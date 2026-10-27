Οι καλύτερες ποδηλατικές διαδρομές στην Αθήνα: Το μόνο που θα χρειαστείς είναι το ποδήλατο, ένα νερό και το νέο smartwatch της HUAWEI - iefimerida.gr

Κράνος, κατάλληλα ρούχα και παπούτσια, ένα μπουκάλι νερό και το νέο smartwatch της HUAWEI: Αυτά είναι όλα κι όλα όσα θα χρειαστείς για μια βόλτα με ποδήλατο στην Αθήνα ή και λίγο έξω από αυτήν.



Η Αθήνα, μια πόλη γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και ζωντάνια, προσφέρει πολλές δυνατότητες για να την ανακαλύψει κανείς με έναν διαφορετικό τρόπο: κάνοντας ποδήλατο. Κι ενώ οι προκλήσεις της αστικής κυκλοφορίας είναι πολλές, οι ποδηλατικές διαδρομές αποτελούν μια ευκαιρία για πιο οικολογικές, οικονομικές και ευχάριστες μετακινήσεις.

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Από τις ήσυχες διαδρομές κοντά στη θάλασσα και τους χώρους πρασίνου, τις βόλτες σε πολιτιστικά σημεία, αλλά και έξω από τα όρια του κλείνον άστυ, όπως για παράδειγμα στην Πάρνηθα ή γύρω από τη λίμνη του Μαραθώνα, μια βόλτα με ποδήλατο μπορεί να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στον καθένα.

H Πάρνηθα αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς - και απαιτητικούς προορισμούς για ποδηλασία

Οι πιο δημοφιλείς και γνωστές ποδηλατικές διαδρομές στην Αθήνα

Αν είστε λάτρης της πόλης και η βόλτα με ποδήλατο φαντάζει για εσάς ως τέλεια ιδέα για το Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε παρά να σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη διαδρομή από το Γκάζι έως τη Μαρίνα Φλοίσβου ή ακόμη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Είναι μία από τις πιο αγαπημένες και ασφαλείς διαδρομές (περίπου 14 χλμ), η οποία ξεκινά κάτω από τη γέφυρα Πουλοπούλου στο Γκάζι, περνάει από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συνεχίζει παραλιακά προς τη Μαρίνα Φλοίσβου και την Ακτή Εδέμ. Μια ευκαιρία για να γυμναστείτε αλλά και να πάρετε μια μυρωδιά από τη θάλασσα.

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Αν πάλι προτιμάτε το κέντρο, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι μια ιδανική και γραφική διαδρομή πεζοδρομημένου τύπου κάτω από την Ακρόπολη, κατάλληλη για μια ήρεμη βόλτα στο ιστορικό κέντρο και μια ευκαιρία για να ξεδώσει όλη η οικογένεια.

Ποδηλατάδα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Για πιο... σκληρούς ποδηλάτες

Υπάρχουν βέβαια, και εκείνοι που ακούγοντας τη φράση «βόλτα με ποδήλατο» φαντάζονται κάτι πιο φυσικό, μέσα στο πράσινο. Γι’ αυτούς, θα μπορούσαμε να προτείνουμε το Άλσος Συγγρού, με περίπου 1.000 στρέμματα με περιμετρική διαδρομή 4 χιλιομέτρων και χωμάτινα μονοπάτια μέσα στο πράσινο, ιδανικά για αρχάριους και παιδιά.



Για τους πιο «σκληρούς» όμως, η Πάρνηθα είναι ο κλασικός προορισμός με τεχνικές διαδρομές, όπως τα δασικά δίκτυα γύρω από το τελεφερίκ, τον Άγιο Πέτρο ή το Κρυονέρι.

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Αν πάλι θέλετε να συνδυάσετε και το υγρό στοιχείο και το δάσος, υπάρχουν υπέροχες διαδρομές με σχετικά καλή άσφαλτο, κυκλικά γύρω από τη λίμνη του Μαραθώνα.



Κράνος, νερό, κατάλληλα ρούχα και... smartwatch

Όποια κι αν σκοπεύετε να επιλέξετε, θα χρειαστείτε ελάχιστα πράγματα μαζί σας. Ο βασικός εξοπλισμός για έναν ποδηλάτη, περιλαμβάνει φυσικά το ποδήλατο αλλά και τα κατάλληλα ρούχα και υποδήματα, ένα μπουκάλι νερό και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, το νέο smartwatch της HUAWEI, το WATCH GT 7. Ούτε πυξίδα, ούτε χάρτη, ούτε πορτοφόλι: Όλα αυτά τα έχεις μέσα στο «έξυπνο» ρολόι σου. Και θα σου εξηγήσω αναλυτικά.

