Ιαπωνική πόλη βάζει όριο δύο ωρών την ημέρα στη χρήση των κινητών για διασκέδαση -Δεν προβλέπονται κυρώσεις - iefimerida.gr

Μια πόλη στην Ιαπωνία αποφάσισε να θέσει όριο στη χρήση του κινητού τηλεφώνου για ψυχαγωγικούς σκοπούς, προκαλώντας μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα σε όσους συμφωνούν και όσους διαφωνούν με το μέτρο.

Το δημοτικό συμβούλιο του Τογιοάκι, μια πόλη 69.000 κατοίκων στην επαρχία Αϊτσί της Ιαπωνίας, αποφάσισε πως από την 1η Οκτωβρίου οι κάτοικοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους εκτός του ωραρίου εργασίας ή σπουδών για δύο ώρες ημερησίως.

Ωστόσο, «δεν υπάρχει καμία επιβολή ή κύρωση στο διάταγμα», αναφέρει το ιαπωνικό μέσο NHK.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η πόλη θα περιορίσει τα δικαιώματα των κατοίκων ή θα τους επιβάλει υποχρεώσεις» δήλωσε ο δήμαρχος Μασαφούμι Κόκι, όπως αναφέρει η εφημερίδα Mainichi. «Ελπίζω ότι αυτό θα χρησιμεύσει ως ευκαιρία για κάθε οικογένεια να σκεφτεί και να συζητήσει πόσο χρόνο αφιερώνει σε smartphones, καθώς και ποιες ώρες της ημέρας χρησιμοποιεί αυτές τις συσκευές».

Ένα μέτρο για όλους, αλλά κυρίως για τα παιδιά

Αν και το διάταγμα αφορά σε όλους τους πολίτες του Τογιοάκι, υπάρχει η αίσθηση ότι πρόκειται για ένα «εργαλείο» με το οποίο γονείς και εκπαιδευτικοί θα προσπαθήσουν να μειώσουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες.

«Η πόλη Τογιοάκι λέει ότι τα smartphones είναι απαραίτητα για την καθημερινή ζωή, αλλά η παρατεταμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει το οικιακό περιβάλλον, όπως η έλλειψη ύπνου, και μπορεί να εμποδίσει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών», σημειώνεται.

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας θα πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις και να αφήνουν στην άκρη τις συσκευές τους από τις 9 μ.μ. εάν βρίσκονται στο δημοτικό σχολείο ή σε μικρότερη ηλικία, και έως τις 10 μ.μ. εάν είναι μαθητές γυμνασίου ή μεγαλύτερα.

Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του μέτρου

Η πρόταση ωστόσο δεν εγκρίθηκε ομόφωνα, αλλά με ψήφους 12 υπέρ σε σύνολο 19 μελών του δημοτικού συμβουλίου. Το ρηξικέλευθο αυτό μέτρο δεν θα είναι δεσμευτικό και δεν επιφέρει κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης του προτεινόμενου ορίου. Ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση. Ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται για την Ιαπωνία, τη χώρα-σύμβολο της υψηλής τεχνολογίας.

Οι επικριτές του μέτρου στο δημοτικό συμβούλιο υποστήριξαν πως η χρήση των smartphones θα πρέπει να «καθορίζεται στο πλαίσιο της οικογενειακής πειθαρχίας». Ένας άλλος ανέφερε ότι ορισμένα παιδιά βρίσκουν σημαντικό καταφύγιο από το σχολείο και την οικογενειακή ζωή στα κινητά τους.

Ωστόσο, η πλειοψηφία που ψήφισε σήμερα υπέρ επέμεινε ότι θα βοηθήσει στην πρόληψη του εθισμού στις συσκευές. Επιπλέον, οι πολίτες θα πρέπει να το θεωρήσουν ως «μια ήπια πρόταση για τους πολίτες, ώστε να επανεξετάσουν τη ζωή και την ανατροφή των παιδιών τους». Τονίζουν, βεβαίως, πως ο νέος κανόνας δεν είναι δεσμευτικός και επομένως μοιάζει με επίσημη σύσταση.

Σε ομιλία του προς τον Τύπο, ο δήμαρχος Toyoaki υπογράμμισε ότι οι δύο ώρες «είναι απλώς μια κατευθυντήρια γραμμή». Σκέφτηκε ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι πολίτες έλεγχαν οι ίδιοι τα οφέλη για την υγεία και τον ύπνο τους, αφού έκαναν αλλαγές στις συνήθειές τους στον ελεύθερο χρόνο τους με τα κινητά.