Υπάρχουν 41 φθηνοί τροπικοί προορισμοί που μοιάζουν πανάκριβοι, αλλά δεν είναι -Η Ελλάδα έχει πέντε παρουσίες στη λίστα - iefimerida.gr

Από την Καραϊβική μέχρι την Ασία και την Ευρώπη, υπάρχει μια πολύ πλούσια γκάμα επιλογών για όσους αναζητούν χαλάρωση χωρίς να αδειάσουν το πορτοφόλι τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Καραϊβική και το Μπελίζ προσφέρουν οικονομικές τροπικές αποδράσεις με πακέτα all-inclusive και καταλύματα κάτω από 200 δολάρια. Προορισμοί όπως η Τζαμάικα και η Δομινικανή Δημοκρατία συνδυάζουν παραλίες με λευκή άμμο και έντονη τοπική κουλτούρα.

Η Νότια και Κεντρική Αμερική διαθέτουν προσιτούς προορισμούς, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία και η Νικαράγουα, με καταλύματα συχνά κάτω από 100 δολάρια. Επιλογές σαν την Ουμπατούμπα και τα νησιά Κορν προσφέρουν εκατοντάδες παραλίες και ηρεμία.

Οι ασιατικοί προορισμοί, όπως η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία και το Βιετνάμ, αποτελούν ελκυστικές και εξαιρετικά οικονομικές επιλογές. Με ευνοϊκές ισοτιμίες και καταλύματα κάτω από 100 δολάρια, προσφέρουν από χαλαρές παραλίες μέχρι έντονη νυχτερινή ζωή.

Οικονομικοί προορισμοί εντοπίζονται και στην Ευρώπη, με την Ελλάδα, την Αλβανία και την Τουρκία να προσφέρουν επιλογές κάτω από 150 δολάρια. Η Ζανζιβάρη στην Αφρική και τα νησιά Άνταμαν στην Ινδία αποτελούν εξίσου προσιτές εναλλακτικές.

Η λέξη «τροπικός» παραπέμπει συχνά σε δαπανηρές διακοπές, ωστόσο υπάρχουν δεκάδες προορισμοί με ζεστό καιρό και εντυπωσιακές παραλίες με φοίνικες που δεν απαιτούν μεγάλο προϋπολογισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Καραϊβική και το Μεξικό μέχρι την Ασία και τη Νότια Αμερική, υπάρχει, σύμφωνα με τον έγκριτο ταξιδιωτικό ιστότοπο US Travel News, μια πολύ πλούσια γκάμα επιλογών -ανάμεσά τους και έξι ελληνικές- για όσους αναζητούν χαλάρωση χωρίς να αδειάσουν το πορτοφόλι τους, με δυνατότητες διαμονής που κυμαίνονται από απλά bed and breakfast μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία και all-inclusive συγκροτήματα.

Η περιήγηση ξεκινάει από την Καραϊβική

Στην Καραϊβική, το Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα ξεχωρίζει για τις παραλίες με λευκή άμμο, το βουνό Μπλε και τη ζωντανή κουλτούρα του νησιού, με την παραλία Doctor's Cave να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για οικογένειες χάρη στα ήρεμα νερά της.

Το Κουρασάο προσφέρει γραφικά αποικιακά κτίρια στη Βιλεμστάντ, ενώ φθηνά καταλύματα ξεκινούν από τα 70 έως 100 δολάρια τη βραδιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας, τα all-inclusive συγκροτήματα προσφέρουν πακέτα με φαγητό, ποτό και δραστηριότητες από λιγότερο από 200 δολάρια τη βραδιά, ενώ στην Πουέρτο Πλάτα, στην ίδια χώρα, υπάρχουν αντίστοιχες επιλογές κάτω από 150 δολάρια.

Στο Μπελίζ τα καταλύματα κοστίζουν από 75 έως 150 δολάρια, με τη ζυθοποιία Belikin να προσφέρει τοπική μπίρα για τρία με τέσσερα δολάρια.

Στο Πουέρτο Ρίκο, παρόλο που το Σαν Χουάν είναι ακριβό, υπάρχουν πιο οικονομικές επιλογές εκτός των τουριστικών διαδρομών.

Στη Νότια Αμερική, η πολιτεία Μπαΐα στη Βραζιλία προσφέρει καταλύματα κάτω από 100 δολάρια, ξεκινώντας από τον πολιτισμικό κόμβο του Σαλβαδόρ. Η Ουμπατούμπα, ανάμεσα στο Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάολο, διαθέτει πάνω από 100 παραλίες με τιμές ξενοδοχείων που συχνά πέφτουν κάτω από τα 50 δολάρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Κολομβία, τα νησιά Ροζάριο και το νησί Πρόβιντενσια προσφέρουν καταλύματα κάτω από 100 δολάρια, με το τελευταίο να φημίζεται για τη θεαματική μετανάστευση καβουριών κάθε άνοιξη.

