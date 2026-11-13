Παγκόσμιο μπλακ άουτ στη Microsoft -Προβλήματα σε Teams και Outlook

Αντιμέτωπη με μια παγκόσμια διακοπή έχει έρθει τις τελευταίες ώρες η Microsoft.



Κατά την τελευταία της ενημέρωση, η εταιρεία αναφέρει ότι έχει «ξεκινήσει πολλαπλές διαδικασίες για την άμβλυνση των επιπτώσεων» και την επαναφορά των υπηρεσιών σε «κανονική λειτουργία».



Όπως σημείωσε παρατηρείται «μερική αποκατάσταση» στις περιοχές όπου έχουν εφαρμοστεί διορθώσεις, αλλά ότι οι ενέργειες αυτές δεν «οδηγούν σε μόνιμη αποκατάσταση».

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Ένας εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν είχε καμία ένδειξη για κυβερνοεπίθεση».



Η Microsoft εκτιμά ότι η διακοπή λειτουργίας ενδέχεται να προκλήθηκε από προβλήματα στις ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί στους διακομιστές που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Microsoft 365, σύμφωνα με τον Guardian.

Microsoft: Επηρεάζονται Teams, Outlook και Copilot

Η σημαντική παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που, σύμφωνα με πληροφορίες, επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες χρήστες, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.



Υπηρεσίες όπως το Teams, το Outlook και το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, το Copilot, έχουν επηρεαστεί από «προβλήματα συνδεσιμότητας».



Όπως μεταδίδει το BBC, σύμφωνα με στοιχεία του Downdetector, η διακοπή λειτουργίας έχει επηρεάσει χρήστες και κρίσιμες υποδομές σε 74 χώρες και εδάφη, ανάμεσά τους η Αμερική, η Ευρώπη και η Αυστραλία.