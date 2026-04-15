Πώς η Apple μπορεί να κερδίσει την κούρσα του AI χωρίς καν να τρέξει - iefimerida.gr

Την ώρα που μερικοί από τους τεχνολογικούς κολοσσούς έχουν μπει σε μια δαπανηρή κούρσα για την για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, η Apple επιλέγει μια διαφορετική, πιο συγκρατημένη οδό.
Σε αντίθεση με τη Microsoft και την Amazon, η εταιρεία του Κουπερτίνο δεν έχει επενδύσει τεράστια κεφάλαια για την αγορά πανάκριβων επεξεργαστών GPU, ούτε χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια εξωτερικά εργαστήρια όπως η OpenAI και η Anthropic. Αντίθετα, φαίνεται να υιοθετεί μια στρατηγική αναμονής, στοχεύοντας να καρπωθεί τα οφέλη από τις επενδύσεις των ανταγωνιστών της χωρίς να αναλάβει το ανάλογο ρίσκο.