Στη Νικαράγουα, τα απομακρυσμένα νησιά Κορν προσφέρουν ηρεμία μακριά από το πλήθος, επίσης με τιμές κάτω από 100 δολάρια τη βραδιά.

Στον Παναμά, η μικρή πόλη Πεδασί ξεχωρίζει για τις οικονομικές τιμές και τη θέα σε φάλαινες τους φθινοπωρινούς μήνες.

Στο Μεξικό, το Κανκούν παραμένει κλασική επιλογή, με φθηνά εισιτήρια εκτός σεζόν και μετακινήσεις με λεωφορείο για λιγότερο από ένα δολάριο τη διαδρομή.

Η Κέρκυρα, με τον παλιό της οικισμό ενταγμένο στην ΟΥΝΕΣΚΟ, διαθέτει διαμονή έως 150 δολάρια / WIKIPEDIA

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ασία προσφέρει εξίσου ελκυστικές επιλογές

Η Ασία προσφέρει εξίσου ελκυστικές επιλογές. Στην Ταϊλάνδη, το Φουκέτ ξεχωρίζει για τη χαλαρή ατμόσφαιρα και τη σχέση ισοτιμίας ενός δολαρίου με περίπου 35 μπατ, ενώ η περιοχή Κραμπί προσφέρει ξενοδοχεία από 20 έως 200 δολάρια και το Κο Λιπέ διαμονή κάτω από 100 δολάρια σε παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες.

Στην Ινδονησία, η πρωτεύουσα του Μπαλί, το Ντενπασάρ, προσφέρει ακόμη και τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία κάτω από 200 δολάρια, ενώ τα νησιά Γκίλι φημίζονται για τους κοραλλιογενείς υφάλους και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή, με τιμές συχνά κάτω από 100 δολάρια.

Στο Βιετνάμ, το νησί Φου Κουόκ διαθέτει το μακρύτερο τελεφερίκ τριών συρματόσχοινων στον κόσμο και προσιτά ξενοδοχεία κάτω από 100 δολάρια.

Στην Καμπότζη, το νησί Κο Ρονγκ προσφέρει δωρεάν δραστηριότητες υπαίθρου και καταλύματα κάτω από 100 δολάρια, ενώ στις Φιλιππίνες τόσο η Σεμπού όσο και το Ελ Νίντο στο Παλαουάν συνδυάζουν καταρράκτες, ασβεστολιθικούς βράχους και τιμές γύρω στα 75 έως 100 δολάρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταφερόμαστε στην Ελλάδα

Δεν λείπουν και οι επιλογές πιο κοντά στην Ευρώπη - ειδικά δε στην Ελλάδα. Η Ζάκυνθος προσφέρει ξενοδοχεία κάτω από 100 δολάρια, γαλάζιες σπηλιές και θαλάσσιες χελώνες. Η Κέρκυρα, με τον παλιό της οικισμό ενταγμένο στην ΟΥΝΕΣΚΟ, διαθέτει διαμονή έως 150 δολάρια, ενώ η Κρήτη συνδυάζει ιστορία, οινοποιεία και παραλίες όπως το Ελαφονήσι με ροζ άμμο.

Η Κεφαλονιά προσφέρει παραθαλάσσια ξενοδοχεία κάτω από 100 δολάρια και την περίφημη λίμνη Μελισσάνη, ενώ η Πάτρα ξεχωρίζει για τα προσιτά ξενοδοχεία και το γνωστό καρναβάλι της.

Η Κεφαλονιά προσφέρει παραθαλάσσια ξενοδοχεία κάτω από 100 δολάρια και την περίφημη λίμνη Μελισσάνη / WIKIPEDIA

Στη Μάλτα, τη Μενόρκα, την Ίσκια και το Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν διαμονή κάτω από 100 έως 200 δολάρια, ενώ στην Αλβανία η παραθαλάσσια πόλη Σαράντα προσφέρει ξενοδοχεία κάτω από 150 δολάρια και ζωντανή νυχτερινή ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Τουρκία, το Μαρμαρίς διαθέτει παραθαλάσσια καταλύματα κάτω από 100 δολάρια, ενώ στην Τυνησία, η Τζέρμπα προσφέρει λευκά κτίρια και ξενοδοχεία στην ίδια τιμή.

Στην Αφρική, η Ζανζιβάρη της Τανζανίας ξεχωρίζει για τα λευκά αμμώδη ακρογιάλια και τα εστιατόρια που προσεγγίζονται κολυμπώντας, με διαμονή γύρω στα 150 δολάρια.

Στην Ασία, τα νησιά Άνταμαν και Νικομπάρ της Ινδίας προσφέρουν παραλίες, εθνικά πάρκα και ξενοδοχεία κάτω από 50 δολάρια.

Τέλος, το Γκαλφ Σορς της Αλαμπάμα και το νησί Καταλίνα στην Καλιφόρνια αποδεικνύουν ότι και στις ΗΠΑ υπάρχουν τροπικές αποδράσεις με προσιτά καταλύματα και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως το υδάτινο πάρκο και οι εκδρομές παρατήρησης δελφινιών.