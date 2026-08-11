Ζούκερμπεργκ: «Υπερνοημοσύνη για όλους» -Το όραμα της Meta για AI που θα αλλάξει τη ζωή μας και η νέα κόντρα με OpenAI και Anthropic - iefimerida.gr

Σε ένα μανιφέστο 6.500 λέξεων ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ περιγράφει το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης -Θέλει την «υπερνοημοσύνη» ανοιχτή σε όλους και προειδοποιεί ότι η υπερβολική ρύθμιση μπορεί να αφήσει τις ΗΠΑ πίσω από την Κίνα. Παράλληλα, η Meta παρουσίασε το νέο open-source μοντέλο Muse Glimmer.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα λειτουργεί ως προσωπικός ψηφιακός συνεργάτης, ενισχύοντας την εκπαίδευση, την εργασία και την έρευνα. Σύμφωνα με το όραμα, όλοι οι άνθρωποι θα αποκτήσουν «υπερδυνάμεις εφεύρεσης» για να δημιουργούν επιχειρήσεις και να αναπτύσσουν ιδέες.

Η Meta υπερασπίζεται τα open-weight μοντέλα για να αποτρέψει τη συγκέντρωση της «υπερνοημοσύνης» σε λίγες εταιρείες ή κυβερνήσεις. Το μοντέλο αυτό προωθείται ως μια δημοκρατική εναλλακτική που διαχέει την ισχύ και δίνει λόγο στους χρήστες.

Εκφράζεται η αντίθεση σε μια υπερβολικά αυστηρή ρύθμιση της τεχνολογίας, καθώς οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν την πρωτοπορία από την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να επιταχύνουν την ανάπτυξη υποδομών και data centers για να διατηρήσουν το προβάδισμά τους.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι η ανοιχτή προσέγγιση της Meta εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά της συμφέροντα, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά. Ταυτόχρονα, εκφράζονται ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς η ταχεία ανάπτυξη της AI ενδέχεται να ξεπεράσει τις δυνατότητες ελέγχου.

Έναν κόσμο στον οποίο η προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αποτελεί προνόμιο λίγων εταιρειών ή κυβερνήσεων, αλλά θα βρίσκεται στα χέρια δισεκατομμυρίων ανθρώπων οραματίζεται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

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Σε ένα εκτενές κείμενο περίπου 6.500 λέξεων με τίτλο «The Future is for Everyone», ο CEO της Meta περιγράφει τη δική του εκδοχή για την επόμενη εποχή της AI, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τον όρο «superintelligence» και υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία θα πρέπει να αναπτυχθεί με τρόπο που να διαχέει την ισχύ της όσο το δυνατόν ευρύτερα.

Την ίδια ημέρα, η Meta ανακοίνωσε και το νέο της open-source μοντέλο AI, τοMuse Glimmer, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε προσωπικό υπολογιστή, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να δώσει στους developers πρόσβαση και σε ισχυρότερο μοντέλο, το Muse Spark 1.2.

Το μήνυμα του Ζούκερμπεργκ είναι σαφές: η Meta θέλει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη φάση της AI, επιμένοντας στο μοντέλο των ανοιχτών συστημάτων, την ώρα που OpenAI και Anthropic τάσσονται υπέρ αυστηρότερου ελέγχου των πιο προηγμένων μοντέλων.

Ζούκερμπεργκ: «Όλοι θα έχουν υπερδυνάμεις εφεύρεσης»

Στο όραμα του Ζούκερμπεργκ, η AI θα λειτουργεί ως ένας προσωπικός, εξαιρετικά προηγμένος ψηφιακός συνεργάτης για κάθε άνθρωπο.

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Ένας τέτοιος AI agent θα μπορούσε να βοηθά στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη δημιουργία επιχειρήσεων, στην επιστημονική έρευνα, ακόμη και σε καθημερινές αποφάσεις που αφορούν τον τρόπο ζωής.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη εκπαίδευση επιπέδου διδακτορικού, να δημιουργούν νέες επιχειρήσεις και να αναπτύσσουν ιδέες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ολόκληρες ομάδες ειδικών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα o Ζούκερμπεργκ αναφέρει μάλιστα την 8χρονη κόρη του, η οποία, όπως γράφει, μπορεί ήδη να προγραμματίζει τις ιδέες της και να δημιουργεί γρήγορα βίντεο.

Η φράση που συμπυκνώνει το όραμά του είναι ότι «όλοι σύντομα θα έχουν υπερδυνάμεις εφεύρεσης».

