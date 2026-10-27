iPhone Duo: Γκρίνια από τους χρήστες του αναδιπλούμενου κινητού της Apple -Ρωγμές και γραμμές στην οθόνη του [βίντεο] - iefimerida.gr

Κάτοχοι του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone της Apple ανέφεραν προβλήματα με την οθόνη της συσκευής, μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της στην αγορά.



Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έδειχναν ρωγμές και γραμμές στην εσωτερική οθόνη του iPhone Duo, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου με τιμή εκκίνησης που ξεπερνά τα 2.500 δολάρια.

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Ανεβάζουν στα σόσιαλ βίντεο με τις ρωγμές στα iPhone Duo

Τη Δευτέρα, η Apple δήλωσε ότι είναι «ενήμερη για ένα ζήτημα που επηρεάζει την εσωτερική οθόνη σε μικρό αριθμό συσκευών iPhone Duo», προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε αντικατάσταση των συσκευών που παρουσίασαν το συγκεκριμένο πρόβλημα.



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Ο τεχνολογικός κολοσσός δεν σχολίασε τα πιθανά αίτια του προβλήματος, ούτε τον αριθμό των συσκευών που έχουν επηρεαστεί. Όταν είναι κλειστό, το iPhone Duo έχει περίπου το μέγεθος διαβατηρίου, ενώ όταν ανοίγει αποκαλύπτει μια οθόνη 7,6 ιντσών (19,3 εκ.) – τη μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ σε iPhone. Επιπλέον, υποστηρίζει τη χρήση του Apple Pencil, μια δυνατότητα που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμη μόνο στους χρήστες iPad.



Το Duo – το ακριβότερο iPhone της Apple μέχρι σήμερα – δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να χωρίσουν την οθόνη, ώστε να χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές εφαρμογές ταυτόχρονα ή δύο παράθυρα της ίδιας ιστοσελίδας, για παράδειγμα κατά τη σύγκριση προϊόντων για αγορές.

Στην εκδήλωση παρουσίασης της εταιρείας τον περασμένο μήνα, ο Τζον Τέρνους –που ανέλαβε επίσημα καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου αντικαθιστώντας τον Τιμ Κουν– δήλωσε ότι η νέα συσκευή θα «επαναπροσδιορίσει την εμπειρία χρήσης ενός αναδιπλούμενου τηλεφώνου».



Αν και το iPhone Duo αποτελεί την πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή που αναπτύσσει η Apple, αρκετοί ανταγωνιστές της –όπως η Samsung, η Motorola και η Google– έχουν ήδη κυκλοφορήσει αντίστοιχα προϊόντα. Η κυκλοφορία του Duo έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων που παρουσίασε η Apple νωρίτερα φέτος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων στον ψηφιακό βοηθό Siri– με έμφαση στην ιδιωτικότητα και την καθημερινή χρήση, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της στον τομέα αυτό.