσφέροντας τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα. Οι εορτασμοί περιλαμβάνουν παρελάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και το φαντασμαγορικό Light & Music Show στο Hofburg.

Η ευρύτερη περιοχή προσφέρει εξορμήσεις στο όρος Plose για σκι και στο ιστορικό αββαείο Novacella με τη μακραίωνη οινοποιητική παράδοση. Η τοπική κουζίνα περιλαμβάνει πιάτα όπως τα canederli και τα ζυμαρικά Schlutzkrapfen.

Μπορεί η Βιέννη, το Στρασβούργο και η Πράγα να έχουν την τιμητική τους κάθε Χριστούγεννα, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες με τις εντυπωσιακές αγορές και τους λαμπερούς στολισμούς τους, ωστόσο στην Ευρώπη υπάρχουν και λιγότερο γνωστοί προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε την εορταστική περίοδο. Ένας από αυτούς βρίσκεται στη βόρεια Ιταλία, στους πρόποδες των Δολομιτών, όπου τα μεσαιωνικά σοκάκια, τα ιστορικά κτίρια και οι γραφικές πλατείες συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό. Εδώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά, με τα ξύλινα σπιτάκια, τις τοπικές λιχουδιές και τις γιορτινές εκδηλώσεις, δίνει ακόμη έναν λόγο για μια χειμερινή απόδραση.

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Το Μπρεσανόνε, γνωστό και ως Brixen στα γερμανικά, είναι μια από τις ομορφότερες μικρές πόλεις του Νοτίου Τιρόλου. Χτισμένο στην κοιλάδα του ποταμού Ίζαρκο, σε υψόμετρο περίπου 560 μέτρων, συνδυάζει την ιταλική φινέτσα με την αυστριακή παράδοση και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των Άλπεων. Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες πόλεις της περιοχής, με ιστορία που ξεπερνά τα χίλια χρόνια, η οποία αποτυπώνεται στα μεσαιωνικά κτίρια, τις εκκλησίες και τις πλατείες της.

Από τις ωραιότερες πόλεις στο νότιο Τιρόλο

Την περίοδο των Χριστουγέννων, η πόλη αποκτά μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Οι ιστορικές προσόψεις φωτίζονται, οι βιτρίνες στολίζονται, οι μυρωδιές από κανέλα, ψημένα γλυκά και ζεστό κρασί πλημμυρίζουν τους δρόμους, ενώ στην κεντρική πλατεία στήνεται μια από τις πιο ατμοσφαιρικές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ιταλίας.

Το Μπρεσανόνε δεν διαθέτει αεροδρόμιο, ωστόσο η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη μέσω της βόρειας Ιταλίας ή της Αυστρίας.

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Από την Αθήνα μπορείτε να αναζητήσετε πτήση προς τη Βερόνα και από εκεί να συνεχίσετε σιδηροδρομικώς. Από το αεροδρόμιο της Βερόνας υπάρχει λεωφορείο προς τον κεντρικό σταθμό Porta Nuova, ενώ το τρένο για το Μπρεσανόνε χρειάζεται περίπου δύο ώρες, ανάλογα με το δρομολόγιο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ταξιδέψετε μέσω Ίνσμπρουκ, Μονάχου ή Βενετίας, ανάλογα με τις διαθέσιμες πτήσεις και τις ανταποκρίσεις. Το Μπρεσανόνε βρίσκεται στην κύρια σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Βερόνα με το Μπρένερο και το Μόναχο.

Μια βόλτα στην παλιά πόλη με τη μεσαιωνική γοητεία

Το ιστορικό κέντρο του Μπρεσανόνε είναι ιδανικό για ατελείωτες βόλτες με τα πόδια. Στενά πλακόστρωτα δρομάκια, καλαίσθητα καταστήματα, πολύχρωμα κτίρια με χαρακτηριστικά παράθυρα και στοές δημιουργούν μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε αυστριακή παρά σε τυπική ιταλική πόλη.

