Το iOS 26 είναι εδώ: Οι 3 πιο κουλ λειτουργίες που πρέπει να δοκιμάσετε - iefimerida.gr

Το iOS 26 κυκλοφόρησε η Apple προ ημερών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χειρισμού των συσκευών της.



Η εταιρεία, που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα το iPhone 17, προχώρησε στην ενημέρωση του λογισμικού και, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Mashable, έχει ενδιαφέρουσες νέες λειτουργίες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Liquid Glass

Liquid Glass είναι το όνομα της νέας σχεδιαστικής γλώσσας που παρουσίασε η Apple με το νέο λειτουργικό σύστημα.

Με το Liquid Glass όλα μοιάζουν πιο διάφανα, αλλάζοντας την εμφάνιση του iPhone σας.

Όπως αναφέρει το Mashable, οι χρήστες μπορούν να πειραματιστούν με μια εντελώς διαφανή εμφάνιση ή μια εμφάνιση με περιορισμένη διαφάνεια, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.



Φωτογραφία: Apple

Ψηφοφορίες στα μηνύματα



Οι συνομιλίες με το iOS 26 γίνονται πιο διασκεδαστικές. Ο Άλεξ Πέρι του Mashable έγραψε για τη νέα λειτουργία:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μία από τις αγαπημένες μου είναι η δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπήσεων στις ομαδικές συνομιλίες, η οποία ονομαστικά είναι μια λειτουργία για να αποφασίζουμε πού θα πάμε για δείπνο, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι μια λειτουργία που θα χρησιμοποιείται για να επιλύει απίστευτα αινιγματικές, παράλογες διαφωνίες μεταξύ ομάδων φίλων».



Live μετάφραση



Μία νέα λειτουργία που ενθουσίασε το Mashable είναι η live μετάφραση. Πρόκειται για ένα εργαλείο που υποστηρίζεται από την Apple Intelligence και αναμένεται να ενσωματωθεί στις κλήσεις Messages, Phone και FaceTime. Αυτό σημαίνει, τουλάχιστον θεωρητικά, ότι θα μπορείτε να συνεννοείστε με άτομα που μιλούν μια εντελώς διαφορετική γλώσσα.