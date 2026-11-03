Από την έξυπνη τηλεόραση μέχρι το ψυγείο -Ποιες συσκευές του σπιτιού μπορούν να γίνουν στόχος των χάκερ - iefimerida.gr

Η εποχή που οι χάκερ αποκτούσαν πρόσβαση σε ιστοσελίδες και απόρρητες πληροφορίες μέσα από κακόβουλα λογισμικά σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα έχει πια περάσει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Έξυπνες οικιακές συσκευές, όπως ψυγεία, κουζίνες, κάμερες και ηχεία, αποτελούν πλέον βασικούς στόχους για χάκερ, καθώς μπορούν να παραβιαστούν και να χρησιμοποιηθούν για την υποκλοπή δεδομένων ή την παρακολούθηση των ιδιοκτητών εντός της οικίας τους.

Οι χάκερ εκμεταλλεύονται τις κάμερες και τα μικρόφωνα για να κατασκοπεύουν το εσωτερικό του σπιτιού, ενώ μπορούν εξ αποστάσεως να ενεργοποιήσουν έξυπνες κουζίνες, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς, ή να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες μέσω έξυπνων ηχείων.

Το router του σπιτιού αποτελεί τον κύριο στόχο σε ποσοστό άνω του 75% των επιθέσεων, καθώς ελέγχει όλο το δίκτυο. Απλές συσκευές, όπως έξυπνες λάμπες, χρησιμοποιούνται συχνά ως «κερκόπορτα» για την παραβίασή του.

Για την προστασία των έξυπνων σπιτιών, οι ειδικοί συνιστούν την άμεση αλλαγή των εργοστασιακών κωδικών, τη δημιουργία ξεχωριστού δικτύου Wi-Fi για τις συσκευές, καθώς και τις τακτικές ενημερώσεις λογισμικού για την κάλυψη κενών ασφαλείας.

Πλέον, οι κυβερνοεπιθέσεις﻿έχουν ξεφύγει από τα στενά όρια των υπολογιστών και των smartphone, με τους επιτιθέμενους να εκμεταλλεύονται την αδύναμη ασφάλεια των οικιακών συσκευών.

Αν και φαντάζει επιστημονική φαντασία, οι πρόσφατες επιθέσεις χάκερ σε σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο και την Ολλανδία, αλλά και σε ελληνικό κρεοπωλείο σήμερα, δείχνουν ότι κάποιος μπορεί όντως να χακάρει το ψυγείο μας και να αλλάξει τη θερμοκρασία του, από την άλλη άκρη του κόσμου.

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Με μία προϋπόθεση: Η συσκευή πρέπει να είναι «έξυπνη», για να μπορεί να παραβιαστεί.

Ποιες συσκευές είναι ο «εύκολος στόχος»

Κάθε έξυπνη συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο και προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο μπορεί δυνητικά να γίνει στόχος των χάκερς.

Οι κύριες συσκευές του σπιτιού που κινδυνεύουν περισσότερο είναι:

Έξυπνα ψυγεία: Μπορούν να παραβιαστούν ώστε να αλλοιωθεί η θερμοκρασία τους και να κλαπούν κωδικοί πρόσβασης (αν συνδέονται με email/ημερολόγια).

Επίσης, πολλές φορές ο στόχος της επίθεσης δεν είναι απαραίτητα η ίδια η λειτουργία της συσκευής. Ένα ψυγείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποκλοπή δεδομένων ή ως μέσο πρόσβασης σε άλλες συσκευές του ίδιου δικτύου.



Έξυπνες κουζίνες και φούρνοι μικροκυμάτων: Οι χάκερ μπορούν να τα ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους πυρκαγιάς - ένα είδος «τεχνολογικού» εμπρησμού.

Ρομποτικές σκούπες, έξυπνες τηλεοράσεις, κάμερες ασφαλείας και «έξυπνα» βιντεοκουδούνια. Όλες αυτές οι συσκευές διαθέτουν κάμερες, αισθητήρες χαρτογράφησης χώρου και μικρόφωνα, επιτρέποντας στους χάκερ να κατασκοπεύουν το εσωτερικό του σπιτιού και τον ιδιοκτήτη του.



Μια κάμερα ασφαλείας, π.χ., μπορεί να αποκαλύψει εικόνες από το εσωτερικό ενός σπιτιού, ενώ μια συσκευή με μικρόφωνο μπορεί να επιτρέψει την υποκλοπή ήχου.

﻿Έξυπνα ηχεία (Smart Speakers): Συσκευές που λειτουργούν με φωνητικές εντολές μπορούν να «κρυφακούσουν» ιδιωτικές συνομιλίες ή να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν εντολές σε άλλες συνδεδεμένες συσκευές του σπιτιού.



Πώς χακάρουν το ρούτερ του σπιτιού

Ιδιαίτερη σημασία για τους χάκερ έχουν τα ρούτερ, το κεντρικό Wi-Fi δίκτυο του σπιτιού, μέσω του οποίου συνδέονται ο υπολογιστής ή το έξυπνο κινητό του ιδιοκτήτη με τις περισσότερες οικιακές συσκευές.

Σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου κυβερνοασφάλειας που επικαλείται το Reuters, περισσότερο από το 75% των επιθέσεων σε συνδεδεμένες συσκευές αφορά τα ρούτερ και όχι τις ίδιες τις οικιακές συσκευές.

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Αν και φαίνονται αθώες, κάποιες συσκευές χρησιμοποιούνται συνήθως ως «κερκόπορτα» για να αποκτήσουν οι χάκερ πρόσβαση στο ρούτερ.

Αυτές συνήθως είναι οι «έξυπνες» λάμπες και οι διακόπτες, που μπορούν να οδηγήσουν στην παραβίαση όλων των άλλων ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών.

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε το «έξυπνο» σπίτι σας

Οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας συνιστούν μερικές βασικές πρακτικές που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο παραβίασης.

Ενδεικτικά:

Αλλάξτε αμέσως τους εργοστασιακούς κωδικούς (default passwords) σε κάθε νέα συσκευή που αγοράζετε. Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό «Guest» δίκτυο Wi-Fi αποκλειστικά για τις έξυπνες συσκευές, ώστε, αν παραβιαστούν, να μην έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές ή τα κινητά σας. Κάνετε συχνά ενημερώσεις λογισμικού (updates), καθώς διορθώνουν τα κενά ασφαλείας που εκμεταλλεύονται οι χάκερ.

Η αλλαγή των εργοστασιακών κωδικών πρόσβασης, η ενεργοποίηση της ταυτοποίησης δύο παραγόντων όπου διατίθεται και η τακτική εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας αποτελούν τα σημαντικότερα πρώτα βήματα.