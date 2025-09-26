«Με 1.200 ευρώ, ζουν καλύτερα από ό,τι στη Γαλλία»: Tο ευρωπαϊκό νησί που έχει γίνει το νέο όνειρο των Γάλλων συνταξιούχων - iefimerida.gr

Η Μαδέρα, μία αυτόνομη περιφέρεια της Πορτογαλίας, προσελκύει όλο και περισσότερους Γάλλους συνταξιούχους για πολλούς λόγους.

Αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα στον Ατλαντικό Ωκεανό, έχει ήπιο κλίμα, φυσική ομορφιά, σύγχρονες υποδομές και προσιτό κόστος ζωής.

Η ζωή στη Μαδέρα

Σε άρθρο η γαλλική έκδοση του Grazia, εξηγεί όλους τους λόγους για τους οποίους οι Γάλλοι συνταξιούχοι προτιμούν όλο και περισσότερο τη Μαδέρα. Όπως γράφει εκεί, οι χειμώνες είναι ήπιοι καθώς οι θερμοκρασίες σπάνια πέφτουν κάτω από τους 15-16°C, ενώ και τα καλοκαίρια είναι σχετικά δροσερά.

Ταυτόχρονα, η Μαδέρα θεωρείται ασφαλής καθώς τα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας είναι χαμηλά και ο κόσμος της φιλόξενος.

Το κόστος ζωής είναι λογικό. Όσον αφορά στη στέγαση, τα ενοίκια (και οι τιμές των ακινήτων) είναι γενικά χαμηλότερα από ό,τι στις μεγάλες γαλλικές μητροπόλεις, ιδιαίτερα σε λιγότερο τουριστικές περιοχές. Ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων μπορεί να κοστίσει 600-800 ευρώ το μήνα ανάλογα με την τοποθεσία, την κατάσταση και τη θέα. Επίσης, τα τοπικά προϊόντα στις αγορές, είναι φθηνότερα από αυτά στη Γαλλία, ειδικά όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά που δεν είναι εισαγόμενα.

Επιπλέον, η φορολογική συμφωνία Γαλλίας -Πορτογαλίας επιτρέπει την αποφυγή διπλής φορολόγησης.

Τι μπορεί να κάνει κανείς στη Μαδέρα

Με προϋπολογισμό 1.200 ευρώ το μήνα, οι συνταξιούχοι μπορούν να ζήσουν άνετα και αν είναι λάτρεις της φύσης και του πολιτισμού, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δραστηριότητες σε χαμηλές τιμές ή και δωρεάν. Μπορούν για παράδειγμα να κάνουν πεζοπορίες κατά μήκος των «λεβάντας», των παλιών αυλακιών άρδευσης που διασχίζουν καταπράσινα δάση, τα οποία έχουν ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε τοπικές αγορές όπως η Mercado dos Lavradores μπορούν να ανακαλύψουν τη γαστρονομία της Μαδέρας χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία.

Για τους λάτρεις της θάλασσας, η Μαδέρα έχει επίσης το παρατσούκλι «Χαβάη της Ευρώπης». Οι πολλές παραλίες με βότσαλα και μαύρη άμμο, οι φυσικές ηφαιστειακές πισίνες του Πόρτο Μονίζ και οι οργανωμένοι χώροι κολύμβησης είναι προσβάσιμες δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος.



Τέλος, τα παραδοσιακά φεστιβάλ καθώς και επισκέψεις σε εκκλησίες και βοτανικούς κήπους προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία της τοπικής κουλτούρας.