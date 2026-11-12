Στο στόχαστρο των ΗΠΑ η εταιρεία της Σιγκαπούρης που συνδέεται με την υπόθεση κατασκοπείας στην Νvidia -Η δήλωση της Μegaspeed

Η Megaspeed, η τεχνολογική εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου κατασκοπείας που έχει προκαλέσει αναταράξεις στην Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις έρευνες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη μετά τις πληροφορίες για την εξωσυζυγική σχέση του CEO της Nvidia Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και να κατείχε ανώτερη θέση στη Megaspeed.

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Η ανακοίνωση ήρθε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Nvidia, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο συνεδρίαζε προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του 63χρονου επικεφαλής της, ο οποίος συνίδρυσε την αμερικανική εταιρεία και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξή της σε μία από τις πολυτιμότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, εν μέσω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δέσμευση της Megaspeed και η έρευνα για τα μικροτσίπ

Στην ανακοίνωσή της, η Megaspeed υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει «με εξαιρετικά μεγάλη σοβαρότητα» την υποχρέωσή της να συμμορφώνεται με τους αμερικανικούς νόμους περί ελέγχου των εξαγωγών, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο nbc.

Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει ήδη συνεργαστεί με επιθεωρήσεις του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου και ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κυβερνητική αρχή των ΗΠΑ.

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«Η Megaspeed δεσμεύεται να συνεργάζεται με εποικοδομητικό τρόπο και με διαφάνεια με την κυβέρνηση των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

H εμπλοκή με τα μικροτσίπ της Nvidia

Η εταιρεία βρίσκεται υπό ποινική έρευνα στις ΗΠΑ για φερόμενη λαθραία μεταφορά αμερικανικής κατασκευής μικροτσίπ στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

Η Megaspeed συγκαταλεγόταν στους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προσέλαβε κορυφαία αμερικανική δικηγορική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει μια ολοκληρωμένη απογραφή των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) που διαθέτει, καθώς και την ανεξάρτητη επαλήθευση των πρακτικών της σχετικά με τη συμμόρφωση στους κανόνες ελέγχου των εξαγωγών.

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Όπως σημείωσε, «καλωσορίζει τον κατάλληλο κυβερνητικό έλεγχο» και είναι αποφασισμένη να αποδείξει, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, ότι λειτουργεί υπεύθυνα, με διαφάνεια και σύμφωνα με την ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία.

Οι καταγγελίες για την Άλις Χουάνγκ και η κινεζική αντίδραση

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε ερωτική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia και ενεργούσε ως στέλεχος των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ωστόσο, ο ακριβής ρόλος της και η σχέση της με την κινεζική υπηρεσία κρατικής ασφάλειας (MSS) παραμένουν ασαφείς. Αμερικανός πρώην αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας, με γνώση της υπόθεσης, ανέφερε στο NBC News ότι είναι πιθανό η Άλις Χουάνγκ να μην ήταν επαγγελματίας κατάσκοπος, αλλά να της ζητήθηκε να συνεργαστεί και να μοιραστεί πληροφορίες αξιοποιώντας την πρόσβασή της στον Τζένσεν Χουάνγκ.

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Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντάς τες «συκοφαντίες». Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι «η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να σταματήσει να κατασκευάζει τα λεγόμενα αφηγήματα περί κατασκοπείας ως πρόσχημα για την εφαρμογή τεχνολογικών αποκλεισμών».

Στο μικροσκόπιο και οι χειρισμοί της αμερικανικής κυβέρνησης

Η υπόθεση εγείρει παράλληλα ερωτήματα για το πόσο νωρίς είχαν ενημερωθεί οι αμερικανικές αρχές για την Άλις Χουάνγκ και τη Megaspeed.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση της Nvidia και πρώην αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε διακινήσει την περασμένη άνοιξη υπόμνημα προς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, στο οποίο περιγραφόταν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν στοιχεία για τη ρομαντική σχέση του Χουάνγκ με επιχειρηματικό στέλεχος που αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών. Την ύπαρξη του υπομνήματος είχαν αποκαλύψει αρχικά οι New York Times και οι Financial Times.

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Την ίδια στιγμή, ο Τζιμ Χάιμς, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στο NPR ότι ο ρόλος της Άλις Χουάνγκ εξακολουθεί να χρειάζεται διευκρινίσεις.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται σύντομα να αναλάβουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα έκδοσης κλητεύσεων για την προσκόμιση εγγράφων και στοιχείων.

Οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Κρις Κουνς ανακοίνωσαν ότι απέστειλαν επιστολή στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ζητώντας τη διατήρηση των σχετικών αρχείων που αφορούν την υπόθεση.



Το σκάνδαλο έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις γύρω από τη διοίκηση της Nvidia. Η μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει σημαντική πτώση, αφότου ο 63χρονος Χουάνγκ παραδέχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι υπήρξε «άπιστος» απέναντι στη σύζυγό του.