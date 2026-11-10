Στο FBI η υπόθεση κατασκοπείας του CEO της Nvidia από την Κινέζα ερωμένη του -Γιατί η κούρσα της AI δεν μπορεί να χάσει τον Χουάνγκ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το FBI ερευνά την υπόθεση κατασκοπείας στην οποία εμπλέκεται ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia και η Κινέζα ερωμένη του, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει ότι είναι ένας «πολύ έντιμος άνθρωπος».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαιώνει την έρευνα του FBI για την υπόθεση κατασκοπείας που εμπλέκει τον CEO της Nvidia. Παράλληλα, εκφράζει την προσωπική του στήριξη στον Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «έντιμο» και «εξαιρετικό» άνθρωπο.

Ο Χουάνγκ παραδέχεται την εξωσυζυγική σχέση μετά από δημοσίευμα που τη συνδέει με κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η Nvidia ξεκινά εσωτερική έρευνα, αν και δηλώνει πως δεν παραβιάστηκε η εθνική ασφάλεια.

Η υπόθεση αποκτά τεράστιες διαστάσεις λόγω του κομβικού ρόλου της Nvidia στην παγκόσμια αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία και ο Χουάνγκ προσωπικά καθορίζουν την κατεύθυνση ολόκληρου του τεχνολογικού κλάδου, καθιστώντας την ηγεσία του κρίσιμη.

Η προσωπική επιρροή του Χουάνγκ στις αγορές είναι τεράστια, με τις δηλώσεις του να κινούν μετοχές. Ωστόσο οι αναλυτές δεν θεωρούν πιθανή την αποχώρησή του από την ηγεσία της εταιρείας.

Η υπόθεση που αφορά τον Τζένσεν Χουάνγκ, τον άνθρωπο που έχει χαρακτηριστεί ως «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης», αποκτά πλέον διαστάσεις εθνικής ασφάλειας, ενώ ο τεχνολογικός κόσμος παρακολουθεί με αγωνία τις επιπτώσεις αυτού του κατασκοπευτικού σκανδάλου στον κλάδο της ΑΙ.

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Η παρέμβαση Τραμπ και η έρευνα του FBI

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι το FBI εξετάζει τις καταγγελίες σχετικά με τη σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να εργαζόταν για λογαριασμό της Κίνας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον επικεφαλής της Nvidia και ότι συζήτησε μαζί του τις σχετικές αποκαλύψεις.

«Τον ρώτησα σχετικά και μου είπε ότι δεν είχε απολύτως καμία ιδέα πως το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν κατάσκοπος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι εκτιμά πως ο Χουάνγκ «θα βγει σε καλή κατάσταση» από την υπόθεση.

Ο Τραμπ επιχείρησε, παράλληλα, να υπερασπιστεί προσωπικά τον επικεφαλής της Nvidia, τονίζοντας ότι τον γνωρίζει καλά. «Απλώς πιστεύω ότι είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος. Ξέρω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Έχει κάνει τόσο απίστευτη δουλειά», ανέφερε.



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O Τζένσεν Χουάνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP

Η εξωσυζυγική σχέση και οι καταγγελίες για κατασκοπεία

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο 63χρονος Χουάνγκ διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της τεχνολογικής εταιρείας Megaspeed, η οποία εδρεύει στη Σιγκαπούρη.

Η γυναίκα φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στην Κίνα, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συγκέντρωνε στοιχεία για λογαριασμό του Πεκίνου.

Ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με επιχειρηματικό στέλεχος, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τη γυναίκα. Σε ανοικτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και από τη Nvidia, αναγνωρίζοντας ότι τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή και οι πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο στην απόφαση να ξεκινήσει έρευνα.

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«Στηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Δεσμεύομαι να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τους ισχυρισμούς ότι ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε «στόχο μιας επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών». Η εταιρεία υπογράμμισε, πάντως, ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί είτε η εθνική ασφάλεια είτε οποιοδήποτε απόρρητο στοιχείο της Nvidia».

Η Κίνα απέρριψε τη Δευτέρα τις κατηγορίες περί προσπάθειας παγίδευσης του Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «αβάσιμους» και κάνοντας λόγο για εκστρατεία δυσφήμησης σε βάρος του Πεκίνου.

