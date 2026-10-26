Μετατροπή PDF στον browser: τι κάνει καλά το PDFFly και πού υστερεί - iefimerida.gr

Τα περισσότερα προβλήματα με τα PDF είναι μικρά αλλά επίμονα. Ένα συμβόλαιο που πρέπει να διορθωθεί, ένας πίνακας που πρέπει να περάσει σε λογιστικό φύλλο, μια σελίδα που πρέπει να σταλεί ως εικόνα. Για τέτοιες δουλειές, λίγοι θέλουν να εγκαταστήσουν βαρύ λογισμικό.

Σε αυτή την κριτική εξετάζουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που υπόσχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες από τον browser, με ελληνικό περιβάλλον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είναι το PDFFly

Αν ψάχνετε εργαλείο για μετατροπή PDF χωρίς εγκατάσταση, το PDFFly συγκεντρώνει τις πιο συνηθισμένες εργασίες σε έναν ιστότοπο. Ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό και το περιβάλλον του διατίθεται σε 12 γλώσσες, ανάμεσά τους και τα ελληνικά.

Τα εργαλεία χωρίζονται σε τρεις ομάδες: μετατροπή σε PDF, μετατροπή από PDF και επεξεργασία. Η τελευταία περιλαμβάνει συμπίεση, συγχώνευση, διαχωρισμό, υπογραφή, περιστροφή, OCR και μετάφραση PDF. Όλα λειτουργούν με την ίδια λογική: ανεβάζετε το αρχείο, η πλατφόρμα το επεξεργάζεται και κατεβάζετε το αποτέλεσμα.

Μετατροπή PDF σε Word

Είναι η πιο συχνή ανάγκη και εδώ το εργαλείο έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: υποστηρίζει σαρωμένα έγγραφα μέσω OCR. Χωρίς OCR, ένα σκαναρισμένο PDF θα έβγαινε στο Word ως εικόνα και το κείμενο δεν θα επεξεργαζόταν.

Η σελίδα του εργαλείου αναφέρει ότι η μετατροπή PDF σε Word διατηρεί τη μορφοποίηση, τους πίνακες και τις γραμματοσειρές, με αποτέλεσμα κοντά στο πρωτότυπο. Δέχεται αρχεία έως 100 MB. Όπως με κάθε μετατροπέα PDF σε Word, σε έγγραφα με σύνθετη διάταξη καλό είναι να ελέγξετε το αποτέλεσμα πριν το στείλετε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετατροπή Word σε PDF

Η αντίστροφη διαδρομή είναι πιο απλή. Η μετατροπή Word σε PDF δέχεται αρχεία DOC και DOCX έως 100 MB και, σύμφωνα με την πλατφόρμα, κρατά τη διάταξη, τις γραμματοσειρές και τους πίνακες. Είναι χρήσιμη όταν στέλνετε βιογραφικό, προσφορά ή έγγραφο που δεν πρέπει να αλλάξει στον υπολογιστή του παραλήπτη. Το Word κάνει κι αυτό εξαγωγή σε PDF, αλλά το online εργαλείο βοηθά όταν δουλεύετε σε κινητό ή σε κοινόχρηστο υπολογιστή χωρίς εγκατεστημένο Office.

Μετατροπή PDF σε Excel

Για λογιστικά, τιμοκαταλόγους και αναφορές, η μετατροπή PDF σε Excel αναγνωρίζει πίνακες και τους τοποθετεί σε κελιά, με αρχείο XLSX στην έξοδο. Και εδώ υπάρχει OCR, οπότε μπορείτε να μετατρέψετε και σαρωμένα έγγραφα με αριθμούς. Τα αρχεία με πολλά φύλλα μπορεί να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο.

Μετά τη μετατροπή, ελέγξτε ότι οι αριθμοί αναγνωρίζονται ως αριθμοί και όχι ως κείμενο, ειδικά όταν το πρωτότυπο χρησιμοποιεί κόμμα για τα δεκαδικά, όπως στα ελληνικά. Ένα γρήγορο άθροισμα σε μια στήλη αρκεί για να το επιβεβαιώσετε.

