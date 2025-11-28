HPE και Infinitum ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας λύσεις AI και containerized υποδομής στη STHENOS AI - iefimerida.gr

Η STHENOS AI, νέα εταιρία μέλος του Ομίλου EFA GROUP, με εξειδίκευση σε προηγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τους τομείς της άμυνας και των dual-use εφαρμογών, συνεργάζεται με την Hewlett Packard Enterprise (HPE) και την Infinitum για την υλοποίηση μιας προηγμένης υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης (AI/ML) και containerized περιβάλλοντος, σχεδιασμένης να επιταχύνει την καινοτομία στους τομείς άμυνας, ασφάλειας και λογισμικού.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του EFA GROUP για την ανάπτυξη ανεξάρτητων, ασφαλών και υψηλών επιδόσεων AI οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αυτονομίας και η ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών AI κρίσιμης σημασίας σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η υποδομή θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της STHENOS AI, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια, αυτονομία και κυριαρχία δεδομένων (data sovereignty) σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα κυβερνοασφάλειας.

Κύριοι άξονες του έργου

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας AI/ML βασισμένης στο Red Hat OpenShift AI, για την εκπαίδευση, ανάπτυξη και διαχείριση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε containerized περιβάλλον. Η υποδομή στηρίζεται σε HPE GPU servers μεNVIDIA H200 Tensor Core GPUs, που εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις σε workloads εκπαίδευσης και inference, ενώ η αποθήκευση δεδομένων βασίζεται σε HPE Alletra Storage Arrays για μέγιστη ανθεκτικότητα και ταχύτητα. Η πλατφόρμα προσφέρει προηγμένη containerized αρχιτεκτονική, ενιαία διαχείριση Kubernetes workloads και υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας, κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων, αξιοποιώντας τεχνολογίες από κορυφαίους διεθνείς οίκους.

Ο Μάρκος Χατζημηνάς, CEO της STHENOS AI, δήλωσε: «Η ενσωμάτωση ΑΙ υποδομών στους κατά ΕΚΒΑ πιστοποιημένους ιδίους χώρους μας, αποτελεί καθοριστικό βήμα για την πρόοδο της ελληνικής τεχνητής νοημοσύνης και της αμυντικής τεχνολογίας. Εφαρμόζουμε επίπεδα ασφάλειας που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν στην ελληνική αγορά, εξαλείφοντας τους κινδύνους των cloud περιβαλλόντων και διασφαλίζοντας απόλυτο έλεγχο στην ανάπτυξη κρίσιμων AI εφαρμογών. Με αυτή την πρωτοβουλία, ενισχύουμε την τεχνολογική αυτονομία της χώρας και συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας».

Ο Περικλής Λούζης, Sales Director της Infinitum, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τη SΤΗΕNOS AI στη δημιουργία μιας containerized AI υποδομής που συνδυάζει κορυφαίο hardware και software με ισχυρή ασφάλεια. Το έργο αυτό αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες, cloud-native λύσεις που επιτρέπουν στους οργανισμούς να καινοτομούν με ασφάλεια και αυτονομία».

H Δήμητρα Ζερβού, Sales Executive της HPE δήλωσε: «Η HPE στηρίζει στρατηγικές υποδομές που ενισχύουν την τεχνολογική αυτονομία και καινοτομία της χώρας. Το έργο της STHENOS AI με την Infinitum αποδεικνύει πώς οι λύσεις της HPE μπορούν να προσφέρουν ισχύ, αξιοπιστία και ασφάλεια σε απαιτητικά AI περιβάλλοντα».