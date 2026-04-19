Ταξίδι με αεροπλάνο: Γιατί πρέπει πάντα να σηκώνουμε το σκίαστρο του παραθύρου πριν την απογείωση και την προσγείωση - iefimerida.gr

Είναι μία από τις βασικές εντολές που μας δίνει το πλήρωμα του αεροπλάνου πριν την απογείωση ή την προσγείωση, κι όμως ελάχιστοι γνωρίζουν τον λόγο.

«Παρακαλείσθε όπως η ζώνη σας είναι δεμένη, το κάθισμά σας σε όρθια θέση, το τραπεζάκι να είναι κλειστό και το σκίαστρο του παραθύρου ανεβασμένο». Αυτές οι είναι οι εντολές, μαζί με αυτή για την απενεργοποίηση των συσκευών, δίνουν οι πιλότοι στην αρχή και το τέλος κάθε ταξιδιού με αεροπλάνο.

Στην συνέχεια οι αεροσυνοδοί περνούν και ελέγχουν την τήρηση αυτών των εντολών που, μπορεί να ακούγονται απλές, αλλά είναι σημαντικές για την ασφάλεια όλων όσων επιβαίνουν στο αεροσκάφος. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως η απογείωση και η προσγείωση είναι οι φάσεις της πτήσης με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα.

Κι αν το δέσιμο της ζώνης, το κλείσιμο του τραπεζιού και η τοποθέτηση του καθίσματος σε όρθια θέση εύκολα παραπέμπουν σε αποφυγή τραυματισμών σε περίπτωση έντονων αναταράξεων, το ανέβασμα του σκίαστρου δεν έχει προφανή αιτιολόγηση.

Οι λόγοι που απαιτούν το σκίαστρο ανεβασμένο στην προσγείωση και απογείωση

«Δεν είναι μόνο για να έχετε καλύτερη θέα κατά την προσγείωση, αν και αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα!», γράφει ο ταξιδιωτικός οδηγός lonelyplanet. Το ανέβασμα του σκίαστρου είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους.

Πρώτον, επιτρέπει στα μάτια σας να προσαρμοστούν στο φως του εξωτερικού περιβάλλοντος. Εάν πετάτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν θα βρεθείτε να βγαίνετε στο έντονο φως του ήλιου από ένα αεροσκάφος βυθισμένο στο σκοτάδι, ανοιγοκλείνοντας τα μάτια σας. Εάν πάλι πρόκειται για νυχτερινή πτήση, θα βλέπετε καλύτερα! Παρεμπιπτόντως, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο φωτισμός στην καμπίνα είναι χαμηλός πριν από μια νυχτερινή προσγείωση, αν ποτέ αναρωτηθήκατε.

Λόγος δεύτερος: Το ανέβασμα του σκίαστρου επιτρέπει στο πλήρωμα να βλέπει έξω, κι αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για την προσαρμογή της όρασή των μελών του. Μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει έξω από το αεροπλάνο είναι πολύ χρήσιμη για όλους. Το πλήρωμα μπορεί να εντοπίσει την παραμικρή πιθανή δυσλειτουργία στο σύστημα επιβράδυνσης στα φτερά, πόσο μάλλον μια ανάφλεξη, κι έτσι κάθε πρόβλημα να αντιμετωπιστεί τάχιστα.

Κάνοντας κάθε φορά το εύκολο, «ο μη γένοιτο»

Κάθε τι στα αεροπλάνα είναι σχεδιασμένο για να είναι λειτουργικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κάθε λεπτομέρεια εξυπηρετεί έναν σκοπό για την ώρα εκείνη που ίσως χρειαστεί η κινητοποίηση του προσωπικού, πόσο μάλλον μια εκκένωση του αεροσκάφους.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, το πλήρωμα μαθαίνει να εκτιμά αν οι συνθήκες έξω είναι αρκετά ασφαλείς και γι' αυτό είναι απαραίτητο να βλέπουν έξω, όπως και εσείς. Οι επιβάτες προσφέρουν επίσης μια επιπλέον οπτική γωνία στο πλήρωμα αν κάτι δεν πάει καλά, οπότε μην διστάζετε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση.

Η πρόσβαση στους… απ' έξω

Στην ακραία και σπάνια περίπτωση που το αεροπλάνο χρειαστεί την συνδρομή διασωστών, αυτοί πρέπει να μπορούν να έχουν εικόνα του τι συμβαίνει στο εσωτερικό, ώστε να εκτιμήσουν την κατάσταση πριν επιχειρήσουν.

Σκεφτείτε μάλιστα ότι η ύπαρξη του περισσότερου δυνατού φωτός στο εσωτερικό της καμπίνας είναι πάντα πλεονέκτημα, ειδικά εάν υπάρχει καπνός μέσα στο αεροσκάφος. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσετε γρήγορα το αεροπλάνο, αυτό θα βελτιώσει την ασφάλειά σας και των ανθρώπων γύρω σας.

Ωστόσο, υπάρχουν και μερικά ακόμη πλεονεκτήματα που αξίζει να αναφερθούν. Για παράδειγμα, όταν το αεροσκάφος πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη πτήση του, το γεγονός ότι όλα τα σκίαστρα είναι ήδη ανοιχτά επιτρέπει τον ευκολότερο έλεγχο των φτερών, όπως επίσης και τον καθαρισμό των παραθύρων.