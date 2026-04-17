Πώς να κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στο Διαδίκτυο: Ένας πρακτικός οδηγός για γονείς - iefimerida.gr

Μετά την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για την επικείμενη απαγόρευση χρήσης των social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών (ένα μέτρο που αναμένεται να εφαρμοστεί μέσω εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας και περιορισμών στις πλατφόρμες), έχει ενταθεί η συζήτηση για τους βέλτιστους τρόπους προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο ψηφιακός εθισμός, η έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και οι διαδικτυακοί κίνδυνοι, ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η νομοθετική ρύθμιση από μόνη της δεν μπορεί να προστατεύσει πλήρως τους ανήλικους χρήστες.

