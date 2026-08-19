Το ρομπότ που έγινε αστέρας των social media στην Πολωνία -Το Unitree G1 και η νέα γενιά influencers χωρίς ανθρώπινο πρόσωπο - iefimerida.gr

Μέχρι σήμερα, το ανθρωποειδές ρομπότ Έντουαρντ έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους και τέσσερα δισεκατομμύρια προβολές σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Δύο Πολωνοί δημιούργησαν τον Έντουαρντ Βαρχότσκι, ένα ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο αρχικά προκαλούσε φόβο. Η σύνδεσή του με γλωσσικό μοντέλο τού επέτρεψε να μιλάει, μετατρέποντάς το σε παγκόσμιο φαινόμενο με εκατομμύρια ακολούθους.

Πολλά ρομπότ-influencers, όπως το «Rizzbot» και το «Bart Robot», αποδεικνύεται πως είναι το ίδιο κινεζικό μοντέλο, το Unitree G1. Το συγκεκριμένο ρομπότ έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό για τις ποικίλες του δραστηριότητες, από κουνγκ φου μέχρι προσευχή.

Η κινεζική Unitree, κατασκευάστρια του G1, σημειώνει εμπορική επιτυχία με χιλιάδες πωλήσεις παγκοσμίως, καθιστώντας την κερδοφόρα. Η απόκτηση και παραμετροποίηση των ρομπότ, όπως στην περίπτωση του «Brickell Clanker», απαιτεί σημαντική οικονομική επένδυση.

Η χρήση των ρομπότ αντιμετωπίζει περιορισμούς, καθώς συνήθως τηλεκατευθύνονται και εκτελούν προκαθορισμένες κινήσεις. Παράλληλα, οι ΗΠΑ απαγορεύουν νέα κινεζικά μοντέλα, δημιουργώντας εμπορικά εμπόδια που δεν υπάρχουν, προς το παρόν, στην Ευρώπη.

Όταν ο Έντουαρντ Βαρχότσκι μιλάει μαζί σου, ακούγεται σαν ένας πολύ απλός και συνηθισμένος τύπος. «Όχι ιδιαίτερα έξυπνος, αλλά πολύ συναισθηματικός, πολύ εύκολο να κάνεις φιλίες μαζί του», λέει ο Μπάρτος Ίντζικ, ο άνθρωπος που τον δημιούργησε. Όταν όμως δεν μιλάει, είναι δύσκολο να ξεχάσεις τι πραγματικά είναι ο Βαρχότσκι: ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 1,20, που περιφέρεται στους δρόμους μεγάλων πόλεων της Πολωνίας.

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«Όταν άρχισε να μιλάει, ο κόσμος τον λάτρεψε»

Πριν από έξι μήνες ο Ίντζικ και ο φίλος του Ραντοσλάβ Γκζελάτσικ σκέφτηκαν να αγοράσουν ένα ανθρωποειδές ρομπότ από την Κίνα. Το ονόμασαν «Έντουαρντ Βαρχότσκι», εμπνευσμένοι από το σκύλο του Γκζελάτσικ, τον Έντι, και από την πολωνική λέξη για το γρύλισμα, «warczeć», αλλά και επειδή ακούγεται σαν αληθοφανές πολωνικό όνομα. Τις πρώτες μέρες που το έβγαλαν έξω, το ρομπότ δεν μπορούσε να μιλήσει και ο κόσμος το φοβόταν. Στη συνέχεια ο Ίντζικ, προγραμματιστής λογισμικού, το συνέδεσε με ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που του έδωσε τη δυνατότητα να συνομιλεί ζωντανά στα πολωνικά.

«Όταν άρχισε να μιλάει, ο κόσμος τον λάτρεψε. Χωρίς ομιλία, είναι απλώς μια μηχανή σαράντα κιλών», λέει ο Ίντζικ.

Ο Έντουαρντ γρήγορα απέκτησε πολλούς φίλους. Επισκέφθηκε το πολωνικό κοινοβούλιο και συνομίλησε με πολιτικούς, ανέβηκε βουνά, μπήκε σε λίμνη και «συνελήφθη» -στα αστεία- από την αστυνομία. Τον Απρίλιο ένα βίντεο όπου διώχνει άγριους αγριογούρουνα στη Βαρσοβία, φορώντας σακίδιο και ρολόι Rolex, έγινε viral παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα ο Έντουαρντ έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους και τέσσερα δισεκατομμύρια προβολές σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.

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Μέσα στο 2026, σίγουρα θα έχετε δει τουλάχιστον ένα από αυτά τα ανθρωποειδή ρομπότ-influencers να κάνουν αίσθηση ανά τον κόσμο. Υπάρχει το «Rizzbot», που φοράει καουμπόικο καπέλο και φλερτάρει περαστικούς στους δρόμους του Όστιν. Το «Bart Robot», που χόρευε μπρέικ ντανς με φιλάθλους των Νικς στη Νέα Υόρκη, γιορτάζοντας το ιστορικό πρωτάθλημα της ομάδας. Και το «Brickell Clanker», που άλλαζε φανέλες για να πανηγυρίσει με φιλάθλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από κάθε αγώνα.

