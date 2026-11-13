Microsoft: Προειδοποιήσεις τραπεζών για απάτες μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ -Μικροπροβλήματα στο ελληνικό Δημόσιο

Προειδοποιήσεις προς τους πελάτες τους για πιθανές απόπειρες εξαπάτησης και ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) απευθύνουν τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς κυβερνοεγκληματίες ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν το παγκόσμιο μπλακ άουτ στη Microsoft.

Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας δημοφιλών υπηρεσιών της Microsoft δημιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος για επιτήδειους, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν ως τεχνικοί υποστήριξης και να προσεγγίσουν χρήστες υποσχόμενοι ότι θα επιλύσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα συστήματα της εταιρείας.

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«Παραμείνετε σε εγρήγορση και προστατεύστε τον εαυτό σας. Μια τεχνολογική διακοπή λειτουργίας μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για απατεώνες», ανέφερε η Standard Chartered στη Σιγκαπούρη, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αντίστοιχα, η ING Australia προειδοποίησε ότι «οι απατεώνες μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας προσφέροντας να επιλύσουν τα προβλήματα της Microsoft ή άλλων συστημάτων», καλώντας τους πελάτες να μην επιτρέπουν σε κανέναν την πρόσβαση στις συσκευές τους προτού επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του καλούντος μέσω του δημόσια αναρτημένου τηλεφωνικού αριθμού του οργανισμού.

Η Bank of Queensland προειδοποίησε επίσης ότι οι επιτήδειοι ενδέχεται να ζητήσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς μιας χρήσης, συμβουλεύοντας τους πελάτες της να «κλείνουν αμέσως το τηλέφωνο» σε περίπτωση ύποπτης κλήσης, μεταδίδει το CNN.

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Οι τράπεζες συστήνουν στους χρήστες να μην ανοίγουν συνδέσμους και συνημμένα αρχεία από άγνωστες πηγές, να μη μοιράζονται ποτέ PIN και κωδικούς πρόσβασης, αλλά και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε όσους ισχυρίζονται ότι παρέχουν τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα, τους καλούν να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτα μηνύματα και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.

Ο δημοσιογράφος Τζέικομπ Γουόρντ δήλωσε στο CNN ότι οι «αλυσιδωτές επιπτώσεις» της διακοπής ενδέχεται να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Δεν είναι μόνο ότι τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των ανθρώπων δεν λειτουργούν, αλλά και ότι τα συστήματα στα οποία βασίζονται για να προστατεύονται από επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν επίσης τεθεί εκτός λειτουργίας», σημείωσε.

Microsoft: Πρώτα σημάδια σταθεροποίησης μετά τις διορθωτικές κινήσεις

Την ίδια ώρα, η Microsoft εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την αποκατάσταση των προβλημάτων, καθώς οι τελευταίες παρεμβάσεις της φαίνεται να αποδίδουν τα πρώτα αποτελέσματα.

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«Παρατηρούμε πρώιμα σημάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης της χωρητικότητας, καθώς συνεχίζονται οι ενέργειες αποκατάστασης», ανέφερε η εταιρεία σε νεότερη ενημέρωσή της.

Η Microsoft γνωστοποίησε επίσης ότι έλαβε μέτρα για τη διατήρηση των καθυστερημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεκτείνοντας το χρονικό όριο αναμονής τους στις 48 ώρες, ώστε να μην χαθούν κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι η εφαρμογή μιας διορθωτικής ενημέρωσης (patch) στις υπηρεσίες Microsoft 365 είχε φέρει «θετικά αποτελέσματα» όσον αφορά τη σταθερότητα των διακομιστών.

Περισσότερες από 12 ώρες μετά την πρώτη προειδοποίηση για το παγκόσμιο πρόβλημα, η Microsoft είχε κάνει λόγο για «οριακή επιτυχία» στις προσπάθειες αποκατάστασης. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι παρακολουθεί τη δραστηριότητα σε διαφορετικές περιοχές, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση των διακομιστών και να εντοπίσει τρόπους ενίσχυσης της χωρητικότητας.

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Περίπου μισή ώρα αργότερα, σε νέα ενημέρωση, έκανε λόγο για «θετικά αποτελέσματα στη σταθερότητα των υπηρεσιών και αυξημένη χωρητικότητα» χάρη στις τελευταίες ενέργειες βελτιστοποίησης της διαδικτυακής κίνησης.

Η εταιρεία επανέλαβε ότι δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας που να προκάλεσε τη διακοπή, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει το περιστατικό με «επείγοντα χαρακτήρα και προτεραιότητα» μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.

Δεσμεύτηκε, μάλιστα, ότι μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος θα δημοσιοποιήσει αναλυτικά στοιχεία για τη βασική αιτία της διακοπής, καθώς και για τα πρόσθετα μέτρα προστασίας που θα ληφθούν.

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Το μπλακ άουτ αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης

Η κρίση στη Microsoft επαναφέρει στο προσκήνιο και το ζήτημα της τεχνολογικής εξάρτησης της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευρωπαϊκή ήπειρος επιδιώκει να ενισχύσει την τεχνολογική της κυριαρχία, αναπτύσσοντας δικές της υποδομές και περιορίζοντας την εξάρτησή της από ξένους παρόχους.

Η Ευρώπη δεν διαθέτει εταιρείες τεχνολογίας αντίστοιχου μεγέθους με τους αμερικανικούς κολοσσούς, γεγονός που την καθιστά εξαρτημένη από αμερικανικές επιχειρήσεις για κρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η πολύωρη διακοπή της Microsoft έδωσε νέα διάσταση στη συζήτηση. «Αυτή η συζήτηση για την τεχνολογική κυριαρχία, παρότι μέχρι τώρα ήταν κυρίως πολιτική, είμαι βέβαιος ότι σήμερα είναι ιδιαίτερα έντονη», σχολίασε ο δημοσιογράφος Τζέικομπ Γουόρντ.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανό να αποτελεί για όλους ένα καμπανάκι αφύπνισης σχετικά με το πόσο ευάλωτοι μπορούμε να είμαστε, ακόμη και όταν απολαμβάνουμε την ευκολία που προσφέρουν αυτά τα συστήματα νέφους (cloud)».

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Παπαστεργίου: Λίγα τα προβλήματα στο ελληνικό Δημόσιο

Όσον αφορά το ελληνικό Δημόσιο, δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, καθώς τα βασικά πληροφοριακά συστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ διευκρίνισε ότι τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων που χρησιμοποιούν διακομιστές της Microsoft, καθώς και στις υπηρεσίες Outlook, Copilot και Teams, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία του Δημοσίου.

«Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν servers της Microsoft, έχουν θέμα την ώρα αυτή στο email. Το Outlook. Στο Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft και στο Teams. Κάποια προβλήματα, αλλά όχι σημαντικά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός επισήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής αυτονομίας των κρατών και δημιουργίας εναλλακτικών υποδομών για τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

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«Είναι ένα δείγμα του ότι θα πρέπει γενικά όλα τα κράτη και αυτή η κουβέντα υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό και επενδύουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι», Δημήτρης Παπαστεργίου.