 Με «παλιομοδίτικες καμπύλες» το νέο λογότυπο του Instagram -Αλλάζει για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια - iefimerida.gr
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Με «παλιομοδίτικες καμπύλες» το νέο λογότυπο του Instagram -Αλλάζει για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέο λογότυπο παρουσίασε το Instagram την Πέμπτη καθώς, σύμφωνα με τη εταιρεία, το προηγούμενο συμπλήρωσε μία δεκαετία χρήσης.

Η αλλαγή ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του Instagram Adam Mosseri τόσο στο Instagram όσο και στο Threads, όπου περιέγραψε το νέο λογότυπο ως «αιχμηρό και πιο σύγχρονο», ενώ αναφέρθηκε και στη σύνδεση που διατηρεί με το πρωτότυπο μέσω της απλότητας.

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Σύμφωνα με το techcrunch.com, αν και οι άνθρωποι μπορεί συχνά να είναι αντίθετοι στις αλλαγές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μάρκες και λογότυπα με τα οποία είναι εξοικειωμένοι, το ανανεωμένο λογότυπο του Instagram έχει λάβει θετικά σχόλια για τη φρέσκια εμφάνισή του και την επιλογή γραμματοσειράς.

Όπως σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα πολλοί αναφέρουν χιουμοριστικά ότι το λογότυπο μοιάζει σαν να γράφει το «Intagzam» λόγω του σχεδίου της γραμματοσειράς για το «r», οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι το όνομα «Instagram» είναι τόσο αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα που οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθουν αμέσως τι λέει και θα το συνηθίσουν.

Σύμφωνα με techcrunch.com, η γραμματοσειρά διαθέτει «παλιομοδίτικες καμπύλες στα «s», «r» και «g», το οποίο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή.

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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που το Instagram άλλαξε το λογότυπό του του ήταν το 2016, όταν η εταιρεία απομακρύνθηκε από την κλασική καφέ κάμερα με τη λωρίδα ουράνιου τόξου στην πολύχρωμη ροζ κλίση που παραμένει το εικονίδιο σήμερα.

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