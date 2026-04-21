Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους που πήρε τη θέση του Τιμ Κουκ στην Apple -15 χρόνια νεότερος, ορίστε τι περιμένουν από εκείνον - iefimerida.gr

Ο Τζον Τέρνους αναλαμβάνει επισήμως τα ηνία της Apple την 1η Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ σε μια από τις πιο κομβικές μεταβάσεις στην ιστορία της εταιρείας μετά την εποχή του Στιβ Τζομπς.

Με σχεδόν 25ετή καριέρα εντός της Apple, ο 50χρονος Τέρνους θεωρείται «παιδί της εταιρείας», έχοντας συμβάλει καθοριστικά σε μερικά από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της.

Από μηχανικός σε CEO της Apple

Ο Τέρνους ξεκίνησε στην Apple το 2001 ως μέλος της ομάδας product design και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία, αναλαμβάνοντας το 2013 τη θέση του αντιπροέδρου hardware engineering και το 2021 αυτή του ανώτερου αντιπροέδρου του τμήματος μηχανικής υλικού. Σήμερα, είναι ο άνθρωπος πίσω από τη μηχανική ανάπτυξη συσκευών όπως το iPhone, το Mac και το Apple Vision Pro, ενώ είχε κομβικό ρόλο και στην ανάπτυξη των AirPods και του Apple Watch.

Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων του συγκαταλέγεται και η μετάβαση των Mac σε ιδιόκτητους επεξεργαστές της Apple (Apple Silicon), μια κίνηση που ενίσχυσε σημαντικά τις επιδόσεις και τις πωλήσεις της σειράς.

Τέρνους: «Μέντοράς μου ο Κουκ»

Στην ανακοίνωση της ανάληψης των καθηκόντων του, ο Τέρνους στάθηκε στη διαδρομή του μέσα στην εταιρεία:

«Έχοντας περάσει σχεδόν όλη την καριέρα μου στην Apple, ήμουν τυχερός που δούλεψα υπό τον Στιβ Τζομπς και είχα τον Τιμ Κουκ ως μέντορα».

Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον: «Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για όσα μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Κουκ χαρακτήρισε τον διάδοχό του «οραματιστή», με «το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγείται με ακεραιότητα και τιμή», προσθέτοντας ότι «είναι χωρίς αμφιβολία το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον».

Η πρόκληση της επόμενης ημέρας

Ο Τέρνους παραλαμβάνει μια εταιρεία-κολοσσό, την οποία ο Κουκ οδήγησε σε κεφαλαιοποίηση 4 τρισ. δολαρίων και ετήσια κέρδη άνω των 100 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η επόμενη μέρα για τον ίδιο και την Apple συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις — κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο αναλυτής Νταν Άιβς σημειώνει ότι «ο Κουκ αφήνει μια ισχυρή παρακαταθήκη στο Κουπερτίνο και θα υπάρξει μεγάλη πίεση στον Τέρνους να φέρει επιτυχίες από νωρίς, ειδικά στο μέτωπο της AI».

Από την πλευρά του, ο βασικός αναλυτής της Forester, Ντιπαντζάν Τσάτερτζι, επισημαίνει ότι το τεχνικό υπόβαθρο του νέου CEO «δείχνει πως η Apple θα επιδιώξει διαφοροποίηση μέσα από τα φυσικά της προϊόντα καθώς μετασχηματίζει τις συσκευές σε πλατφόρμες έξυπνων εμπειριών».

Αναζητώντας το «επόμενο iPhone»

Παρά τη σταθερή ανάπτυξη της Apple επί Κουκ, η εταιρεία δέχεται κριτική ότι δεν έχει παρουσιάσει ένα νέο προϊόν-ορόσημο αντίστοιχο του iPhone. Όπως σημειώνουν αναλυτές, η Apple παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το smartphone της, ενώ αναζητά τον επόμενο κινητήριο μοχλό ανάπτυξης.

Ο Κεν Σίγκαλ, που ήταν creative director επί των ημερών του Στιβ Τζομπς, σχολίασε χαρακτηριστικά στο BBC: «Δεν νομίζω ότι ο Τιμ κατάφερε ποτέ να αποτινάξει πλήρως την εικόνα του ανθρώπου των operations», υπογραμμίζοντας τη διαφορά φιλοσοφίας με τον Τζομπς.

Την ίδια στιγμή, ο Γκιλ Λούρια, managing director στην DA Davidson & Co, εκτιμά ότι η ανάδειξη ενός CEO με τόσο ισχυρό hardware υπόβαθρο δείχνει πως η Apple θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως αναδιπλούμενα τηλέφωνα και wearable συσκευές.

Συνέχεια ή ρήξη;

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τέρνους θα συνεχίσει τη στρατηγική σταθερής εξέλιξης του Κουκ ή αν θα επιχειρήσει πιο ριψοκίνδυνες κινήσεις, στα πρότυπα του Τζομπς.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του σηματοδοτεί μια σαφή στροφή προς την ενίσχυση της καινοτομίας μέσω hardware με στόχο η Apple να κερδίσει το στοίχημα σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την τεχνολογία.