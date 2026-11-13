Σημάδια βελτίωσης βλέπει η Microsoft, με διορθωτικό update μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ -Τι το προκάλεσε

Τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια στην προσπάθεια αποκατάστασης του παγκόσμιου μπλακ άουτ που έχει προκαλέσει χάος σε εκατομμύρια χρήστες εμφανίζει η Microsoft.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή μιας διορθωτικής ενημέρωσης έχει ήδη αποφέρει «θετικά αποτελέσματα» στη σταθερότητα των διακομιστών της.

Η διακοπή λειτουργίας έχει επηρεάσει βασικές υπηρεσίες της Microsoft 365, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Teams και το Copilot, προκαλώντας προβλήματα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες, δικαστικές υπηρεσίες και κρατικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, στο αποκορύφωμα του προβλήματος είχαν καταγραφεί αναφορές από περίπου 74 χώρες και περιοχές.

Βελτιώσεις από το update της Microsoft

Σε νεότερη ενημέρωσή της στον ιστότοπό της, η Microsoft ανέφερε: «Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα στη σταθερότητα των διακομιστών μετά την εφαρμογή μιας διορθωτικής ενημέρωσης σε ένα στοιχείο διαμόρφωσης της πιστοποίησης ταυτότητας και της δρομολόγησης σε ανώτερο επίπεδο, σε ένα τμήμα της υποδομής μας».

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της επιδιόρθωσης, επιδιώκοντας να την επεκτείνει και στους διακομιστές που υποστηρίζουν τις περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες επανέρχονται σε λειτουργία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε να υπάρχει οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα που να προκαλεί αυτό το περιστατικό», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

«Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό με επείγοντα χαρακτήρα και ως απόλυτη προτεραιότητα μέχρι την πλήρη επίλυσή του», πρόσθεσε.

«Μόλις περιοριστεί το πρόβλημα, θα παρουσιάσουμε πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη βασική αιτία, τα μέτρα αποκατάστασης και ενίσχυσης της άμυνας σε βάθος, καθώς και περισσότερα στοιχεία, μέσα από μια έκθεση μετά το περιστατικό», ανέφερε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Παρά τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης, τα ακριβή αίτια της διακοπής παραμένουν αδιευκρίνιστα, μεταδίδει το SkyNews. Η Microsoft είχε ενημερώσει ότι το αυξημένο φορτίο στις υποδομές της δεν οφειλόταν σε αύξηση της διαδικτυακής κίνησης, αλλά στο ότι ένας αριθμός διακομιστών τέθηκε απροσδόκητα εκτός λειτουργίας.

Η εξέλιξη αυτή, όπως εξήγησε η εταιρεία, επιβάρυνε σημαντικά τις υπόλοιπες υποδομές, οι οποίες κλήθηκαν να διαχειριστούν τον αυξημένο φόρτο.

Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί σε εφαρμογές που βασίζονται στο Exchange Online, την πλατφόρμα της Microsoft για υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud).

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft, Τσαρλς Λα Μάνα, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, δηλώνοντας ότι η εταιρεία εργάζεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ανέφερε ότι η Microsoft τον ενημέρωσε πως η διακοπή ενδέχεται να συνδέεται με κάποια ενημέρωση λογισμικού που δεν εξελίχθηκε σωστά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήματα σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 70 χώρες

Η έκταση της βλάβης είναι διεθνής, με τις υπηρεσίες της Microsoft να αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι μόνο στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.

Οι επιπτώσεις έφτασαν μέχρι κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες βασίζονται στις εφαρμογές της Microsoft για την καθημερινή λειτουργία τους.

Στην Ιαπωνία, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Μασανάο Οζάκι, δήλωσε ότι επηρεάστηκε η πληροφοριακή υποδομή της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι οι υπουργοί «παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις».

Στην Αυστραλία, μεταξύ των Οργανισμών που επηρεάστηκαν την Παρασκευή ήταν η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας και η ομοσπονδιακή αστυνομία. Η κυβέρνηση της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας ανέφερε ότι η Microsoft «δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα ζωής, ασφάλειας και κυβερνητικών υπηρεσιών».

Προβλήματα αντιμετώπισε και η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία επιβεβαίωσε ότι η διακοπή επηρέασε τους χρήστες της, σημειώνοντας πως οι μηχανικοί της συνεργάζονται με τη Microsoft για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

