Το άγνωστο χωριό του Πηλίου: Πέτρινα αρχοντικά, γραφικά καλντερίμια και πλατεία που μοιάζει βγαλμένη από άλλη εποχή - iefimerida.gr

Το ορεινό χωριό του Πηλίου, ο Άγιος Λαυρέντιος είναι από τους προορισμούς που αξίζει να επισκεφτείτε το φθινόπωρο.

Μακριά από τα πολυσύχναστα χωριά του Πηλίου, υπάρχει ένας ορεινός οικισμός που διατηρεί αναλλοίωτη την παραδοσιακή του φυσιογνωμία. Ο Άγιος Λαυρέντιος, με τα παλιά αρχοντικά, τις πέτρινες βρύσες, τις ιστορικές εκκλησίες και τη γραφική πλατεία του, αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς για όσους θέλουν να ανακαλύψουν μια διαφορετική πλευρά του βουνού των Κενταύρων.

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Το Πήλιο είναι από τους λίγους προορισμούς της Ελλάδας που συνδυάζουν με τόσο φυσικό τρόπο το βουνό με τη θάλασσα. Οι καταπράσινες πλαγιές του, οι πυκνοί καστανεώνες, τα πλατάνια, οι μηλιές και τα παραδοσιακά χωριά δημιουργούν ένα τοπίο που αλλάζει όψη κάθε εποχή του χρόνου.

Πέρα από την Πορταριά, τη Μακρινίτσα, τις Μηλιές και την Τσαγκαράδα, που συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της επισκεψιμότητας, υπάρχουν μικρότερα χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ενδιαφέρουσα ιστορία και έναν πιο ήρεμο ρυθμό ζωής. Ένα από αυτά είναι ο Άγιος Λαυρέντιος, ένας τόπος που αξίζει να γνωρίσει κανείς περπατώντας στα καλντερίμια του, ανακαλύπτοντας τις παλιές γειτονιές και απολαμβάνοντας την τοπική κουζίνα κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια.

Άγιος Λαυρέντιος: Ένα χωριό σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του Πηλίου

Ο Άγιος Λαυρέντιος βρίσκεται στο κεντρικό Πήλιο, στη νότια πλευρά της ορεινής ζώνης που υψώνεται πάνω από τον Παγασητικό κόλπο. Χτισμένος σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, απέχει γύρω στα 20 χιλιόμετρα από τον Βόλο και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή ακόμη και για μια μονοήμερη εκδρομή από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

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Η διαδρομή προς το χωριό περνά από τις Αγριά και Άνω Λεχώνια, πριν αρχίσει να ανηφορίζει στις πλαγιές του βουνού. Καθώς το υψόμετρο αυξάνεται, η εικόνα αλλάζει σταδιακά. Οι ελαιώνες των χαμηλότερων περιοχών δίνουν τη θέση τους σε πυκνότερη βλάστηση, καστανιές και πλατάνια, ενώ ανάμεσα στις στροφές του δρόμου ανοίγεται κατά διαστήματα η θέα προς τον Παγασητικό.

Ο οικισμός είναι χτισμένος σε μια καταπράσινη πλαγιά, με τα σπίτια του να απλώνονται σε διαφορετικά επίπεδα και να συνδέονται μεταξύ τους με στενά, λιθόστρωτα μονοπάτια. Η αρχιτεκτονική ακολουθεί την παραδοσιακή πηλιορείτικη τεχνοτροπία: πέτρινες τοιχοποιίες, ξύλινα στοιχεία, στέγες με σχιστόπλακες, μικρές αυλές και παλιά αρχοντικά που μαρτυρούν την οικονομική ακμή του τόπου.

Σε αντίθεση με άλλους οικισμούς που έχουν αναπτυχθεί έντονα τουριστικά, ο Άγιος Λαυρέντιος διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα ενός κατοικημένου ορεινού χωριού. Ανάμεσα στους ξενώνες και στα αναπαλαιωμένα σπίτια εξακολουθούν να υπάρχουν κατοικίες ντόπιων, περιβόλια και μικρές γειτονιές που ακολουθούν τον καθημερινό τους ρυθμό.

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Για να γνωρίσει κανείς πραγματικά τον οικισμό, αξίζει να αφήσει το αυτοκίνητο στην είσοδό του και να συνεχίσει με τα πόδια. Τα καλντερίμια είναι άλλωστε ένα από τα ωραιότερα στοιχεία του Αγίου Λαυρεντίου. Άλλα ανηφορίζουν ανάμεσα σε ψηλούς πέτρινους τοίχους και παλιά σπίτια, ενώ άλλα οδηγούν σε μικρά ανοίγματα με θέα προς το βουνό και τη θάλασσα.

Η ιστορία του χωριού: Από ένα μοναστήρι του 14ου αιώνα σε σημαντικό κεφαλοχώρι

Η ιστορία του Αγίου Λαυρεντίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ομώνυμη μονή, γύρω από την οποία άρχισε να αναπτύσσεται ο πρώτος οικισμός. Σύμφωνα με την τοπική ιστορική παράδοση, στα τέλη του 14ου αιώνα ο αγιορείτης μοναχός Λαυρέντιος εγκατέλειψε τη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους και εγκαταστάθηκε στο Πήλιο, σε μια περιοχή όπου προϋπήρχε παλαιότερο μοναστικό συγκρότημα, που συνδέεται με Βενεδικτίνους μοναχούς.

Το 1378 ο Όσιος Λαυρέντιος ολοκλήρωσε την ανοικοδόμηση της μονής, η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα για τη δημιουργία του χωριού και του έδωσε το όνομά της. Οι πρώτοι κάτοικοι συνδέονταν με τις εργασίες και τις ανάγκες του μοναστηριού, ενώ σταδιακά άρχισαν να εγκαθίστανται περισσότερες οικογένειες.