Όλα αυτά τα ρομπότ είναι το ίδιο μοντέλο

Όλα αυτά τα ρομπότ είναι το ίδιο μοντέλο: το Unitree G1, ένα από τα πιο διαθέσιμα και προσιτά ανθρωποειδή ρομπότ στην παγκόσμια αγορά σήμερα, κατασκευασμένο από μια κινεζική εταιρεία που πρωτοπορεί στη ρομποτική βιομηχανία. Το G1 έχει το μέγεθος ενός παιδιού, με κοίλο πρόσωπο, έναν κύκλο μπλε φωτός και ανοιχτόχρωμα μεταλλικά άκρα από αλουμίνιο. Έχει εμφανιστεί στο «America’s Got Talent», έχει επιδείξει κουνγκ φου, έχει δώσει αγώνες μποξ, κάνει παρκούρ, χορεύει σε συναυλίες, τρέχει με παιδιά, μαγειρεύει (όχι και πολύ καλά...), κάνει streaming με κόσμο, ζητιανεύει χρήματα, «βγαίνει ραντεβού» με τον εαυτό του, χειροτονήθηκε μοναχός στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα, και προσεύχεται σε τζαμί του Ντουμπάι.

Πριν από έξι μήνες, ο Ίντζικ και ο φίλος του Ραντοσλάβ Γκζελάτσικ σκέφτηκαν να αγοράσουν ένα ανθρωποειδές ρομπότ από την Κίνα. Το ονόμασαν «Έντουαρντ Βαρχότσκι», εμπνευσμένοι από το σκύλο του Γκζελάτσικ, τον Έντι, και από την πολωνική λέξη για το γρύλισμα, «warczeć» / ΑΡ

Η Unitree θα εισαχθεί στο κινεζικό χρηματιστήριο σε περίπου δύο εβδομάδες. Τα οικονομικά της στοιχεία αποκαλύπτουν πόσο δημοφιλή είναι τα προϊόντα της. Σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρείες ρομποτικής, των οποίων τα προϊόντα βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, πάνω από τα μισά έσοδα της Unitree το 2025 προήλθαν από παραδόσεις ανθρωποειδών ρομπότ σε πραγματικούς πελάτες. Η εταιρεία διέθεσε 5.511 ανθρωποειδή το 2025, με μέση τιμή κάτω από 25.000 δολάρια το καθένα, ενώ το 43% των συνολικών πωλήσεων προήλθε από αγορές εκτός Κίνας. Πέρυσι η εταιρεία έγινε κερδοφόρα για πρώτη φορά.

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«Δοκιμάσαμε πολλά ανθρωποειδή, και το G1 ήταν το καλύτερο για τον σκοπό μας», λέει ο Ίντζικ. «Συνηθίζουμε να λέμε ότι η Κίνα αντιγράφει άλλες χώρες, αλλά, όσον αφορά σε ρομπότ, οι υπόλοιποι θα έπρεπε να αντιγράφουν την Κίνα».

Παρά την εμπορική επιτυχία της εταιρείας, τα ρομπότ της αποτελούν συχνά αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης. Σίγουρα μπορούν να εκτελούν εντυπωσιακά κόλπα που ενθουσιάζουν το κοινό, αλλά μπορούν άραγε να κρατήσουν μια πραγματική δουλειά που συνεισφέρει στην οικονομία, όπως εργασία σε γραμμή παραγωγής ή καθαρισμό σπιτιού;

Όλα αυτά τα ρομπότ είναι το ίδιο μοντέλο: το Unitree G1, ένα από τα πιο διαθέσιμα και προσιτά ανθρωποειδή ρομπότ στην παγκόσμια αγορά σήμερα, κατασκευασμένο από μια κινεζική εταιρεία που πρωτοπορεί στη ρομποτική βιομηχανία / WIKIPEDIA

Ο Τζέικ Κούπερστιν, 24 ετών, από το Μαϊάμι, λέει ότι εμπνεύστηκε από τον Έντουαρντ και άλλους παρόμοιους λογαριασμούς για να δημιουργήσει το δικό του ανθρωποειδές influencer. Τον Ιανουάριο επισκέφθηκε την αποθήκη ενός καταστήματος ρομποτικής στη Νέα Υόρκη και δοκίμασε το Unitree G1. Εντυπωσιάστηκε από το πόσο εύκολος ήταν ο χειρισμός του και την επόμενη μέρα προχώρησε στην παραγγελία, πληρώνοντας την προκαταβολή.

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Πόσο κοστίζει το βασικό μοντέλο

Στην ιστοσελίδα της Unitree, το βασικό μοντέλο G1 κοστίζει 13.500 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται δασμοί, μεταφορικά και φόροι. Ένας αμερικανικός διανομέας το προσφέρει γύρω στα 19.000 δολάρια. Ο Κούπερστιν όμως δεν έμεινε ικανοποιημένος, καθώς η βασική έκδοση δεν διαθέτει πιο εξελιγμένα εξαρτήματα, όπως ευκίνητα χέρια, και απαγορεύεται να τροποποιηθεί. Επέλεξε αντ’ αυτού την εκδοχή U5, σχεδιασμένη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με περισσότερα εξαρτήματα και καλύτερη δυνατότητα προσαρμογής, σε τιμή 66.000 δολαρίων.

