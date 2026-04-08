Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτές τις 5 δεξιότητες, λέει ο CEO του LinkedIn - iefimerida.gr

Ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητες που θα κάνουν τον άνθρωπο αναντικατάστατο σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο εισβάλλει όλο και περισσότερο η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Στο LinkedIn συνεργάστηκαν με επιστήμονες και ειδικούς από διάφορα πεδία, για να καταλήξουν σε πέντε βασικές ικανότητες που μπορεί να αναπτύξει ο καθένας και ειδικά οι νέοι για να ελιχθούν στην αγορά εργασίας που λόγω της AI μεταλλάσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Σε άρθρο του στο CNBC Make It, ο Ryan Roslansky, CEO του LinkedIn και η Aneesh Raman Chief Economic Opportunity Officer της πλατφόρμας, παραθέτουν τις δεξιότητες που τις ονόμασαν «5Cs» καθώς όλες ξεκινούν από το τρίτο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου.

Ποια είναι τα «5Cs» που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πρώτη είναι η περιέργεια (curiosity), η οποία ξεχωρίζει τον άνθρωπο από την AI. Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παράγει πιθανότητες με βάση μοτίβα, ο άνθρωπος είναι αυτός που επιλέγει ποιες αξίζουν και θέτει τα κρίσιμα ερωτήματα. Όπως υπενθυμίζουν στο άρθρο τους οι Rolansky και Raman, η περιέργεια οδηγεί στην καινοτομία, όπως συνέβη με την ανακάλυψη του εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας από τον Jonas Salk ή με τις πρώτες πτήσεις των αδελφών Wright. Στην εργασία, η περιέργεια μετατρέπει τη ρουτίνα ξαφνικά σε ευκαιρία για ανακάλυψη, σημειώνουν.

Δεύτερη είναι το θάρρος (courage). Η AI μπορεί να υπολογίζει ρίσκα, αλλά μόνο ο άνθρωπος αποφασίζει ποιο ρίσκο αξίζει να πάρει. Οι συγγραφείς του άρθρου σημειώνουν ότι το θάρρος μετατρέπει τον δισταγμό σε δράση. Το βλέπουμε κάθε φορά που ένας εργαζόμενος τολμά να προτείνει νέες λύσεις ή να αμφισβητήσει το αίτημα ενός πελάτη ώστε στη συνέχεια να τον καθοδηγήσει στην καλύτερη λύση.

Η δημιουργικότητα (creativity) αποτελεί την τρίτη βασική ικανότητα. Σε αντίθεση με την AI που ανασυνδυάζει υπάρχοντα στοιχεία, οι άνθρωποι μπορούν να φανταστούν κάτι εντελώς νέο. Η δημιουργικότητα δεν περιορίζεται σε καλλιτεχνικά επαγγέλματα, αλλά αφορά κάθε εργαζόμενο που βρίσκει νέους τρόπους να προσεγγίσει μία κατάσταση, όπως για παράδειγμα μία δασκάλα που μετατρέπει την τάξη σε ψεύτικη αρχαιολογική ανασκαφή για να διδάξει ιστορία.

Ακολουθεί η συμπόνια (compassion). Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσομοιώσει την ανησυχία, αλλά μόνο οι άνθρωποι τη νιώθουν και την εκφράζουν. Στο άρθρο τους αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ένας σύμβουλος με τον οποίο ήρθαν σε επικοινωνία τούς είπε ότι συστήνει στους εργαζόμενους να επικοινωνούν μεταξύ τους ή και να πηγαίνουν βόλτες καθώς αυτό «αλλάζει ριζικά τη δυναμική μιας ομάδας και την ικανότητά τους να αποδίδουν και να λαμβάνουν καλές αποφάσεις».

Τέλος, η επικοινωνία (communication) είναι η τελευταία δεξιότητα που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παρότι η AI μπορεί να μεταφράζει γλώσσες, μόνο οι άνθρωποι μπορούν να αποδώσουν το νόημα και να επικοινωνήσουν ξεκάθαρα μία ιστορία. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι ακόμη και στη συγγραφή του βιβλίου τους, η τεχνολογία βοήθησε, αλλά η ουσία προέκυψε από τις συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο και τη σκέψη.