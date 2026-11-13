Web Summit 2026: Τα ανθρωποειδή ρομπότ κατέλαβαν τη Λισαβόνα και άρχισαν να χορεύουν

Το μεγαλύτερο συνέδριο τεχνολογίας στην Ευρώπη, Web Summit 2026 πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2026 , στην σκια του σκανδάλου της Nvidia.

Το συνέδριο συγκέντρωσε περισσότερους από 70.000 συμμετέχοντες, από πάνω από 160 χώρες. Στη σκηνή ανέβηκαν στελέχη από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Manus AI, Unitree, Replit, Xiaomi, Tencent, Cloudflare και Pony.a και οι 17 θεματικές ενότητες εστίασαν στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την κυβερνοασφάλεια, το fintech και την ενέργεια.

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Την Πέμπτη, στην κατάμεστη τελευταία ημέρα, στο επίκεντρο βρέθηκαν η αιφνίδια αποχώρηση του CEO της κατασκευάστριας μικροτσίπ Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο κίνδυνος φούσκας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και το διογκούμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ.

Στα τέλη Οκτωβρίου ο CEO Τζένσεν Χουάνγκ – ο οποίος παραιτήθηκε με τα το σκάνδαλο κατασκοπείας από την Κινέζα ερωμένη του – , στο επίκεντρο της εκδήλωσης της Nvidia στο Βερολίνο, είχε προέβλεψε μια ακμάζουσα οικονομία τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

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Ανθρωποειδή που χορεύουν έκλεψαν την παράσταση

Η έναρξη του συνεδρίου έγινε με επίδειξη ανθρωποειδών ρομπότ από την κινεζική Agibot, τα οποία έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις χορευτικές φιγούρες τους.

Τα 9 κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ παρουσίασαν μια συγχρονισμένη χορογραφία, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα χιλιάδων θεατών στο MEO Arena.

Η χορευτική επίδειξη σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από το κοινό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της πρώτης ημέρας.

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Τα ρομπότ κατασκευάστηκαν από την Aigibot (γνωστή και ως Agibot), καταδεικνύοντας τη ραγδαία πρόοδο της Κίνας στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Μαλιστα, το πλήρους μεγέθους ανθρωποειδές AgiBot A3 και το προσωπικό ρομπότ PrimeBOT Q1 ανέβηκαν στην σκηνή του Web Summit ως κανονικοί ομιλητές και όχι ως απλά εκθέματα.

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Το A3 ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το όραμα της εταιρείας για το μέλλον της ρομποτικής, κάνοντας μάλιστα χιούμορ και αφήνοντας αιχμές για ανταγωνιστές όπως η Tesla και η Figure.



Ρομποτικοί σκύλοι ανάμεσα στους επισκέπτες



Πέρα από τα ανθρωποειδή ρομπότ, οι ρομποτικοί σκύλοι (τετράποδα ρομπότ) έκλεψαν επίσης την παράσταση στο Web Summit 2026 στη Λισαβόνα, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον από τις οθόνες στον φυσικό κόσμο.

Σ τους εκθεσιακούς χώρους της FIL και της MEO Arena, τετράποδα ρομπότ κινούνταν ανάμεσα στους επισκέπτες, εκτελώντας ακροβατικά, χορευτικές κινήσεις και αλληλεπιδρώντας ζωντανά με το κοινό.

Μάλιστα, εταιρείες-κολοσσοί του κλάδου, όπως η κινεζική Unitree Robotics (γνωστή για τα δημοφιλή μοντέλα Go1 και Go2), είχαν δυναμική παρουσία τόσο στα περίπτερα όσο και στο πρόγραμμα ομιλιών του συνεδρίου.

Τι μπορούν να κάνουν σήμερα οι ρομποτικοί σκύλοι

• Ασφάλεια και περιπολίες. Χρησιμοποιούνται ήδη για νυχτερινές περιπολίες σε μεγάλες εμπορικές αγορές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εντοπίζοντας ανωμαλίες μέσω καμερών και αισθητήρων.

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• Διάσωση και επικίνδυνες αποστολές. Εξοπλισμένοι με τεχνητή νοημοσύνη και θερμικές κάμερες, αναλαμβάνουν αποστολές πυρόσβεσης ή έρευνας σε ερείπια μετά από σεισμούς, όπου η πρόσβαση για ανθρώπους είναι επικίνδυνη.

• Καθημερινή βοήθεια και συντροφιά. Πιο προσιτά μοντέλα (όπως το Unitree Go2 Air) διατίθενται πλέον και εμπορικά για οικιακή χρήση, αναγνωρίζοντας φωνητικές εντολές, αποφεύγοντας εμπόδια και ακολουθώντας τον ιδιοκτήτη τους.