Travel Tuesday: H «Black Friday» για τα αεροπορικά εισιτήρια -Πότε είναι - iefimerida.gr

Σχεδιάζετε ταξίδι στο εξωτερικό; Περιμένετε την «Black Friday» για τα αεροπορικά εισιτήρια, για να πετύχετε τις καλύτερες προσφορές και απίστευτα χαμηλές τιμές.

Με τις αυξήσεις στα καύσιμα να έχουν εκτοξευτεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, το φθηνό αεροπορικό εισιτήριο μοιάζει πλέον δυσεύρετος θησαυρός. Όμως, αν κάνετε υπομονή μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, θα ανταμειφθείτε.

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Travel Tuesday - Σχεδόν «τζάμπα» αεροπορικά εισιτήρια αλλά και πακέτα εκδρομών

Αμέσως μετά τη Black Friday (27 Νοεμβρίου) και τη Cyber Monday (30 Νοεμβρίου), έρχεται η Travel Tuesday, η κορυφαία «γιορτή προσφορών» αποκλειστικά για τον ταξιδιωτικό κλάδο, με σχεδόν όλες οι αεροπορικές εταιρίες – και οι low cost – να κάνουν πολύ καλές προσφορές και εκπτώσεις.

Φέτος, η Travel Tuesday 2026 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026.

Ενδεικτικά:

Η εγχώρια SKY express διοργανώνει το 4ο ετήσιο Travel Tuesday event της με ειδικές προσφορές για 33 προορισμούς στην Ελλάδα και 29 στο εξωτερικό),

η easyJet προσφέρει city breaks και χειμερινούς προορισμούς από 16.99 λίρες (20 ευρώ)

η Vueling, καθώς και μεγάλοι παγκόσμιοι αερομεταφορείς (Ryanair, Air France, Delta, κ.α.) αναμένεται να διαθέσουν πολύ φθηνά εισιτήρια.

Παράλληλα, ταξιδιωτικές πλατφόρμες όπως η Expedia προετοιμάζουν ήδη εκπτώσεις σε χιλιάδες ξενοδοχεία και ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά πακέτα.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες και πλατφόρμες ήδη έχουν ξεκινήσει και ενημερώνουν το κοινό για τις προσφορές τους, οπότε μπορείτε από τώρα να κάνετε την έρευνά σας.

Για παράδειγμα , η ταξιδιωτική πλατφόρμα eDreams ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τις προσφορές της νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία, στις 19 Νοεμβρίου.

Πώς να προετοιμαστείτε για να προλάβετε τις καλύτερες προσφορές

Επειδή εκείνη την ημέρα πιθανότατα η κίνηση στις πλατφόρμες θα είναι τεράστια και ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα στην αναζήτησή σας, μπορείτε από τώρα να:

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Κλειδώστε τις ημερομηνίες: Έχετε έτοιμο ένα εύρος ημερομηνιών που σας εξυπηρετεί, καθώς οι πολύ φθηνοί ναύλοι εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά. Καταλήξτε στους προορισμούς: Φτιάξτε μια μικρή λίστα με 2–3 εναλλακτικούς προορισμούς, ώστε να προχωρήσετε άμεσα σε κράτηση αν βρείτε την κατάλληλη ευκαιρία. Ελέγξτε τα έγγραφά σας: Βεβαιωθείτε ότι οι ταυτότητες ή τα διαβατήριά σας είναι σε ισχύ, ώστε να μη χάσετε χρόνο κατά το check-out.

Πώς ξεκίνησε η Travel Tuesday

Η Travel Tuesday ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017 από την εταιρεία ταξιδιωτικών δεδομένων Hopper, η οποία παρατήρησε μια ξεκάθαρη τάση: μετά την Black Friday (για αγορές στα καταστήματα) και την Cyber Monday (για ηλεκτρονικές αγορές) την πρώτη Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving), η ζήτηση και οι κρατήσεις για ταξίδια σημείωναν κατακόρυφη αύξηση.

Για να εκμεταλλευτεί αυτή την τάση, η εταιρεία δημιούργησε τον όρο «Travel Deal Tuesday» (που αργότερα απλοποιήθηκε σε Travel Tuesday), παρακινώντας αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία να προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα.

Γιατί πέτυχε και εξαπλώθηκε παγκοσμίως:

• Η «νεκρή» ταξιδιωτική περίοδος: Η περίοδος ανάμεσα στις γιορτές των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων είναι παραδοσιακά υποτονική για τον τουρισμό. Οι εταιρείες έψαχναν έναν τρόπο να τονώσουν τις κρατήσεις για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

• Η δύναμη των social media: Μέσα σε λίγα χρόνια, το TikTok και το Instagram μετέτρεψαν το #TravelTuesday σε παγκόσμιο φαινόμενο, με εκατομμύρια ταξιδιώτες να μοιράζονται tips και προσφορές.

• Η στροφή στις εμπειρίες: Οι καταναλωτές άρχισαν να προτιμούν να ξοδεύουν χρήματα για αναμνήσεις και ταξίδια, αντί για υλικά αγαθά (ρούχα, συσκευές) κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων του Νοεμβρίου.

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Σήμερα, ο θεσμός έχει ξεφύγει από τα σύνορα των ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί πλήρως και στην Ευρώπη, με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να συμμετέχουν πλέον ενεργά κάθε χρόνο.