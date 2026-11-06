Πιο γρήγορο internet στο σπίτι, χωρίς αύξηση στο πάγιο - iefimerida.gr

﻿Η Telekom αναβαθμίζει δωρεάν τις ταχύτητες Fiber για οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές.

Τηλεργασία, online μαθήματα, βιντεοκλήσεις, streaming και δεκάδες συνδεδεμένες συσκευές. Για πολλά νοικοκυριά, όλα αυτά συμβαίνουν πλέον ταυτόχρονα. Η ποιότητα της σύνδεσης στο Internet δεν αφορά μόνο το πόσο γρήγορα ανοίγει μια σελίδα· επηρεάζει το πόσο ομαλά λειτουργεί η ψηφιακή καθημερινότητα για όλους όσοι μοιράζονται το ίδιο δίκτυο.

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Σε αυτό το περιβάλλον, οι συνδρομητές Telekom Fiber αποκτούν δωρεάν υψηλότερες ταχύτητες, χωρίς αλλαγή στο μηνιαίο πάγιο. Η αναβάθμιση αφορά οικιακούς και εταιρικούς πελάτες και διαμορφώνεται ανάλογα με το πρόγραμμα σύνδεσης. Έτσι, η μετάβαση από τα 50 Mbps στα 100 Mbps, από τα 100 ή 200 Mbps στα 300 Mbps, από τα 300 στα 500 Mbps και από τα 500 Mbps στο 1 Gbps δίνει περισσότερο χώρο για τις ανάγκες που συγκεντρώνονται στην ίδια σύνδεση.

Η διαφορά γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή στις ώρες αιχμής του σπιτιού: όταν ένας εργαζόμενος συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη, ένα παιδί παρακολουθεί μάθημα και κάποιος άλλος βλέπει μια ταινία ή μεταφέρει αρχεία στο cloud. Οι υψηλότερες ταχύτητες μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερες δραστηριότητες παράλληλα, από τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών έως την ψυχαγωγία σε υψηλή ανάλυση. Δεν αλλάζει μόνο ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το Internet· διευρύνονται και οι δυνατότητες που μπορεί να υποστηρίξει μια σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

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Ανάλογη είναι η σημασία της συνδεσιμότητας και για τις επιχειρήσεις. Η γρήγορη μεταφορά μεγάλων αρχείων, η πρόσβαση σε εφαρμογές cloud, η συνεργασία από διαφορετικές τοποθεσίες και η ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής λειτουργίας πολλών εταιρειών. Μια σταθερή σύνδεση υψηλών ταχυτήτων μπορεί να συμβάλει στην πιο αποτελεσματική χρήση αυτών των εργαλείων, ιδίως όταν οι εργασίες και οι ομάδες βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία.

Η αναβάθμιση συνδέεται με την ανάπτυξη του Telekom Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα. Περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να καλύπτονται έως το τέλος του 2026, ενώ ο στόχος για το 2030 είναι η κάλυψη να φτάσει τα 4,6 εκατομμύρια — περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας. Η διεύρυνση της πρόσβασης σε δίκτυα νέας γενιάς αποτελεί βασικό μέρος των επενδύσεων του Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος επενδύει περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως και πραγματοποιεί πάνω από το 60% των συνολικών επενδύσεων του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη των υποδομών βρίσκεται στο επίκεντρο του στόχου της Telekom έως το 2030: να εξελιχθεί σε κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη και να συμβάλει ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη. Για τους χρήστες, η αξία αυτής της προσπάθειας αποτυπώνεται και σε απλές καθημερινές στιγμές, όταν η σύνδεση μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του σπιτιού ή της επιχείρησης.

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Η νέα καμπάνια της Telekom αναδεικνύει τη σχέση του δικτύου με τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν καθημερινά. Οι συνδρομητές δίνουν ζωή στο μεγαλύτερο δίκτυο Fiber της χώρας και η Telekom συνεχίζει να το εξελίσσει, με στόχο να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης — ώστε να μπορούν να ζουν ακόμη περισσότερα.