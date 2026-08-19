Πριν και μετά: Εικόνες της NASA από τη Σελήνη, στο σημείο όπου έπεσε πύραυλος της SpaceX - iefimerida.gr

Εικόνες του νέου κρατήρα που σχηματίστηκε στη Σελήνη από τη συντριβή μέρους του πυραύλου Falcon9 της SpaceX στις 5 Αυγούστου δημοσίευσε η NASA.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τμήμα πυραύλου Falcon 9 προσέκρουσε στη φωτισμένη πλευρά της Σελήνης, κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν. Η πρόσκρουση, ισχύος τριών τόνων TNT, δημιούργησε έναν νέο κρατήρα με πλάτος 18 μέτρα και βάθος μικρότερο από 3 μέτρα.

Οι σκούρες ραβδώσεις γύρω από τον κρατήρα αποτελούνται από επιφανειακή σκόνη που μεταβλήθηκε από τον ηλιακό άνεμο, ενώ οι ανοιχτόχρωμες είναι υλικά που ανασκάφηκαν από βαθύτερα στρώματα του σεληνιακού υπεδάφους κατά την πρόσκρουση.

Οι εικόνες του κρατήρα καταγράφηκαν από τον δορυφόρο Lunar Reconnaissance Orbiter έξι ημέρες μετά το συμβάν. Η καθυστέρηση οφείλεται στον χρόνο που απαιτήθηκε ώστε η τροχιά του δορυφόρου να περάσει πάνω από το σημείο της πρόσκρουσης.

Η πρόσκρουση δεν ήταν σχεδιασμένη από τη SpaceX. Το ανώτερο τμήμα του πυραύλου, έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή του, παρασύρθηκε σε ανεξέλεγκτη τροχιά προς τη Σελήνη από βαρυτικές δυνάμεις, χωρίς δυνατότητα αλλαγής πορείας.

Ένα κομμάτι του πυραύλου - το ανώτερο τμήμα, βάρους περίπου τεσσάρων τόνων - έπεσε στη Σελήνη έπειτα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας στο Διάστημα. Η πρόσκρουση είχε ισχύ περίπου τριών τόνων TNT και δημιούργησε έναν νέο κρατήρα στην επιφάνεια του φυσικού μας δορυφόρου.

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Η κορεατική διαστημική υπηρεσία δημοσίευσε εικόνες του κρατήρα που δημιουργήθηκε στις 6 Αυγούστου και τώρα η NASA έδωσε στη δημοσιότητες νέες, καθαρότερες και κοντινότερες φωτογραφίες από το σημείο της πτώσης του τμήματος του Falcon 9.

Άνοιξε κρατήρας 18 μέτρων

Το αντικείμενο έπεσε στη φωτισμένη πλευρά της Σελήνης, που είναι στραμμένη προς τον πλανήτη μας, κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο βορειοδυτικό τμήμα της.

Στις εικόνες φαίνονται οι φωτεινότερες και πιο σκούρες ραβδώσεις γύρω από τον κρατήρα, ο οποίος έχει πλάτος 18 μέτρα και βάθος λιγότερο από 3 μέτρα, σύμφωνα με τη NASA.

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Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος, οι πιο σκούρες ραβδώσεις «αποτελούνται από σκόνη και επιφανειακά πετρώματα, που έχουν τροποποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τον ηλιακό άνεμο, τις γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες και τις προσκρούσεις μικρομετεωριτών» που ήρθαν στην επιφάνεια της Σελήνης από το κρουστικό κύμα.

Οι πιο ανοιχτόχρωμες ραβδώσεις, από την άλλη πλευρά, οφείλονται σε υλικά που ανασκάφηκαν από βαθύτερες περιοχές του σεληνιακού υπεδάφους κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Γιατί χρειάστηκαν έξι ημέρες στη NASA για να τραβήξει μια φωτογραφία

Αυτές οι εικόνες καταγράφηκαν από το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), το οποίο, για να φωτογραφίσει ένα ακριβές σημείο στη Σελήνη, πρέπει να περιμένει να περάσει αυτή η τοποθεσία από το οπτικό του πεδίο.

Αυτό χρειάστηκε έξι ημέρες σε αυτήν την περίπτωση, εξήγησε η NASA.

Οι εικόνες από τον κρατήρα που συλλέχθηκαν μεταξύ 11 και 12 Αυγούστου από το Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA, έξι ημέρες μετά την πρόσκρουση του ενισχυτή ανώτερου σταδίου Falcon 9 στη Σελήνη – Οι εικόνες λήφθηκαν από διαφορετικές γωνίες θέασης, αναδεικνύοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι εικόνες είναι διατεταγμένες με τη σειρά που τραβήχτηκαν, ξεκινώντας από πάνω αριστερά και κινούμενες προς κάτω δεξιά, με τη γωνία φωτισμού από τον Ήλιο να αλλάζει σταδιακά από τη μία εικόνα στην επόμενη. Κάθε εικόνα μεγεθύνεται δύο φορές και δείχνει μια περιοχή της Σελήνης πλάτους περίπου 1.000 ποδιών - NASA Goddard/Intuitive Machines

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Ήταν επίσης απαραίτητο να γείρει το αεροσκάφος με επαρκή ακρίβεια, έτσι ώστε η κάμερά του να είναι στραμμένη προς τον κρατήρα καθώς περνούσε περίπου 100 χιλιόμετρα πάνω από αυτόν. Στη συνέχεια, έπρεπε να ενεργοποιηθεί το κλείστρο την κατάλληλη στιγμή.

«Εάν η κάμερα είχε τραβήξει τη φωτογραφία έστω και 10 δευτερόλεπτα πιο νωρίς ή πιο αργά, ο στόχος θα είχε μετατοπιστεί κατά περίπου 16 χιλιόμετρα από το κέντρο της εικόνας», εξήγησε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ.

Πώς κατέληξε το τμήμα του πυραύλου στη Σελήνη

Η SpaceX χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο πυραύλου, τους Falcon 9, σε μεγάλο αριθμό αποστολών. Οι πύραυλοι έχουν σχεδιαστεί ώστε το πρώτο στάδιο να επιστρέφει στη Γη και να επαναχρησιμοποιείται, ενώ το ανώτερο στάδιο, αφού ολοκληρώσει την αποστολή του, να παραμένει συνήθως στο Διάστημα, ως «διαστημικό σκουπίδι».

Το τμήμα του συγκεκριμένου Falcon 9 που έπεσε στη Σελήνη είχε περίπου το μέγεθος ενός πενταώροφου κτιρίου και ζύγιζε περίπου 4 τόνους.

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Η SpaceX δεν είχε σχεδιάσει την πρόσκρουση. Ωστόσο, το αντικείμενο άρχισε να ακολουθεί τροχιά προς στη Σελήνη λόγω ηλιακής δραστηριότητας και βαρυτικών δυνάμεων και, αφού είχε ήδη αποβάλει τα καύσιμά του, δεν υπήρχε τρόπος να αλλάξει πορεία.