Καταρχάς συνδέεται πανεύκολα με οποιαδήποτε συσκευή κινητού είτε αυτή είναι Android είτε iOS. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το HUAWEI Health και ακολουθώντας απλά βήματα, έχεις μέσα σε δευτερόλεπτα συνδέσει το ρολόι σου με το smartphone σου.

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Επόμενο στοιχείο: Κάνεις ποδήλατο και απαντάς στις κλήσεις σου από το smartwatch. Ούτε να παλεύεις να βγάλεις από τη τσέπη τη συσκευή, ούτε να αφήνεις το τιμόνι του ποδηλάτου για να συνομιλήσεις: Όλα αυτά τα κάνεις μέσω του ρολογιού σου!

Έτοιμος λοιπόν για την εξόρμησή σου; Πας στα προγράμματα άθλησης, αναζητάς την «ποδηλασία σε εξωτερικό χώρο», φορτώνεις τον χάρτη της διαδρομής που θέλεις να ακολουθήσεις και ξεκινάς! Αυτό φορτώνει τον χάρτη και σου δείχνει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεσαι! Παρακολουθεί επίσης την κατεύθυνση που παίρνεις και σε ενημερώνει ακόμη και για την υπόλοιπη απόσταση που έχεις να διανύσεις. Κι αν πας να παρεκκλίνεις λίγο από την πορεία σου ή αν η επόμενη στροφή είναι πιο κλειστή ή δύσκολη, σε προειδοποιεί μέσω δόνησης και φωνής για να έχεις το νου σου, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια.

Φυσικά, όλα τα δεδομένα των ποδηλατικών σου εξορμήσεων καταγράφονται στο HUAWEI Health App όπου και βαθμολογείται η φυσική σου κατάσταση, ενώ παρέχονται και εβδομαδιαίοι μέσοι όροι επισημαίνοντας αλλαγές ή τάσεις.

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Κάτι άλλο που μου φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο ήταν πως δεν χρειαζόταν να έχω μαζί μου το πορτοφόλι μου. Και πάλι, το μόνο που είχα να κάνω ήταν να κατεβάσω την εφαρμογή Curve Pay και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορούσα να πληρώσω ανέπαφα τοποθετώντας τον καρπό μου πάνω στο POS.

Οι εκπλήξεις όμως από το νέο smartwatch της HUAWEI δεν σταματούν εκεί. To WATCH GT7, το οποίο κυκλοφορεί σε έκδοση 41mm και 46mm, έχει ένα ιδιαίτερο λουράκι τοοποίο διαθέτει τον σχεδιασμό EasyCross. Στο συγκεκριμένο, το σύστημα κλεισίματος έχει καμπυλωτό σχήμα προς τα μέσα και η άκρη του ουσιαστικά «κρύβεται». Έτσι, δεν με ενόχλησε ούτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας μου.



Φυσικά, όπως και όλα τα smartwatches της HUAWEI, είναι ένας μικρός «γιατρός» στο χέρι σου, καθώς παρακολουθεί τον καρδιακό παλμό, εκτιμά τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, μετρά τη θερμοκρασία του σώματος και διαθέτει λειτουργίες παρακολούθησης ΗΚΓ. Μάλιστα, αν παρουσιαστεί κάποια «ανωμαλία» φροντίζει να σε ενημερώσει, προκειμένου να επισκεφθείς ένα γιατρό.

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Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω πως ενώ είναι τόσο θαυματουργό με τόσες εντυπωσιακές λειτουργίες, η μπαταρία του δεν θα σε προδώσει εύκολα.

Στην έκδοση των 41mm, η διάρκειά της είναι έως 14 ημέρες με ελαφριά χρήση και έως 7 ημέρες με τυπική χρήση, ενώ στο HUAWEI GT 7 των 46mm, θα ξεχάσεις πότε ήταν η τελευταία φορά που το φόρτισες. Συγκεκριμένα, στην ελαφριά χρήση, η μπαταρία του διαρκεί έως 21 ημέρες ενώ στην τυπική χρήση φτάνει τις 12.

Φορέστε λοιπόν το HUAWEI Watch GT 7, πάρτε το ποδήλατό σας και εξερευνήστε την Αθήνα ή τα περίχωρα με ασφάλεια!