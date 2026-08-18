Το κινητό υπερθερμάνθηκε στην παραλία: Τι κάνουμε και γιατί δεν το βάζουμε στο ψυγείο - iefimerida.gr

Ο ήλιος και οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν αποτελούν δύσκολες συνθήκες μόνο για τον οργανισμό μας καθώς μπορούν να προκαλέσουν σημαντική καταπόνηση και στο κινητό τηλέφωνο.

Ένα smartphone που έχει υπερθερμανθεί μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αργό, να εμφανίσει προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας, να σταματήσει προσωρινά να φορτίζει ή ακόμη και να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πρόκειται για μηχανισμούς προστασίας της συσκευής.

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Αποφεύγουμε την υπερθέρμανση στην παραλία

Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση. Δεν αφήνουμε το κινητό πάνω σε πετσέτα ή σε άλλη επιφάνεια που βρίσκεται για ώρα κάτω από τον ήλιο, ούτε μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο.

Επίσης, αποφεύγουμε την πολύωρη χρήση απαιτητικών εφαρμογών, όπως παιχνίδια ή εφαρμογές πλοήγησης, όταν η συσκευή βρίσκεται ήδη σε πολύ ζεστό περιβάλλον.

Τι κάνουμε όταν το κινητό «καίει»

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να το απομακρύνουμε από τον ήλιο. Μεταφέρουμε το κινητό σε ένα σκιερό και δροσερό σημείο, κατά προτίμηση σε χώρο με φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Εάν το κινητό χρησιμοποιείται έντονα, κλείνουμε εφαρμογές που δεν χρειάζονται και, εφόσον η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, το απενεργοποιούμε.

Καλό είναι επίσης να μην το φορτίζουμε μέχρι να επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία, ενώ θήκες που ενδεχομένως να εγκλωβίζουν αρκετή θερμότητα μπορούν προσωρινά να αφαιρεθούν.

Γιατί δεν πρέπει να το βάλουμε στο ψυγείο

Εάν το κινητό έχει υπερθερμανθεί, ένα πολύ κρύο περιβάλλον μπορεί το επαναφέρει γρήγορα, ωστόσο η απότομη ψύξη δεν αποτελεί καλή ιδέα καθώς η ξαφνική και μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη συσκευή.

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Ο ασφαλέστερος τρόπος για να κρυώσει μια συσκευή είναι σταδιακά και σε σκιερό περιβάλλον.

Προσοχή και στη φόρτιση

Η φόρτιση αυξάνει τη θερμοκρασία του κινητού, επομένως μια συσκευή που έχει ήδη υπερθερμανθεί δεν είναι καλή ιδέα να τη συνδέσουμε στον φορτιστή.

Περιμένουμε πρώτα να επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία και στη συνέχεια συνεχίζουμε τη φόρτιση.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει επανειλημμένα προειδοποίηση υπερθέρμανσης χωρίς προφανή λόγο, χρειάζεται έλεγχος.