Ιδανικό μέρος για να περάσετε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές σας.

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Η καρδιά της πόλης χτυπά στην Piazza Duomo, την πλατεία του Καθεδρικού Ναού, που αποτελεί και το επίκεντρο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Ο επιβλητικός μπαρόκ ναός, αφιερωμένος στην Παναγία και τον Άγιο Κασσιανό, εντυπωσιάζει με τους δύο πύργους του, τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο και τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες.

Δίπλα του βρίσκεται το ιστορικό μοναστηριακό περιστύλιο, με τις περίφημες μεσαιωνικές τοιχογραφίες, ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά μνημεία της πόλης.

Λίγα βήματα πιο πέρα, οι στοές Große Lauben και Kleine Lauben, που κάποτε αποτελούσαν το εμπορικό κέντρο της μεσαιωνικής πόλης, φιλοξενούν σήμερα μικρές μπουτίκ, παραδοσιακά καταστήματα και καφέ. Αξίζει επίσης μια βόλτα στη συνοικία Stufels, από τις παλαιότερες της πόλης, αλλά και στις γέφυρες πάνω από τον Ίζαρκο, από όπου απολαμβάνει κανείς όμορφη θέα στις στέγες και τα γύρω βουνά.

Στα σημαντικότερα αξιοθέατα συγκαταλέγεται και το Hofburg, το πρώην επισκοπικό ανάκτορο, που σήμερα στεγάζει το Επισκοπικό Μουσείο και μια αξιόλογη συλλογή από παραδοσιακές φάτνες. Για όσους αγαπούν την ιστορία της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Μουσείο Φαρμακευτικής, με αντικείμενα και σκεύη από την ιστορία της φαρμακευτικής τέχνης.

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Η χριστουγεννιάτικη αγορά που μεταμορφώνει την πόλη

Από τις 27 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Ιανουαρίου 2027, το Μπρεσανόνε φιλοξενεί τη φημισμένη χριστουγεννιάτικη αγορά του, η οποία φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας. Η επίσημη εορταστική έναρξη πραγματοποιείται στις 26 Νοεμβρίου.

Στην Piazza Duomo, μπροστά στον φωτισμένο καθεδρικό ναό, στήνονται 44 ξύλινα περίπτερα με τη συμμετοχή 28 εκθετών, οι οποίοι παρουσιάζουν τοπικά προϊόντα, χειροποίητα αντικείμενα και γαστρονομικές δημιουργίες. Η αγορά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική παραγωγή, την παραδοσιακή χειροτεχνία και τη βιωσιμότητα

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν ξύλινα χριστουγεννιάτικα στολίδια, χειροποίητα κεριά, φυσικά καλλυντικά, αιθέρια έλαια, αρωματικά βότανα και μικρά διακοσμητικά εμπνευσμένα από την παράδοση του Νοτίου Τιρόλου. Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες αγορές είναι τα ξυλόγλυπτα αντικείμενα, οι παραδοσιακές φάτνες και τα τοπικά προϊόντα που αποτελούν όμορφα δώρα.

Η πόλη ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της

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Η γαστρονομία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στους πάγκους σερβίρονται ζεστά πιάτα, παραδοσιακά γλυκά, αρωματικό Glühwein, το γνωστό ζεστό κρασί με μπαχαρικά, αλλά και ζεστό χυμό μήλου.

Η χριστουγεννιάτικη εμπειρία δεν περιορίζεται στα ψώνια. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μουσικές εκδηλώσεις, δημιουργικά εργαστήρια, αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων ιστοριών και δραστηριότητες για οικογένειες. Από την 1η έως τις 24 Δεκεμβρίου ανοίγει καθημερινά ένα παράθυρο του μεγάλου ημερολογίου Advent στην πλατεία, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η παρέλαση των Krampus και στις 6 Δεκεμβρίου η πομπή του Αγίου Νικολάου.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί το εντυπωσιακό Light & Music Show στην αυλή του Hofburg, όπου φωτιστικές προβολές και μουσική μεταμορφώνουν το ιστορικό ανάκτορο. Η φετινή διοργάνωση διαρκεί από τις 26 Νοεμβρίου 2026 έως τις 9 Ιανουαρίου 2027 και αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να παραμείνει κανείς στην πόλη μέχρι το βράδυ.

