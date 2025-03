Οι νικητές του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next προτείνουν λύσεις για το κοινό καλό με το βλέμμα στην Ευρώπη - iefimerida.gr

Αν κάποιος/α από εμάς διάβαζε σε ένα tech περιοδικό για τα έξυπνα γυαλιά «A-Eye» που μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ενισχύουν την αυτονομία των ατόμων με προβλήματα όρασης, θα φανταζόταν πως πίσω από την ιδέα βρίσκεται μια έμπειρη ομάδα προγραμματιστών και κατασκευαστών από το εξωτερικό.

Κι όμως, την πρόταση αυτή κατέθεσε μια μαθητική ομάδα από το 1ο Γυμνάσιο Λέρου που με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τους αξιοποίησε τα ελεύθερης πρόσβασης εργαλεία STEM της ψηφιακής πλατφόρμας www.generationnext.vodafone.gr, στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, και υλοποίησε το όραμά της για μια αναβαθμισμένη καθημερινότητα των ανθρώπων με δυσκολίες όρασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άγγελος-Ευτύχιος, ο Γιώργος-Ιάκωβος, η Ελένη-Ηλιάνα και ο Στέφανος απέσπασαν το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό και τώρα ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο Βουκουρέστι όπου θα σταθούν ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες από τη Γερμανία, την Αλβανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, οι οποίες συμμετείχαν και αυτές στην πρωτοβουλία Skills Upload Jr, στην οποία ανήκει και το Generation Next και θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες προτάσεις τους. Μια εμπειρία που, στα πρώτα νεανικά χρόνια της ζωής τους, θα γεμίσει με υπερηφάνεια την καρδιά τους δίνοντάς τους την επιβεβαίωση και το κίνητρο να διεκδικούν, συστηματικά και σε μια ευρύτερη Ευρωπαϊκή διάσταση, το κοινό καλό.

Τα μέλη της δεύτερης νικήτριας ομάδας, ROBOSEK, θα λάβουν ως δώρο από ένα Drone προηγμένης τεχνολογίας αλλά και την ηθική επιβράβευση για μια πρόταση που μας κάνει να αισιοδοξούμε για τις συνωστισμένες και ενεργοβόρες πόλεις μας. Η ομάδα ROBOSEK από το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) η οποία αποτελείται από τους Δημήτρη, Βασίλη και Βασίλη, και τον εκπαιδευτικό τους, οργάνωσαν ένα σύστημα αποθήκευσης περίσσειας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αξιοποιώντας την αντλησιοταμίευση μέσω των υψομετρικών διαφορών και νερού. Κοινώς, φαντάστηκαν έναν μηχανισμό που θα ενισχύει τη βιωσιμότητα των πόλεων και τον κατασκεύασαν. Βιώσιμες πόλεις, STEM λύσεις και καινοτομία αποτέλεσαν τους πυλώνες αυτής της ευρηματικής ιδέας που συντονίζεται πλήρως με το όραμα του προγράμματος Generation Next για ένα καλύτερο μέλλον με τη δύναμη της τεχνολογίας και την όρεξη της νέας γενιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα καλύτερο μέλλον όμως, δεν μπορεί να είναι υλοποιήσιμο χωρίς την αναγκαία οικολογική συνείδηση. Η τρίτη νικήτρια ομάδα του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, LIFOR, ξέρει ότι η βελτίωση της ζωής του πλανήτη μας αφορά τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τους, ο Ορφέας, ο Παύλος και ο Αναστάσιος από τον Όμιλο Μικροί Χάκερ του Γυμνασίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, δημιούργησαν μια διαδραστική εφαρμογή με ένα περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας (VR) που παρέχει πληροφορίες γύρω από την καφέ αρκούδα. Η πρότασή τους έχει εκπαιδευτικό σκοπό και ενισχύει το ενδιαφέρον για το περιβάλλον μέσα από την μάθηση. Τα μέλη της ομάδας θα λάβουν ως βραβείο από μία Action camera, με την οποία θα μπορούν να δημιουργήσουν εντυπωσιακό περιεχόμενο από τις εμπειρίες τους στη φύση, στην πόλη και από οπουδήποτε αλλού.

Το Ίδρυμα Vodafone εξοπλίζει τη νέα γενιά με τα κατάλληλα μέσα τεχνολογίας ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον και να δουν τις ιδέες τους να γίνονται πραγματικότητα. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Generation Next, μαθητές και μαθήτριες μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για να φτιάξουν την κοινωνία του αύριο που ονειρεύονται.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next



To Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone και μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SkillsUploadJr που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 135.600 ωφελούμενους και 962 καινοτόμα projects μαθητών/μαθητριών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook - https://www.facebook.com/VodafoneFoundationGreece/

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCwr8dnMx6wYk5Q9I3JBf45Q

Instagram - https://www.instagram.com/vodafonefoundationgreece/?hl=en