Απόδραση τελευταίας στιγμής: 3 προτάσεις για μονοήμερη εκδρομή το Πάσχα - iefimerida.gr

Τρία πανέμορφα μέρη κοντά στην Αθήνα που μπορείτε να πάτε να περάσετε την Κυριακή του Πάσχα ακόμη κι αν το αποφασίσετε τελευταία στιγμή.

Κανονικά οι πασχαλινές αποδράσεις θέλουν προετοιμασία. Να βρούμε παρέα, να κανονίσουμε την άδεια, να κλείσουμε διαμονή και μεταφορικά, να ψωνίσουμε και να φτιάξουμε βαλίτσες. Μερικές φορές όμως το κλειδί της ευτυχίας ενός ταξιδιώτη αλλά και της επιτυχίας ενός ταξιδιού είναι ο αυθορμητισμός. Αν δεν έχεις προγραμματίσει τίποτα λοιπόν και έχει φτάσει ήδη Μεγάλο Σάββατο μη σκας, παρακάτω σου έχουμε τρεις προορισμούς που είναι τόσο κοντά στην Αθήνα και τόσο κατάλληλοι για το Πάσχα που μπορείς να πας και να περάσεις καλά ακόμα κι αν το αποφασίσεις το πρωί της Κυριακής και τελικά δεν βρεις καν παρέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δερβενοχώρια

Τα Δερβενοχώρια είναι κομμάτι της Ρούμελης οπότε αν βρεθείς εκεί θα ζήσεις το Πάσχα στην πιο αυθεντική εκδοχή του. Άλλωστε είναι τόσο κοντά στην Αθήνα (1 ώρα με το αμάξι) που δε θέλει και πολλή σκέψη. Αξίζει να πας ακόμα και τελευταία στιγμή μόνο και μόνο για να φας θεϊκό σουβλιστό αρνί (τα ψήνουν στη σειρά σε λάκκους) και κοκορέτσι περιποιημένο, ακόμη κι αν χρειαστεί να γυρίσεις καπάκι για καφέ στην πόλη που σε περιμένει άλλη παρέα. Σε όποιο από τα έξι χωριά κι αν βρεθείς όμως η ομορφιά των βουνών είναι εξίσου μαγική. Πρακτικά βρίσκεσαι στα βορειοδυτικά της Πάρνηθας γι αυτό το πράσινο και ο καθαρός αέρας αφθονούν. Άσε που επειδή οι οικισμοί είναι χτισμένοι σε οροπέδια σε όποιο σημείο και αν κάνεις στάση θα έχεις και φοβερή θέα. Οπότε αν έχεις χρόνο, πριν ή μετά, την κρεατοκατάνυξη κάνε και μια βόλτα στο βουνό κι ας μην είσαι σκληροπυρηνικός περιπατητής. Για το φαγητό δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε πόσο μάλλον να αναλύσουμε το οτιδήποτε. Όπως είπαμε και παραπάνω βρίσκεσαι στη Ρούμελη και αυτό τα λέει όλα. Στα Δερβενοχώρια λοιπόν παράγονται τα πάντα: χοιρινά, αιγοπρόβατα, πουλερικά, τυριά κλπ. Αναζήτησέ τα στις τοπικές χασαποταβέρνες και απόλαυσέ τα παραδοσιακά όπως ακριβώς τους πρέπει.



Μέθανα

Στα Μέθανα πηγαίνεις από τον Πειραιά, σε μία ώρα με το δελφίνι, ή οδικώς από την Αθηνών-Κορίνθου σε περίπου ένα τρίωρο. Είναι ένας τόπος χαλαρός, γεμάτος πράσινο και με απίστευτη θέα στη θάλασσα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μικρή χερσόνησο κοντά στην Αργολίδα που αν τη δεις από τη μεριά της θάλασσας (προς την ξηρά) νομίζεις ότι είσαι σε νησί. Το μέρος είναι γνωστό, από την αρχαιότητα, για τις ιαματικές πηγές και τα λουτρά του ενώ σήμερα οι επισκέπτες απολαμβάνουν επίσης τις διαδρομές στη φύση και την γενικότερη ηρεμία που προσφέρει. Οπότε αν θέλεις να βρεις την ησυχία σου φέτος το Πάσχα, τα Μέθανα είναι η ιδανική επιλογή. Πήγαινε λοιπόν για περπάτημα στα μονοπάτια γύρω από το ηφαίστειο κι αν έχει καλό καιρό ρίξε τις πρώτες βουτιές της σεζόν στα γαλαζοπράσινα νερά του Σαρωνικού. Αν αγαπάς το ψάρεμα θα περάσεις τέλεια αφού είναι γεμάτα ψαροχώρια (Βαθύ, Άγιος Γεώργιος, Μεγαλοχώρι) στα οποία μπορείς να κάνεις εναλλακτικό Πάσχα απολαμβάνοντας μπαρμπούνια, κουτσομούρες, μπακαλιάρους, φαγκρί, ακόμα και καραβίδες στις ταβέρνες. Εννοείται βέβαια ότι έχει και μερακλήδικα ψητοπωλεία που εκείνη την ημέρα θα έχουν την τιμητική τους. Μην ξεχάσεις, πριν φύγεις να δοκιμάσεις τα ντόπια γλυκά του κουταλιού και τα υπέροχα αμυγδαλωτά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάρυστος

Εντάξει είπαμε και ξαναείπαμε ότι η Στερεά Ελλάδα κρατάει τα σκήπτρα του ελληνικού Πάσχα αλλά και η Εύβοια δεν πάει πίσω. Μια παραθαλάσσια πόλη, που όμως έχει και ενδιαφέρον ορεινό κομμάτι, είναι ό,τι πρέπει για εκείνη τη μέρα είναι η Κάρυστος. Σε 3 ώρες θα είσαι εκεί, είτε πάρεις αυτοκίνητο είτε πας με πλοίο. Ο ανοιξιάτικος καιρός είναι ιδανικός για να κάνεις ποδηλατάδα στο λιμάνι, να ανέβεις στο μεσαιωνικό Κοκκινόκαστρο ή να επισκεφθείς το ενετικό φρούριο. Η παραλία της βέβαια είναι γεμάτη ταβερνάκια, το ίδιο και τα διπλανά χωριά. Εκεί, κατά κανόνα, χαίρεσαι να τρως ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, αλλά και το περίφημα ντόπια αμνοερίφια τα οποία βέβαια έχουν μεγάλο σουξέ την Κυριακή του Πάσχα. Στα περισσότερα μαγαζιά θα βρείτε επίσης χειροποίητα ζυμαρικά τα οποία είναι πεντανόστιμα, ειδικά οι κουρκουμπίνες. Για μπάνιο θα πας πιο έξω, στα πιο παρθένα σημεία που μπορείς να κάνεις από μία απλή βουτιά μέχρι surf. Σε κάθε περίπτωση, είτε θες να περπατήσεις, είτε θες να κολυμπήσεις είτε απλά έχεις πάει για να φας αγναντεύοντας το βουνό ή τη θάλασσα η Κάρυστος θα σε καλύψει με τον καλύτερο τρόπο.