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Από τις χιονισμένες πλαγιές μέχρι τα ιστορικά μοναστήρια

Το Μπρεσανόνε αποτελεί εξαιρετική βάση για να γνωρίσει κανείς και την ευρύτερη περιοχή των Δολομιτών. Σε μικρή απόσταση από το κέντρο βρίσκεται το όρος Plose, ένας δημοφιλής χειμερινός προορισμός με περισσότερα από 40 χιλιόμετρα οργανωμένων πιστών σκι.

Ακόμη κι αν κάποιος δεν ασχολείται με το σκι, αξίζει να ανέβει με το τελεφερίκ για να απολαύσει τη θέα στις επιβλητικές κορυφές, να περπατήσει σε οργανωμένα χειμερινά μονοπάτια ή να δοκιμάσει έλκηθρο στις ειδικές διαδρομές. Τα ορεινά καταφύγια προσφέρονται για μια στάση με ζεστό ρόφημα και παραδοσιακές γεύσεις, με φόντο το αλπικό τοπίο.

Η ιταλική πόλη χιονισμένη

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εκδρομή είναι στο αββαείο Novacella (Abbazia di Novacella), λίγο έξω από την πόλη. Το ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική, την εκκλησία, τη βιβλιοθήκη και τη μακραίωνη οινοποιητική του παράδοση. Η περιοχή φημίζεται για τους αμπελώνες της και τα εκλεκτά λευκά κρασιά.

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Για όσους διαθέτουν περισσότερο χρόνο, η κοιλάδα Val di Funes, με τα μικρά αλπικά χωριά και τις χαρακτηριστικές εκκλησίες μπροστά στις οδοντωτές κορυφές των Δολομιτών, αποτελεί μία από τις ωραιότερες κοντινές εξορμήσεις. Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να επισκεφθεί το Μπολτσάνο, το Βιπιτένο ή την Κιούζα, συνδυάζοντας περισσότερες χριστουγεννιάτικες αγορές στο ίδιο ταξίδι.

Μέσα στα σοκάκια της ιταλικής πόλης

Τι τρώμε και τι πίνουμε στο Μπρεσανόνε

Η γαστρονομία του Νοτίου Τιρόλου συνδυάζει αυστριακές, γερμανικές και ιταλικές επιρροές. Στις παραδοσιακές τρατορίες αξίζει να δοκιμάσετε τα canederli, αφράτα ντάμπλινγκ από ψωμί, που συχνά περιέχουν τυρί ή speck, το χαρακτηριστικό καπνιστό και ωριμασμένο αλλαντικό της περιοχής.

Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα Schlutzkrapfen, ζυμαρικά γεμιστά με σπανάκι και ρικότα, που σερβίρονται με λιωμένο βούτυρο, αλλά και η ζεστή σούπα κριθαριού, ιδανική για τις κρύες ημέρες. Στα γλυκά πρωταγωνιστούν το παραδοσιακό στρούντελ μήλου, τα τηγανητά Strauben με ζάχαρη άχνη και μαρμελάδα, καθώς και τα γεμιστά Krapfen.

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Το γεύμα συνοδεύεται ιδανικά από ένα ποτήρι τοπικό κρασί, ιδιαίτερα από τις λευκές ποικιλίες Sylvaner και Kerner, που καλλιεργούνται στην κοιλάδα του Ίζαρκο. Την περίοδο των Χριστουγέννων, φυσικά, την τιμητική του έχει το αρωματικό Glühwein.

Φωτογραφίες: Shuttertock