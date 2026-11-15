Θα μπορούμε να μιλάμε με τα κατοικίδιά μας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη; Οι ανακαλύψεις που ανοίγουν τον δρόμο

Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της επικοινωνίας των ζώων, με τους επιστήμονες να εξετάζουν αν κάποτε θα μπορούμε να τους απαντάμε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Έρευνες στην Κένυα αποκαλύπτουν ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν έναν συγκεκριμένο χαμηλόσυχνο ήχο για να προειδοποιήσουν το κοπάδι για την παρουσία μελισσών, αποδεικνύοντας τη χρήση ηχητικών σημάτων για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους.

Μελέτες σε θαλάσσιους ελέφαντες δείχνουν ότι κάθε αρσενικό διαθέτει ένα μοναδικό ηχητικό κάλεσμα. Τα υπόλοιπα ζώα αναγνωρίζουν αυτή την «ηχητική ταυτότητα», προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους και αποφεύγοντας έτσι τις περιττές συγκρούσεις μεταξύ τους.

Εκπαιδευμένοι σκύλοι μαθαίνουν να επικοινωνούν πατώντας κουμπιά που αντιστοιχούν σε λέξεις, δημιουργώντας συνδυασμούς που δεν εξηγούνται από την τύχη, ενώ έρευνες δείχνουν πως κατά μέσο όρο αναγνωρίζουν περίπου 89 ανθρώπινες λέξεις ή φράσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει την ανάλυση τεράστιου όγκου ηχογραφήσεων για τον εντοπισμό μοτίβων στην επικοινωνία των ζώων, αν και η έλλειψη δεδομένων και οι ηθικές προεκτάσεις μιας πιθανής «μετάφρασης» παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για τους ερευνητές.

Μπορεί ένας σκύλος να μας πει τι αισθάνεται; Έχουν οι ελέφαντες τη δική τους γλώσσα; Και θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να μεταφράσει κάποια μέρα τους ήχους που παράγουν τα ζώα, επιτρέποντάς μας να επικοινωνούμε μαζί τους;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν τους ερευνητές, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη μελέτη της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας των ζώων.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, επιστήμονες εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνολογία θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνουν οι ήχοι που παράγουν διαφορετικά είδη, από τους ελέφαντες και τις φάλαινες μέχρι τους σκύλους και τα πουλιά.

Παρότι η πραγματική «συνομιλία» με τα ζώα παραμένει ένα μακρινό ενδεχόμενο, οι μέχρι σήμερα έρευνες έχουν ήδη αποκαλύψει εντυπωσιακά στοιχεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ελέφαντες έχουν ειδικό ήχο για να προειδοποιούν για τις μέλισσες

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έρχεται από την Κένυα, όπου επιστήμονες μελετούν εδώ και χρόνια τη συμπεριφορά των αφρικανικών ελεφάντων.

Παρά το τεράστιο μέγεθός τους, οι ελέφαντες φοβούνται τις μέλισσες, καθώς τα τσιμπήματά τους μπορούν να προκαλέσουν έντονη ενόχληση, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα σημεία του σώματός τους.

Η δρ Λούσι Κινγκ, από το ίδρυμα Save The Elephants, διαπίστωσε ότι όταν οι ελέφαντες αντιλαμβάνονται την παρουσία μελισσών, παράγουν έναν χαρακτηριστικό χαμηλόσυχνο ήχο προειδοποίησης.

Ο ήχος αυτός μπορεί να γίνει αντιληπτός από άλλους ελέφαντες, οι οποίοι αντιδρούν απομακρυνόμενοι από την περιοχή.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε το 2010 στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, υποδηλώνει ότι τα ζώα διαθέτουν συγκεκριμένα ηχητικά σήματα για να μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούν λέξεις με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι άνθρωποι, αλλά αποκαλύπτει ένα πιο σύνθετο σύστημα επικοινωνίας από όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η δρ Κινγκ συμμετέχει και σε πρόγραμμα τοποθέτησης κυψελών κατά μήκος των περιφράξεων γεωργικών εκτάσεων στην Κένυα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ ελεφάντων και αγροτών, καθώς τα ζώα αποφεύγουν τις περιοχές όπου υπάρχουν μέλισσες.

Οι θαλάσσιοι ελέφαντες αναγνωρίζουν ο ένας τη «φωνή» του άλλου

Αντίστοιχα ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν από τη μελέτη των θαλάσσιων ελεφάντων στις ακτές της Καλιφόρνιας.

Η βιολόγος Καρολάιν Κέισι, η οποία έχει μελετήσει επί χρόνια τα συγκεκριμένα θηλαστικά, διαπίστωσε ότι κάθε αρσενικός θαλάσσιος ελέφαντας παράγει ένα χαρακτηριστικό ηχητικό κάλεσμα.

Οι ήχοι διαφέρουν από ζώο σε ζώο, ενώ άλλα αρσενικά μπορούν να τους αναγνωρίζουν και να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή ηχητικής ταυτότητας, η οποία επιτρέπει στα ζώα να αναγνωρίζουν άλλα άτομα της ομάδας τους και να αποφεύγουν περιττές συγκρούσεις.