O Τζένσεν Χουάνγκ / Φωτογραφία: AP

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Γιατί η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία

Οι διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεση εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει ο Χουάνγκ στην παγκόσμια βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Nvidia παράγει τους κυρίαρχους επεξεργαστές γραφικών (GPU), οι οποίοι αποτελούν τη βασική υποδομή για την εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και τη λειτουργία υπηρεσιών όπως το ChatGPT.

Η επιρροή του Χουάνγκ, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κατασκευή και διάθεση μικροτσίπ. Τα τελευταία χρόνια, η Nvidia έχει μετατρέψει τα τεράστια οικονομικά της αποθέματα σε ένα επενδυτικό οπλοστάσιο, χρηματοδοτώντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του υπολογιστικού νέφους για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, προμηθευτές εξοπλισμού και κορυφαία εργαστήρια ανάπτυξης νέων μοντέλων.

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο Χουάνγκ έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν επικεφαλής εταιρείας ημιαγωγών. Αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την κατεύθυνση ολόκληρου του κλάδου. Η εξάρτηση της τεχνολογικής βιομηχανίας από τα προϊόντα και τις στρατηγικές επιλογές του είναι τέτοια, ώστε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του να μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Είναι δύσκολο να μη διαβάσει κανείς τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου ως αρνητική εξέλιξη, καθώς θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διαχείριση μιας από τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και τον αρχιτέκτονα της αμερικανικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Στέισι Ράσγκον, αναλυτής της Bernstein.

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Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Τζένσεν δεν είναι ένας συνηθισμένος διευθύνων σύμβουλος. Είναι η Nvidia. Καθορίζει ξεκάθαρα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την κατεύθυνση της εταιρείας και κινεί ο ίδιος τα περισσότερα από τα νήματά της».

Xουάνγκ / Φωτογραφία AP

Ο «νονός της AI» και η προσωπική του επιρροή στις αγορές

Η επιρροή του Χουάνγκ αποτυπώνεται ακόμη και σε περιστατικά που εκ πρώτης όψεως δεν συνδέονται με την τεχνολογία. Όπως καταγράφει το Reuters, στους δρόμους της Ταϊπέι και της Σεούλ θαυμαστές του συγκεντρώνονται γύρω του ζητώντας αυτόγραφα σε βιβλία, αφίσες, ακόμη και πάνω στο σώμα τους. Την ίδια στιγμή, επιχειρηματίες όπως ο Λάρι Έλισον και ο Έλον Μασκ έχουν βρεθεί να διεκδικούν με ιδιαίτερη επιμονή την πρόσβαση στα πολυπόθητα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia.

Η δημόσια παρουσία του έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στις χρηματιστηριακές αγορές. Ένα χαλαρό δείπνο με τηγανητό κοτόπουλο και μπύρα στη Σεούλ, στο οποίο συμμετείχαν οι επικεφαλής της Samsung και της Hyundai, είχε οδηγήσει ακόμη και σε άνοδο των μετοχών δύο νοτιοκορεατικών εταιρειών εστίασης. Αντίστοιχα, η δημόσια εκτίμησή του ότι η Marvell Technology θα μπορούσε να εξελιχθεί στην επόμενη εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων είχε συμβάλει στην εκτίναξη της μετοχής της σε ιστορικά υψηλά.

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Ο Χουάνγκ αποτελεί επίσης έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Τεχνητής Νοημοσύνης, αντιπαρατιθέμενος συχνά σε όσους προειδοποιούν για τη δημιουργία μιας χρηματιστηριακής φούσκας ή για τους υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνολογίας. Έχει απορρίψει επανειλημμένα τις ανησυχίες περί υπερβολικής ανάπτυξης του κλάδου, ενώ έχει αμφισβητήσει και τις δυσοίωνες προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, σχετικά με την πιθανότητα η Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, οι περισσότεροι αναλυτές δεν θεωρούν πιθανή την αποχώρηση του Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, ιδίως λόγω της καθοριστικής θέσης του στην εταιρεία και στην παγκόσμια αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των μετόχων. Ορισμένοι έχουν καταθέσει πρόταση για ομαδική αγωγή κατά της Nvidia, κατηγορώντας την ότι παραπλάνησε τους επενδυτές αποκρύπτοντας τις σχέσεις του διευθύνοντος συμβούλου της με την ύποπτη για κατασκοπεία γυναίκα.