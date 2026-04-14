Meta: Εκπαιδεύει AI avatar του Μαρκ Ζούκερμπεργκ για να καθοδηγεί τους εργαζόμενους - iefimerida.gr

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ετοιμάζεται να αποκτήσει έναν ψηφιακό κλώνο του εαυτού του, ο οποίος θα αλληλεπιδρά με τους υπαλλήλους της Meta και θα τους παρέχει σχόλια για την εργασία τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία εκπαιδεύει το συγκεκριμένο AI avatar χρησιμοποιώντας την εικόνα, τη φωνή, τις κινήσεις και τον τόνο του Zuckerberg, καθώς και τις δημόσιες δηλώσεις του, ώστε το προσωπικό να νιώθει μεγαλύτερη σύνδεση με τον ιδρυτή της εταιρείας.

