Ο Ζούκερμπεργκ θέλει να φέρει την επανάσταση με τα νέα έξυπνα γυαλιά της Meta -Οι δυνατότητές τους [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Meta επιχειρούν να κάνουν την επόμενη μεγάλη κίνηση στην τεχνολογία, παρουσιάζοντας προ ημερών μια νέα γενιά έξυπνων γυαλιών σε συνεργασία με τις Ray-Ban και Oakley.

Στόχος του CEO και ιδρυτή της Meta είναι να μετατρέψει ένα γνώριμο, καθημερινό αξεσουάρ σε ένα εργαλείο υψηλής τεχνητής νοημοσύνης, που θα ενσωματωθεί ομαλά στη ζωή των χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.