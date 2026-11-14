Ηλεκτρολόγος προειδοποιεί: Ο ταχυφορτιστής κινητού καίει όσο όλα τα φώτα ενός σπιτιού

Ένας ηλεκτρολόγος στην Ισπανία υποστηρίζει ότι ένας φορτιστής υπερταχείας φόρτισης μπορεί να καταναλώνει όσο ο φωτισμός ενός ολόκληρου σπιτιού όταν παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα.﻿

Μια καθημερινή συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων, να αφήνουν δηλαδή τον φορτιστή του κινητού τους στην πρίζα ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, προκαλεί αυτό που ονομάζεται «κατανάλωση-φάντασμα».

Όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα του El Economista, ηλεκτρολόγος, μιλώντας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας (RTVE), προειδοποίησε για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν ορισμένες συσκευές ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

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Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ένας φορτιστής υπερταχείας φόρτισης μπορεί να καταναλώνει ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη που απαιτεί ο φωτισμός ολόκληρης της κατοικίας σε ένα εικοσιτετράωρο. Επίσης, ανέφερε ότι όσο παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα , συνεχίζει να καταναλώνει ρεύμα.

Οι φορτιστές υψηλής ισχύος, που χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε smartphones και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να προσφέρουν φόρτιση δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων Watt.

Πόσο ρεύμα καταναλώνει πραγματικά ένας φορτιστής στην πρίζα

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ισχύ που μπορεί να προσφέρει ένας φορτιστής όταν φορτίζει μια συσκευή και στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει όταν βρίσκεται στην πρίζα χωρίς συνδεδεμένο κινητό.

Ένας φορτιστής 100 Watt, για παράδειγμα, δεν καταναλώνει διαρκώς 100 Watt. Η συγκεκριμένη ένδειξη περιγράφει τη μέγιστη ισχύ εξόδου του και όχι την κατανάλωσή του σε κατάσταση αναμονής.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει συγκεκριμένα όρια για την κατανάλωση των εξωτερικών τροφοδοτικών όταν δεν τροφοδοτούν κάποια συσκευή.

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Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2019/1782, που εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2020, το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης χωρίς φορτίο κυμαίνεται, ανάλογα με την κατηγορία του τροφοδοτικού, από 0,10 έως 0,30 Watt.

Αυτό σημαίνει ότι ένας σύγχρονος φορτιστής που καταναλώνει 0,10 Watt χωρίς συνδεδεμένο κινητό θα χρησιμοποιήσει περίπου 0,876 κιλοβατώρες σε έναν ολόκληρο χρόνο, εφόσον παραμένει συνεχώς στην πρίζα.

Με μια ενδεικτική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,20 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το ετήσιο κόστος θα ήταν περίπου 18 λεπτά του ευρώ.

Τι είναι η «κατανάλωση-φάντασμα» και ποιες συσκευές πρέπει να προσέχουμε

Η λεγόμενη «κατανάλωση-φάντασμα» είναι υπαρκτό φαινόμενο και αφορά την ενέργεια που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ακόμη και όταν φαίνονται απενεργοποιημένες.

Τηλεοράσεις σε κατάσταση αναμονής, αποκωδικοποιητές, κονσόλες παιχνιδιών, υπολογιστές και άλλες συσκευές μπορούν να συνεχίσουν να καταναλώνουν μικρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Μπορεί η επιβάρυνση από κάθε συσκευή ξεχωριστά να είναι περιορισμένη, ωστόσο η συνεχής λειτουργία πολλών συσκευών αυξάνει τη συνολική κατανάλωση ενός νοικοκυριού.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης έχουν μειώσει σημαντικά την κατανάλωση των εξωτερικών τροφοδοτικών όταν δεν χρησιμοποιούνται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η μέση κατανάλωση χωρίς φορτίο των τροφοδοτικών που πωλούνταν το 2020 είχε περιοριστεί στα 0,10 Watt, έναντι 0,56 Watt το 1990.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τον λογαριασμό του ρεύματος

Η αποσύνδεση φορτιστών και άλλων συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται παραμένει μια απλή πρακτική εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για παλιό ή μη πιστοποιημένο εξοπλισμό.

Ωστόσο, σημαντικά μεγαλύτερη εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί με τον περιορισμό της άσκοπης λειτουργίας συσκευών υψηλής κατανάλωσης, όπως οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης και τα στεγνωτήρια.

Η χρήση λαμπτήρων LED και η επιλογή οικονομικότερων προγραμμάτων λειτουργίας στις οικιακές συσκευές μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης.