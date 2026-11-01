3 θεματικά πάρκα κοντά στην Αθήνα, ιδανικά για μονοήμερη -Υδροκίνητο μουσείο, απολιθωμένο δάσος, μυθικό ποτάμι - iefimerida.gr

Κάποιοι ξεκουράζονται με χαλάρωση και κάποιοι αναζητούν την περιπέτεια για να αναζωογονηθούν. Ευτυχώς, κάποια μέρη κοντά στην πόλη τα συνδυάζουν όλα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, το χειροποίητο πάρκο αναψυχής της Παύλιανης προσφέρει δημιουργικό παιχνίδι μέσα στο δάσος. Στην είσοδό του, το Μουσείο Υδροκίνησης παρουσιάζει παραδοσιακές εγκαταστάσεις όπως νερόμυλο, νεροπρίονο και νεροτριβή.

Μετά τις δραστηριότητες, οι επισκέπτες ξεκουράζονται στα καφενεία και τις ταβέρνες του χωριού. Οι επιλογές περιλαμβάνουν παραδοσιακά ρουμελιώτικα ψητά, κρεατόσουπα, χειροποίητα γλυκά και τοπικές ομελέτες με λουκάνικο, προσφέροντας γαστρονομική απόλαυση.

Στη Βόρεια Εύβοια, το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς αποτελεί ένα νέο, σημαντικό γεωλογικό μνημείο. Εκεί οι επισκέπτες παρατηρούν την πλούσια χλωρίδα της περιοχής σε τέλεια απολίθωση, αποτέλεσμα ηφαιστειακής δραστηριότητας εκατομμυρίων ετών.

Στο Σίνεβρο Αχαΐας, το θεματικό πάρκο Area Synest ζωντανεύει τον τοπικό μύθο για τις νεράιδες του ποταμού Κριού. Ο χώρος περιλαμβάνει ζώα, ξενώνες που μοιάζουν με φωλιές, αίθουσα τέχνης και εστιατόριο παραδοσιακής κουζίνας.

Όταν δουλεύεις όλη τη μέρα και πήζεις στην κίνηση και στο τρέξιμο θέλεις να δεις λίγο φύση για να συνέλθεις. Έστω και μια μόνο μέρα διαφυγής αρκεί. Να κάνεις μια βόλτα στο βουνό, πλάι σε ένα ποτάμι, να χαζέψεις τα δέντρα ακούγοντας τα πουλιά. Όταν υπάρχουν όμως παιδιά στην οικογένεια ή η παρέα είναι μεικτή και σε κάποιους αρέσει το άραγμα και σε άλλους η δράση, η επιλογή προορισμού γίνεται δύσκολη πίστα. Πρέπει να είναι κοντά για να μη φας τη μισή μέρα στο πήγαινε-έλα, να είναι εξοχή, να προσφέρεται δηλαδή για φυσιολατρικές δραστηριότητες, αλλά και να διαθέτει μια στοιχειώδη κοσμικότητα για όσους θέλουν απλά να ευχαριστηθούν με την άνεσή τους μια μέρα εκτός πόλης. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν τέτοιες επιλογές και μάλιστα σε απόσταση 2-3 ώρες από την Αθήνα που είναι ό,τι πρέπει για τώρα το φθινόπωρο.

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Το χειροποίητο πάρκο της Παύλιανης και το υδροκίνητο μουσείο

Στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, σε ύψος 1.000 μέτρων, υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά τη φυσική ομορφιά με την ανθρώπινη παρέμβαση. Στο χωριό Παύλιανη οι κάτοικοι έχουν φτιάξει με τα ίδια τους τα χέρια ένα πάρκο αναψυχής που έχει κάνει εδώ και κάποια χρόνια τον τόπο τους προορισμό. Χωμένο στο δάσος και με φόντο τις μαγικές πηγές του Ασωπού, το δημιούργημά τους έχει όλα όσα θέλει ένα παιδί για να παίξει δημιουργικά αλλά και ένας ενήλικας για να θυμηθεί πώς είναι να νιώθεις ανέμελα. Αιώρες, γέφυρες, μονοπάτια, ακόμα και τον Iron Throne από το Game of Thrones θα βρεις εκεί.

Πριν μπεις, όμως, και ξεκινήσεις το ταξίδι στη μαγεία, κάνε μια στάση και μια επίσκεψη στο Μουσείο Υδροκίνησης που είναι ακριβώς στην είσοδο του πάρκου. Ανάμεσα στα πανέμορφα πέτρινα κτίριά του θα δεις παραδοσιακό νερόμυλο, νεροπρίονο, νεροτριβή και άλλες καθημερινές εργασίες που γίνονταν στο παρελθόν με τη δύναμη του νερού. Μετά από όλα αυτά ξεκουράσου στα καφενεία και στις ταβέρνες της Παύλιανης απολαμβάνοντας μεζέδες και παραδοσιακά ρουμελιώτικα ψητά. Ή πήγαινε από την αρχή εκεί να χαλαρώσεις όσο οι υπόλοιποι θα ζουν την περιπέτεια. Στη Λίτσα θα ευχαριστηθείς ζεστή κρεατόσουπα και μοσχαράκι κοκκινιστό και στον Έλατο αφράτα μπιφτέκια και τρυφερά παϊδάκια. Για καφέ και χειροποίητο γαλακτομπούρεκο ή τσίπουρο και ομελέτα με ολόφρεσκα αυγά και ντόπιο λουκάνικο πήγαινε στο Παραδοσιακό Καφενείο (Κατσίμπα) με την υπέροχη θέα.

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Το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς που μόλις ανακαλύφθηκε στη Βόρεια Εύβοια

Η θέα ενός απολιθωμένου δάσους είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσεις έστω και μία φορά στη ζωή σου. Μέχρι πρόσφατα το μοναδικό που είχαμε στην Ελλάδα ήταν αυτό της Λέσβου, πριν από λίγους μήνες, όμως, το κοινό απέκτησε επίσημα πρόσβαση και σε ένα ακόμη σημαντικό γεωλογικό μνημείο: το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα θαυμάσεις την πλούσια χλωρίδα της περιοχής (πλατύφυλλα και κωνοφόρα δέντρα, όπως βελανιδιές, δαφνίδες κ.ά.) σε τέλεια απολίθωση. Ό,τι άφησαν πίσω τους δηλαδή το υποτροπικό κλίμα και η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια.

Η έκτασή του είναι μεγάλη (14-18 στρέμματα), είναι όμως χωρισμένο σε ζώνες, οπότε ακολούθησε όποια διαδρομή θέλεις και αντέχεις μέχρι να φτάσεις στο σημείο που βλέπει πανοραμικά ολόκληρο το αρχαίο οικοσύστημα. Το χωριό απέχει μόλις 3 λεπτά με το αυτοκίνητο, οπότε πριν κάνεις το ταξίδι στους αιώνες που περιγράφουμε παραπάνω ή αφού βγεις από τη φυσική χρονοκάψουλα στην οποία αυτόματα σε βάζει αυτό το πάρκο πέρνα από το καφενείο-παντοπωλείο της Κερασιάς για ξεκούραση και ανάκτηση δυνάμεων με μερακλήδικο ελληνικό καφέ και γλυκό του κουταλιού ή κατηφόρισε προς Ροβιές για ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά στην ταβέρνα Θαλασσάκι που είναι ακριβώς πάνω στο κύμα.

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Ο μύθος των νεράιδων που έγιναν πουλιά ζωντανεύει στο Σινεβρό Αχαΐας

Υπάρχει ένας παλιός θρύλος που λέει ότι στον ποταμό Κριό ζούσαν κάποτε νεράιδες οι οποίες μεταμορφώθηκαν σε πλάσματα με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι πουλιού και έφυγαν μακριά. Από αυτήν ακριβώς την ιστορία αλλά και από το υπέροχο τοπίο στο οποίο πρωταγωνιστούν τα κελαηδίσματα των πουλιών εμπνεύστηκε ο interior designer Μαρτίκ Μανικιάν και έφτιαξε το θεματικό πάρκο Area Synest στο Σινεβρό Αχαΐας. Πάπιες, κύκνοι, παγώνια, άγρια πουλιά, σκίουροι, κουνέλια, ακόμα και χρυσόψαρα δίνουν ζωή και χρώμα στο παραδεισένιο σκηνικό που έχει στήσει γύρω από τον ποταμό. Στο τοπίο εντάσσονται αρμονικά οι ξενώνες του που σε κάνουν να νιώθεις σαν να μένεις σε τεράστιες φυσικές φωλιές αλλά και η αίθουσα τέχνης που είναι γεμάτη με τα έργα του Μαρτίκ Μανικιάν που ισορροπούν με το υπόλοιπο σύνολο. Εκεί ακριβώς, δίπλα στις όχθες, έχει φτιάξει επίσης φάρμα, λαχανόκηπο, αλλά και εστιατόριο με παραδοσιακή κουζίνα.