Οι επιστήμονες δεν έχουν αποδείξει ότι οι θαλάσσιοι ελέφαντες διαθέτουν ονόματα με την ανθρώπινη έννοια, ωστόσο η ικανότητα αναγνώρισης της φωνής άλλων ατόμων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σκύλος που επικοινωνεί πατώντας κουμπιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι έρευνες γύρω από την επικοινωνία των κατοικιδίων με τους ανθρώπους.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ του BBC «The Future With Hannah Fry», η καθηγήτρια Χάνα Φράι συναντά την Κας, ένα γκόλντεν ριτρίβερ που χρησιμοποιεί έναν ειδικό πίνακα με ηλεκτρονικά κουμπιά για να επικοινωνεί με την ιδιοκτήτριά του.

Κάθε κουμπί αντιστοιχεί σε μια ηχογραφημένη λέξη, όπως «βόλτα», «φαγητό», «παιχνίδι» ή «μαμά».

Ο σκύλος έχει εκπαιδευτεί να πατά τα κουμπιά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα διαδοχικά, δημιουργώντας συνδυασμούς λέξεων.

Παρόμοιες συμπεριφορές έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στο περιοδικό Scientific Reports διαπίστωσε ότι εκπαιδευμένοι σκύλοι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένους συνδυασμούς κουμπιών με τρόπο που δεν μπορούσε να εξηγηθεί αποκλειστικά από την τύχη ή την απλή μίμηση των ιδιοκτητών τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ορισμένα ζώα μπορούν να συνδέουν διαφορετικά κουμπιά με συγκεκριμένες έννοιες ή αποτελέσματα.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτό δεν αποδεικνύει πως οι σκύλοι κατανοούν τη γλώσσα ή σχηματίζουν προτάσεις όπως οι άνθρωποι.

Πόσες ανθρώπινες λέξεις καταλαβαίνουν οι σκύλοι;

Οι ικανότητες των σκύλων στην αναγνώριση ανθρώπινων λέξεων έχουν απασχολήσει και άλλες επιστημονικές ομάδες.

Μελέτη του Πανεπιστημίου Dalhousie στον Καναδά, που δημοσιεύθηκε το 2021, έδειξε ότι οι σκύλοι αντιδρούν κατά μέσο όρο σε 89 διαφορετικές λέξεις ή φράσεις.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 165 ιδιοκτήτες σκύλων, ενώ διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ζώων.

Ορισμένοι σκύλοι ανταποκρίνονταν σε πολύ περισσότερες λέξεις, ενώ άλλοι σε αισθητά λιγότερες.

Πάντως, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι το γεγονός πως ένας σκύλος αντιδρά σε μια λέξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της, όπως θα έκανε ένας άνθρωπος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «μεταφράσει» τη γλώσσα των ζώων

Η μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες είναι να ανακαλύψουν αν οι ήχοι των ζώων ακολουθούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα που συνδέονται με συγκεκριμένα μηνύματα.

Σε αυτό το πεδίο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, αναλύοντας τεράστιους όγκους ηχογραφήσεων και εντοπίζοντας σχέσεις που δύσκολα θα αναγνώριζε ένας άνθρωπος.

Για παράδειγμα, οι ερευνητές θα μπορούσαν να εξετάσουν αν συγκεκριμένοι ήχοι των φαλαινών συνδέονται με την αναζήτηση τροφής, την αναγνώριση άλλων ζώων ή την προειδοποίηση για κινδύνους.

Οι μεγάπτερες φάλαινες είναι ήδη γνωστές για τα περίπλοκα τραγούδια τους, τα οποία μπορούν να διαρκούν περισσότερο από μία ώρα και να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μη γνωρίζουν με ακρίβεια τι πληροφορίες μεταφέρουν.

Ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο είναι η έλλειψη επαρκών δεδομένων. Σε αντίθεση με τις ανθρώπινες γλώσσες, για τις οποίες υπάρχουν τεράστιες συλλογές κειμένων και ηχογραφήσεων, οι καταγραφές της επικοινωνίας των ζώων είναι πολύ πιο περιορισμένες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, η αναγνώριση ενός ηχητικού μοτίβου δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με την κατανόηση του νοήματός του.

Θα μπορούμε τελικά να συνομιλούμε με τα κατοικίδιά μας;

Η προοπτική μιας εφαρμογής που θα μεταφράζει τους ήχους των ζώων σε ανθρώπινη γλώσσα μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για αυτή τη δυνατότητα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιστημονικά επιβεβαιωμένο σύστημα που να επιτρέπει στους ανθρώπους να πραγματοποιούν πραγματικές συνομιλίες με ζώα.

Ακόμη κι αν στο μέλλον καταστεί δυνατή η αποκωδικοποίηση ορισμένων μορφών επικοινωνίας τους, οι επιστήμονες τονίζουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν και οι πιθανές συνέπειες από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Η αναπαραγωγή τεχνητών ήχων, για παράδειγμα, θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση ή αναστάτωση στα ζώα, ιδιαίτερα αν τα μηνύματα που μεταδίδονται δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες.

Το βέβαιο είναι ότι οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στους ερευνητές εργαλεία για να κατανοήσουν καλύτερα έναν κόσμο επικοινωνίας που μέχρι σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και παρότι απέχουμε ακόμη από το να γίνουμε πραγματικοί «Δόκτωρ Ντούλιτλ», οι επιστημονικές ανακαλύψεις δείχνουν ότι τα ζώα έχουν πολύ περισσότερα να μας «πουν» από όσα ενδεχομένως πιστεύαμε.