Μετατροπή PDF σε JPG

Η μετατροπή PDF σε JPG μετατρέπει κάθε σελίδα σε ξεχωριστή εικόνα, ώστε να κατεβάσετε μόνο όσες σελίδες χρειάζεστε. Είναι πρακτική για αναρτήσεις σε social media ή για να στείλετε μια σελίδα σε εφαρμογή μηνυμάτων. Η σελίδα δεν προσφέρει ρυθμίσεις ανάλυσης ή ποιότητας, οπότε δεν μπορείτε να επιλέξετε DPI για εκτύπωση. Για σελίδες με πολύ κείμενο ή διαγράμματα, υπάρχει ξεχωριστό εργαλείο μετατροπής σε PNG, μορφή που κρατά τα γράμματα πιο καθαρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεξεργασία και υπογραφή

Εκτός από τις μετατροπές, η πλατφόρμα έχει επεξεργαστή PDF. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και εικόνες, να επισημάνετε αποσπάσματα, να αφήσετε σημειώσεις και να συμπληρώσετε πεδία φόρμας. Η υπογραφή γίνεται με σχεδίαση, με μεταφόρτωση εικόνας ή με πληκτρολόγηση του ονόματος, και τοποθετείται όπου χρειάζεται στη σελίδα. Υπάρχουν επίσης εργαλεία για αναδιάταξη και διαγραφή σελίδων.

Χρήση στο κινητό και ασφάλεια

Η πλατφόρμα λειτουργεί στον browser σε Windows, Mac, Linux, Android και iPhone, χωρίς εφαρμογή και χωρίς υποχρεωτική εγγραφή. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μετατρέψετε ένα συνημμένο από το κινητό χωρίς να περάσετε από υπολογιστή.

Για την ασφάλεια, ο ιστότοπος αναφέρει κρυπτογραφημένη σύνδεση κατά τη μεταφόρτωση και συμμόρφωση με τον GDPR.

Μειονεκτήματα

Με βάση όσα αναφέρει η ίδια η πλατφόρμα, ξεχωρίζουν δύο μικρά μειονεκτήματα:

- Η μετατροπή JPG σε PDF δέχεται μία εικόνα τη φορά. Αν θέλετε να ενώσετε πολλές φωτογραφίες σε ένα PDF, πρέπει να τις μετατρέψετε ξεχωριστά και να τις συγχωνεύσετε μετά. Η πλατφόρμα αναφέρει ότι η μαζική μετατροπή βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ποιον ταιριάζει

Το εργαλείο ταιριάζει σε όσους χρειάζονται περιστασιακά ή καθημερινά γρήγορες μετατροπές: φοιτητές, υπαλλήλους γραφείου, ελεύθερους επαγγελματίες. Η υποστήριξη OCR στις μετατροπές προς Word και Excel το κάνει χρήσιμο και για σαρωμένα έγγραφα. Το ελληνικό περιβάλλον βοηθά επίσης όσους δεν θέλουν να ψάχνουν επιλογές σε αγγλικά μενού.

Αν όμως επεξεργάζεστε καθημερινά δεκάδες εικόνες προς PDF ή χρειάζεστε λεπτομερείς ρυθμίσεις εξόδου, ελέγξτε αν οι δυνατότητές του καλύπτουν τη ροή εργασίας σας.

Συμπέρασμα

Η πλατφόρμα καλύπτει τις βασικές μετατροπές από και προς PDF μέσα από τον browser, με ελληνικό περιβάλλον και OCR για σαρωμένα αρχεία. Τα μειονεκτήματά της είναι μικρά: μία εικόνα τη φορά στη μετατροπή JPG σε PDF. Για τις καθημερινές ανάγκες μετατροπής PDF σε Word, Excel ή JPG, καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς εγκατάσταση λογισμικού.