Η απίθανη ιστορία του «Minus World»: Το glitch στο θρυλικό Super Mario Bros που άλλαξε το gaming για πάντα - iefimerida.gr

Πριν από 40 χρόνια, η Nintendo κυκλοφόρησε το πρώτο παιχνίδι της σειράς Super Mario Bros. για το θρυλικό Nintendo Entertainment System (NES).

Εκτός από την προσπάθεια να ολοκληρώσουν το παιχνίδι, οι παίκτες αναζητούσαν μανιωδώς έναν μυστικό κόσμο που σύντομα έγινε θρυλικός.

Αυτή η αναζήτηση για το απρόβλεπτο και το μυστήριο είναι ακόμα ζωντανή σήμερα στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. Τα περισσότερα παιχνίδια διαθέτουν easter eggs, μυστικές περιοχές, «λάθη» που εκμεταλλεύονται οι δημιουργοί, και άλλες εκπλήξεις. Για παράδειγμα, στο Driver: San Francisco (2011), αν οδηγήσεις μια DeLorean με 88 μίλια ανά ώρα, ξεκλειδώνεις ένα μυστικό επίπεδο που ονομάζεται «Blast From the Past». Στο The Sims 4 (2014), πληκτρολογώντας «motherlode», το παιχνίδι σου προσφέρει άμεσα χρήματα.

Όμως η ιστορία των απρόβλεπτων στοιχείων ξεκίνησε το 1985, με το θρυλικό Super Mario Bros. της Nintendo. Στην πραγματικότητα, αυτό που ξεκίνησε ως ένα λάθος στον προγραμματισμό του παιχνιδιού, έγινε ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα glitches στην ιστορία του gaming.

Minus World: Ένα λάθος που έγινε θρύλος

Το λάθος γίνεται πολύ νωρίς στο παιχνίδι, σε ένα σημείο όπου ο Mario, ο Ιταλός υδραυλικός που προσπαθεί να σώσει την πριγκίπισσα, έπρεπε να πηδήξει πάνω σε έναν τοίχο με συγκεκριμένη γωνία. Αν το έκανες σωστά, ο Mario περνούσε μέσα από τον τοίχο και έφτανε σε μία Warp Zone. Αν και αυτή η Warp Zone ήταν προγραμματισμένη για να μεταφέρει τον παίκτη σε άλλες πίστες, ένα glitch έφερε τον Mario σε έναν μυστικό, υποθαλάσσιο κόσμο που δεν υπήρχε πουθενά αλλού στο παιχνίδι. Η πίστα αυτή αναγνωρίστηκε ως "World -1" και έγινε γνωστή στους gamers ως Minus World.

Αυτός ο μυστικός κόσμος, παρόλο που δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί ποτέ, γοήτευσε και εντυπωσίασε τους παίκτες, και οι φήμες για την ύπαρξή του διαδόθηκαν ταχύτατα. Πολλοί αναρωτιόντουσαν αν η Nintendo είχε προσθέσει το Minus World εσκεμμένα ή αν ήταν απλά ένα λάθος. Σήμερα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι το Minus World ήταν απλώς ένα λάθος προγραμματισμού, αλλά αυτό δεν μείωσε την αξία του για τους gamers.

Η κληρονομιά που άφησε πίσω το Minus World

Αν και ο Shigeru Miyamoto, ο δημιουργός του Super Mario, δήλωσε ότι το Minus World δεν ήταν μια συνειδητή προσθήκη, το λάθος αυτό προσέφερε μια νέα διάσταση στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. Δημιούργησε την πεποίθηση ότι οι gaming worlds είχαν πάντα κάτι κρυφό, κάτι που μπορούσε να ανακαλυφθεί από τυχαία λάθη ή εξερεύνηση.

Για πολλούς, αυτή η αίσθηση της απρόβλεπτης ανακάλυψης ενέπνευσε την πορεία του gaming και έγινε η αφετηρία για την ανάπτυξη παιχνιδιών γεμάτων με απρόβλεπτα στοιχεία. Σήμερα, οι παίκτες παραμένουν συνεχώς σε εγρήγορση για τέτοιου είδους κρυμμένα μυστικά. Ο ίδιος ο Jim Crawford, δημιουργός του παιχνιδιού Frog Fractions (2012), παραδέχτηκε ότι η επιρροή του Minus World ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη του παιχνιδιού του. Το Frog Fractions ξεκινά ως ένα απλό εκπαιδευτικό παιχνίδι, αλλά μέσω ενός συγκεκριμένου "κόλπου", οι παίκτες μεταφέρονται σε έναν παράξενο κόσμο γεμάτο εκπλήξεις.

Από το GTA στο Skyrim: Τα glitches και οι απρόβλεπτες ανακαλύψεις στα videogames

Από τότε, πολλοί άλλοι τίτλοι ακολούθησαν την παράδοση των «λάθος» ανακαλύψεων. Στο Spyro: Enter the Dragonfly (2002), οι παίκτες μπορούσαν να βρουν ένα λάθος που τους επέτρεπε να φτάσουν απευθείας στον τελικό αρχηγό μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του πρώτου επιπέδου. Στο Grand Theft Auto IV (2008), ένα λάθος επιτρέπει στα αυτοκίνητα να εκτοξευτούν στον αέρα με μεγάλη ταχύτητα. Ακόμα και στο Skyrim (2011), υπάρχουν δράκοι που πετούν προς τα πίσω, δημιουργώντας μια εντελώς απρόβλεπτη εμπειρία.

Αυτές οι ανακαλύψεις έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι παίκτες προσεγγίζουν τα βιντεοπαιχνίδια. Η αίσθηση ότι "υπάρχει κάτι κρυμμένο", κάτι που περιμένει να το ανακαλύψεις, έχει γίνει μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές του gaming.

Η εξέλιξη των Βιντεοπαιχνιδιών: Από τα σφάλματα στην τελειότητα

Όμως, με την πρόοδο της τεχνολογίας, οι σύγχρονοι τίτλοι είναι συχνά πιο καλοσχεδιασμένοι και λιγότερο επιρρεπείς σε απρόβλεπτα λάθη. Σύμφωνα με τον gaming expert Danny O'Dwyer, αυτή η αίσθηση του μυστήριου έχει σιγά-σιγά εκλείψει. Τα σύγχρονα παιχνίδια είναι εξαιρετικά προσεγμένα και χωρίς πολλά σφάλματα, γεγονός που περιορίζει την αίσθηση της ανακάλυψης.

Παρόλα αυτά, το Minus World παραμένει για πολλούς το σύμβολο της αίσθησης ότι τα παιχνίδια, ακόμα και τα πιο απλά, έχουν αμέτρητους κόσμους και μυστικά που περιμένουν να τα ανακαλύψει κάποιος.