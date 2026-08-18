Εντυπωσιακό βίντεο: Κινεζικό super ρομπότ κάνει άλμα 2 μέτρα και τρέχει πιο γρήγορα από τον Γιουσέιν Μπολτ -Έχει μόνο ένα πρόβλημα - iefimerida.gr

Η κινεζική εταιρεία ρομποτικής Unitree Robotics παρουσίασε το νέο της ανθρωποειδές ρομπότ με την ονομασία «Superman», υποστηρίζοντας ότι οι επιδόσεις του «σπρώχνουν τα όρια της ανθρωπότητας».

Σε βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία, το ρομπότ φαίνεται να ξεκινά από ακινησία και να εκτοξεύεται προς τα πάνω, πραγματοποιώντας άλμα ύψους έως και δύο μέτρων, υπό το βλέμμα του ιδρυτή της Unitree Robotics, Wang Xingxing.

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Ταχύτητα μεγαλύτερη από του Γιουσέιν Μπολτ

Σύμφωνα με την Unitree, το «Superman» μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 12,66 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 45,6 χιλιόμετρα την ώρα.

Η επίδοση αυτή είναι ελαφρώς υψηλότερη από τα 44,72 χλμ./ώρα, την κορυφαία στιγμιαία ταχύτητα που αποδίδεται στον Γιουσέιν Μπολτ κατά το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων στο Βερολίνο το 2009.

Η εταιρεία, με έδρα τη Χανγκτσόου, σημαντικό τεχνολογικό κέντρο της ανατολικής Κίνας, υποστηρίζει ότι ανέπτυξε το νέο ρομπότ μέσα σε λίγο περισσότερο από τρεις μήνες.



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Από το εντυπωσιακό βίντεο στο χρηματιστήριο

Πίσω από την εντυπωσιακή επίδειξη βρίσκεται και μια σημαντική οικονομική εξέλιξη. Η Unitree Robotics επρόκειτο να ξεκινήσει την Τετάρτη τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Σαγκάη, γεγονός που θα την καθιστούσε την πρώτη εταιρεία γενικής ρομποτικής που εισάγεται στο χρηματιστήριο της ηπειρωτικής Κίνας.

Κατά την εισαγωγή της άντλησε 6,1 δισ. γιουάν, περίπου 905 εκατ. δολάρια, ενώ η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερες από 8.000 φορές από ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με το Reuters.

Η Unitree δηλώνει επίσης ότι είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως ως προς τον όγκο πωλήσεων. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου είχε, σύμφωνα με την ίδια, κατασκευάσει και παραδώσει περίπου 18.000 δίποδα ρομπότ, όλων των μοντέλων.

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Το super ρομπότ έχει ένα πρόβλημα

Ωστόσο το super ρομπότ φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να σταματήσει, όπως κατέγραψε κάμερα σε μια από τις επιδείξεις του.