Ο Κούπερστιν ονόμασε το ρομπότ του «Brickell Clanker», από τη συνοικία του κέντρου του Μαϊάμι, και άρχισε να το βγάζει σε δημόσιους χώρους για να αλληλεπιδρά με τον κόσμο. Το ρομπότ έγινε γνωστό όταν παρευρέθηκε στα πάρτι μετά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας φανέλες Αργεντινής, Βραζιλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα ο Κούπερστιν κερδίζει κυρίως χρεώνοντας τη συμμετοχή του ρομπότ σε πάρτι influencers, νυχτερινά κέντρα και εταιρικές εκδηλώσεις, με τιμές που κυμαίνονται από 800 έως 1.200 δολάρια την ώρα, ανάλογα με το τι θα κάνει το ρομπότ.

Έχει εμφανιστεί στο «America’s Got Talent», έχει επιδείξει κουνγκ φου, έχει δώσει αγώνες μποξ, κάνει παρκούρ, χορεύει σε συναυλίες, τρέχει με παιδιά, μαγειρεύει (όχι και πολύ καλά...), κάνει streaming με κόσμο, ζητιανεύει χρήματα, «βγαίνει ραντεβού» με τον εαυτό του, χειροτονήθηκε μοναχός στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα, και προσεύχεται σε τζαμί του Ντουμπάι / ΑΡ

Ο Κούπερστιν απέκτησε πρόσφατα και ένα δεύτερο ρομπότ, το Unitree R1, ένα ελαφρύτερο και ταχύτερο μοντέλο με σχεδόν το ένα τρίτο της τιμής του G1, την προσπάθεια της Unitree να κάνει τα ανθρωποειδή ακόμη πιο προσιτά. Το ονόμασε «Lil Clanker».

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Δεν είναι σίγουρο αν θα μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει ρομπότ της Unitree. Τον Ιούλιο, η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών ανακοίνωσε απαγόρευση για νέα κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ. Τα μοντέλα που είχαν ήδη λάβει έγκριση, όπως το G1 και το R1, θεωρητικά εξακολουθούν να επιτρέπονται, όμως κανείς δεν είναι σίγουρος. Το βέβαιο είναι ότι όταν η Unitree κυκλοφορήσει τη νέα γενιά ρομπότ της, δεν θα μπορεί να τα πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Στην Ευρώπη, ο Έντουαρντ Βαρχότσκι αντιμετωπίζει λιγότερες απειλές. Ο Ίντζικ λέει ότι η MERA Robotics, η εταιρεία που ίδρυσε μαζί με τον Γκζελάτσικ, διαθέτει πλέον στόλο είκοσι ανθρωποειδών ρομπότ, τα περισσότερα εκ των οποίων Unitree G1. Όλα τα ρομπότ στην Πολωνία μοιράζονται την προσωπικότητα του Έντουαρντ, ενώ κάποια λειτουργούν και στη Μέση Ανατολή και στη Νοτιοανατολική Ασία, ως διαφορετικοί χαρακτήρες influencer.

Παρότι το γλωσσικό μοντέλο επιτρέπει στα ρομπότ να συνομιλούν ελεύθερα, η φυσική τους κίνηση παραμένει αρκετά περιορισμένη. Τόσο ο Ίντζικ όσο και ο Κούπερστιν αναφέρουν ότι τα περισσότερα ρομπότ τα χειρίζονται εξ αποστάσεως, καθώς φοβούνται πιθανή δυσλειτουργία που θα έθετε σε κίνδυνο κάποιον περαστικό.

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Το ρομπότ του Κούπερστιν διαθέτει περίπου είκοσι έτοιμες χειρονομίες και δεκαπέντε χορευτικές κινήσεις. Πέρα από αυτές, χρειάζεται τεχνική γνώση για να προγραμματιστούν νέες κινήσεις. Για παράδειγμα, δίδαξε στο «Brickell Clanker» να κινεί τα χέρια του μιμούμενο τη χαρακτηριστική χειρονομία «Viking Row» των Νορβηγών φιλάθλων ποδοσφαίρου φέτος.

Ο Κούπερστιν θυμάται ακόμη την πρώτη μέρα που πήγε το «Brickell Clanker» στο φεστιβάλ φιλάθλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκατοντάδες άνθρωποι, μαζί με δημοσιογράφους, το περικύκλωσαν και το επευφημούσαν καθώς χόρευε. «Κανείς δεν ξέρει ότι το χειρίζομαι εγώ. Μοιάζει σαν να χάνομαι μέσα στο πλήθος. Απλώς κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τον κόσμο», λέει, «και σκέφτομαι, αυτό είναι το μέλλον».