Με το πέρασμα των αιώνων, ο μικρός οικισμός εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικά κεφαλοχώρια του Πηλίου. Η ανάπτυξή του συνδέθηκε με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία και τις εμπορικές δραστηριότητες που γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση στα πηλιορείτικα χωριά κατά την οθωμανική περίοδο. Η οικονομική ευμάρεια αποτυπώθηκε στην κατασκευή μεγάλων κατοικιών, εκκλησιών, σχολείων και κοινόχρηστων έργων.

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Τα αρχοντικά που διατηρούνται μέχρι σήμερα αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα εκείνης της περιόδου. Μεγάλοι πέτρινοι όγκοι, ξύλινα χαγιάτια, περίτεχνα παράθυρα και ευρύχωρες αυλές φανερώνουν την κοινωνική και οικονομική θέση των οικογενειών που κατοικούσαν σε αυτά.

Άγιος Λαυρέντιος: Η κεντρική πλατεία και οι παλιές γειτονιές

Η κεντρική πλατεία αποτελεί την καρδιά του Αγίου Λαυρεντίου και ένα από τα ομορφότερα σημεία του χωριού. Τα μεγάλα πλατάνια δημιουργούν φυσική σκιά, τα παραδοσιακά καφενεία και οι ταβέρνες απλώνουν τα τραπέζια τους στον υπαίθριο χώρο, ενώ γύρω τους υψώνονται παλιά σπίτια με χαρακτηριστικές πηλιορείτικες στέγες.

Εδώ συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής του χωριού. Το πρωί, η πλατεία είναι ιδανική για έναν ήσυχο καφέ, ιδιαίτερα τις καθημερινές, όταν η κίνηση είναι περιορισμένη. Τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου αποκτά περισσότερο κόσμο, καθώς οι επισκέπτες συνδυάζουν την εκδρομή τους με φαγητό στις τοπικές ταβέρνες.

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Η πλατεία έχει τη ζεστασιά που συναντά κανείς στα παλιά ελληνικά χωριά. Οι πέτρινες προσόψεις, τα ξύλινα τραπέζια και η πυκνή σκιά των δέντρων δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον για να απολαύσει κανείς το φαγητό ή τον καφέ του, χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα.

Ξεχωριστή στάση αποτελεί και η πλατεία Χατζίνη, ένας φυσικός εξώστης με θέα προς την κοιλάδα του Βρύχωνα και το απέναντι χωριό της Δράκειας. Από εδώ διακρίνονται οι πλαγιές που κατεβαίνουν προς την κοιλάδα, τα δάση και οι ορεινές διαδρομές που συνέδεαν παλαιότερα τους οικισμούς.

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Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του Αγίου Λαυρεντίου είναι οι παραδοσιακές βρύσες του. Οι πέτρινες κατασκευές, που βρίσκονται διάσπαρτες στις γειτονιές, θυμίζουν την εποχή που η ύδρευση και οι καθημερινές ανάγκες των κατοίκων ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τις φυσικές πηγές του βουνού.

Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο στις μικρές ανηφορικές διαδρομές που ξεκινούν από την πλατεία. Σε αρκετά σημεία, τα σπίτια βρίσκονται τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε σχηματίζουν στενά περάσματα, ενώ οι παλιές αυλόπορτες, τα σκαλοπάτια και οι πέτρινοι τοίχοι δημιουργούν ενδιαφέρουσες εικόνες.

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Πεζοπορίες μέσα στα δάση και τα παλιά μονοπάτια

Ο Άγιος Λαυρέντιος προσφέρεται για όσους αγαπούν τις υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς βρίσκεται σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση και παλιές διαδρομές που συνέδεαν τα χωριά μεταξύ τους.

Για μια πιο σύντομη βόλτα, μπορείτε να κινηθείτε προς τις παρυφές του οικισμού, ακολουθώντας τα καλντερίμια που οδηγούν σε περιβόλια και δασικές εκτάσεις. Είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωρίσετε την αγροτική πλευρά του Πηλίου, με τις καστανιές, τις καρυδιές και τα οπωροφόρα δέντρα που ευδοκιμούν στην περιοχή.

Τι τρώμε στον Άγιο Λαυρέντιο- Οι γεύσεις της πηλιορείτικης κουζίνας

Η γαστρονομία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας στον Άγιο Λαυρέντιο. Στις παραδοσιακές ταβέρνες θα βρείτε πιάτα της θεσσαλικής και πηλιορείτικης κουζίνας, με έμφαση στα μαγειρευτά, τα κρεατικά, τα εποχικά λαχανικά και τις σπιτικές πίτες.

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Από τις πιο χαρακτηριστικές γεύσεις είναι το σπετζοφάι, το γνωστό πηλιορείτικο φαγητό με χωριάτικο λουκάνικο, πιπεριές και σάλτσα ντομάτας. Πρόκειται για ένα πιάτο που συνδέεται με τη γαστρονομική παράδοση της περιοχής και συναντάται σε πολλές τοπικές ταβέρνες.

Αξίζει επίσης να αναζητήσετε χορτόπιτες, τυρόπιτες με χειροποίητο φύλλο, μαγειρευτά με κρέας, γίδα βραστή όπου προσφέρεται, καθώς και πιάτα με μανιτάρια ή χόρτα εποχής. Το φθινόπωρο, τα κάστανα έχουν ξεχωριστή θέση στην τοπική διατροφή, ενώ τα μήλα, τα καρύδια και τα γλυκά του κουταλιού αποτελούν χαρακτηριστικά προϊόντα του Πηλίου.