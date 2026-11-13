Ποια είναι η πιθανότερη αιτία του μπλακ άουτ της Microsoft: Πώς παρέλυσε υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο -Το παράθυρο των 48 ωρών

Η Microsoft εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την αποκατάσταση του σοβαρού παγκόσμιου προβλήματος που έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές στη λειτουργία των υπηρεσιών της, επηρεάζοντας εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καταγράφονται τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης των συστημάτων της, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναφοράς των υπηρεσιών που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

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48 ώρες για αποκατάσταση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

«Βλέπουμε πρώιμα σημάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης της χωρητικότητας, καθώς συνεχίζονται οι ενέργειες αποκατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Microsoft στην τελευταία ενημέρωσή της. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει λάβει μέτρα για τη διατήρηση των καθυστερημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επεκτείνοντας το χρονικό όριο αναμονής για την παράδοσή τους στις 48 ώρες, ώστε να μην χαθούν μηνύματα εξαιτίας της διακοπής.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή μιας διορθωτικής ενημέρωσης (patch) στο Microsoft 365 είχε αρχίσει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας τη σταθερότητα των διακομιστών.

Η Daily Mail μεταδίδει ότι ο τεχνολογικό κολοσσός έχει τεθεί σε ετοιμότητα για χάος που θα διαρκέσει 48 ώρες, όσο δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νευραλγική υπηρεσία για εκατομμύρια χρήστες.

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Ποια είναι η πιθανότερη αιτία της κατάρρευσης

Παρότι η Microsoft δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την οριστική αιτία του προβλήματος, ειδικοί της τεχνολογίας εκτιμούν ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε δυσλειτουργία της ίδιας της υποδομής διαχείρισης των διακομιστών της και όχι σε κάποια εξωτερική κυβερνοεπίθεση.

Όπως εξηγεί σε ανάλυσή του στο Independent ειδικός που ασχολείται με την ανθεκτικότητα των ψηφιακών συστημάτων, το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργούνται όταν πολλές διαφορετικές υπηρεσίες εξαρτώνται από κοινές τεχνολογικές υποδομές.

Με άλλα λόγια, ακόμη και αν το διαδίκτυο ως σύνολο συνεχίζει να λειτουργεί, η αστοχία ενός κεντρικού παρόχου μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ένα τεράστιο τμήμα της ψηφιακής καθημερινότητας.

Η αρχική ενημέρωση της Microsoft έκανε λόγο για αυξημένο φορτίο σε πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές. Στη συνέχεια, ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι το πρόβλημα δεν οφειλόταν σε αύξηση της διαδικτυακής κίνησης, αλλά στο γεγονός ότι μεγάλος αριθμός διακομιστών τέθηκε απροσδόκητα εκτός λειτουργίας.

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Στη συνέχεια, η προσοχή στράφηκε στους αυτοματοποιημένους ελέγχους κατάστασης («health checks»), μέσω των οποίων η Microsoft αξιολογεί εάν ένας διακομιστής είναι κατάλληλος να συνεχίσει να εξυπηρετεί αιτήματα χρηστών. Στο επίκεντρο βρέθηκε το λογισμικό που επεξεργάζεται αυτούς τους ελέγχους, καθώς μια δυσλειτουργία του φέρεται να επηρέασε τη λειτουργία της υποδομής.

Η Microsoft περιέγραψε ότι μια βασική διαδικασία στους επηρεαζόμενους διακομιστές υπερφορτώθηκε. Ως αποτέλεσμα, μέρος της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος δεν μπορούσε πλέον να αξιοποιηθεί κανονικά, με τους εναπομείναντες διακομιστές να καλούνται να διαχειριστούν πολύ μεγαλύτερο όγκο εργασιών.

Η εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τις αναπτύξεις λογισμικού και τις αλλαγές στις ρυθμίσεις των συστημάτων της, προκειμένου να εξετάσει τις πρόσφατες μεταβολές στην υποδομή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις της, δεν εντοπίστηκε κάποια αλλαγή που να συνδέεται άμεσα με την έναρξη της διακοπής.

Γιατί απομακρύνεται το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν δείχνουν ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκεται κυβερνοεπίθεση. Η Microsoft έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση».

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Ένα ενδεχόμενο που εξετάστηκε ήταν αυτό μιας επίθεσης κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας (DDoS), κατά την οποία οι επιτιθέμενοι κατακλύζουν μια ψηφιακή υπηρεσία με τεράστιο αριθμό αιτημάτων, εμποδίζοντας την εξυπηρέτηση των κανονικών χρηστών. Ωστόσο, η διευκρίνιση της Microsoft ότι δεν υπήρξε αύξηση της συνολικής διαδικτυακής κίνησης δεν συνάδει με το συγκεκριμένο σενάριο. Επιπλέον, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο στοιχείο κακόβουλης δραστηριότητας ούτε έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από κάποια ομάδα.

Αντίθετα, η πιθανότερη εξήγηση είναι μια εσωτερική τεχνική αστοχία: οι μηχανισμοί που έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν προβληματικούς διακομιστές ενδέχεται να λειτούργησαν λανθασμένα, απομακρύνοντας από το σύστημα ακόμη και υποδομές που ήταν λειτουργικές. Έτσι, η διαθέσιμη χωρητικότητα μειώθηκε και οι υπόλοιποι διακομιστές επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για εκτίμηση βάσει των ενημερώσεων της εταιρείας και όχι για επιβεβαιωμένο συμπέρασμα. Η οριστική εικόνα αναμένεται να αποσαφηνιστεί όταν δημοσιοποιηθεί η τεχνική ανάλυση του περιστατικού.