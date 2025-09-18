 NASA: Απρόσμενη ανατροπή -Ο Ήλιος μπαίνει σε φάση έντονης δραστηριότητας, πόσο μπορεί να απειλεί τη Γη - iefimerida.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Απρόσμενη ανατροπή -Ο Ήλιος μπαίνει σε φάση έντονης δραστηριότητας, πόσο μπορεί να απειλεί τη Γη

Ηλιακή δραστηριότητα
Ηλιακή δραστηριότητα / Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η NASA ανακοίνωσε ότι η ηλιακή δραστηριότητα παρουσιάζει σταθερή άνοδο τα τελευταία 16 χρόνια, γεγονός που αιφνιδίασε τους επιστήμονες και μπορεί να επηρεάσει τον διαστημικό καιρό, προκαλώντας ηλιακές καταιγίδες, εκρήξεις ακτινοβολίας και εκτοξεύσεις στεμματικής μάζας με συνέπειες για την τεχνολογία στη Γη.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Astrophysical Journal Letters, δείχνει πως μετά το 2008 ο Ήλιος παρουσίασε αυξημένη δραστηριότητα, ανατρέποντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις που προέβλεπαν μακροχρόνια «χειμερία νάρκη» του άστρου μας.

Διαβάστε για τις πιθανές επιπτώσεις στη Γη.