Για τον Ζούκερμπεργκ, όμως, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο ισχυρή θα γίνει η AI, αλλά ποιος θα ελέγχει αυτή την ισχύ.

Η Meta θέλει την AI ανοιχτή -«Όχι» στον έλεγχο από λίγους

Κεντρικό σημείο του μανιφέστου είναι η υπεράσπιση των λεγόμενων open-weight μοντέλων, δηλαδή συστημάτων στα οποία βασικά στοιχεία είναι διαθέσιμα ώστε developers και ερευνητές να μπορούν να τα εξετάσουν, να τα τροποποιήσουν και να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές.

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Ο Ζούκερμπεργκ υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση της «υπερνοημοσύνης» στα χέρια μιας μικρής ομάδας εταιρειών, κυβερνήσεων ή οργανισμών θα δημιουργούσε μια επικίνδυνη ανισορροπία ισχύος.

Η Meta επιχειρεί έτσι να παρουσιάσει το open-source μοντέλο ως μια πιο δημοκρατική εναλλακτική στην προσέγγιση εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic, οι οποίες έχουν επιλέξει να κρατούν τα πιο προηγμένα μοντέλα τους υπό αυστηρότερο εταιρικό έλεγχο.

Ο CEO της Meta προχωρά μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στις «αξίες» που ενσωματώνει ένα AI σύστημα, αντί αυτές να καθορίζονται αποκλειστικά από την εταιρεία που το αναπτύσσει.

Το επιχείρημά του είναι ότι αν η τεχνολογία ελεγχθεί από λίγους, η ισχύς θα συγκεντρωθεί ακόμη περισσότερο στους ήδη ισχυρούς θεσμούς.

Προειδοποίηση για την Κίνα και «φρένο» στη ρύθμιση

Ο Ζούκερμπεργκ τάσσεται παράλληλα κατά μιας υπερβολικά αυστηρής ρύθμισης της AI, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν την κούρσα από την Κίνα.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αμερική και οι σύμμαχοί της πρέπει να επιταχύνουν την ανάπτυξη υποδομών, ενεργειακών δικτύων και data centers, προκειμένου να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο λεγόμενο distillation, τη διαδικασία κατά την οποία ένα λιγότερο ισχυρό μοντέλο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από ένα ισχυρότερο μοντέλο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει ανησυχίες ότι κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνικές για να αποκτούν τεχνολογικά πλεονεκτήματα από αμερικανικά μοντέλα.

Ο Ζούκερμπεργκ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η δυνατότητα ενός μοντέλου να «μαθαίνει» από όσα μπορεί να παρατηρήσει αποτελεί βασική αρχή της γνώσης και ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να περιορίσουν οι ίδιες τις δυνατότητές τους.

Οι επικριτές βλέπουν και επιχειρηματικό συμφέρον του Ζούκερμπεργκ

Το όραμα του Ζούκερμπεργκ, πάντως, δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι η Meta παρουσιάζει την ανοιχτή AI ως δημοκρατική επιλογή, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στους ανταγωνιστές της.

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Το βασικό επιχείρημα είναι ότι ένα οικοσύστημα στο οποίο οι developers χρησιμοποιούν μαζικά τα μοντέλα της Meta μπορεί τελικά να ενισχύσει την ίδια την εταιρεία, ακόμη και αν τα μοντέλα διατίθενται ανοιχτά.

Παράλληλα, οργανώσεις που ασχολούνται με την ασφάλεια της AI προειδοποιούν ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας μπορεί να ξεπερνά την ικανότητα των ανθρώπων και των κυβερνήσεων να ελέγξουν τις συνέπειές της.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν ενισχυθεί μετά από περιστατικά στα οποία προηγμένα AI συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα και οργανισμούς.

Ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ αναγνωρίζει τους κινδύνους, μεταξύ άλλων για την κυβερνοασφάλεια, τη δημιουργία βιολογικών όπλων, την επιτήρηση και την αγορά εργασίας. Υποστηρίζει όμως ότι η λύση δεν είναι να συγκεντρωθεί ο έλεγχος της τεχνολογίας σε λίγες εταιρείες.

Με το νέο της μοντέλο και το φιλόδοξο μανιφέστο του Ζούκερμπεργκ, η Meta επιχειρεί ουσιαστικά να διαμορφώσει και η ίδια τη συζήτηση για το ποιος θα έχει στα χέρια του την AI του μέλλοντος.

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Και η απάντηση του Ζούκερμπεργκ είναι ξεκάθαρη: όχι λίγες εταιρείες και κυβερνήσεις, αλλά όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι.﻿