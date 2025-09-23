Η NASA σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη μετά από μισό αιώνα - iefimerida.gr

Τέσσερις αστροναύτες τον προσεχή Φεβρουάριο θα ταξιδέψουν ως τη Σελήνη, όπως ανακοίνωσε η NASA.

«Όλοι μαζί έχουμε θέση στην πρώτη σειρά της Ιστορίας. Στις 5 Φεβρουαρίου ανοίγει το παράθυρο εκτόξευσης του προγράμματος Artemis, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας» ανέφερε η Λακιέσα Χόκινς, αναπληρώτρια σε διοικητική θέση της NASA, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το Artemis II kai to πυραυλικό σύστημα Space Launch System (SLS), θα μεταφέρει τους αστροναύτες στη Σελήνη. Σύμφωνα με την NASA το σύστημα είναι «σχεδόν συναρμολογημένο και έτοιμο» και απομένει η ολοκλήρωση της κάψουλας του πληρώματος, που ονομάζεται Orion και η οποία θα συνδεθεί με το SLS.

Το Artemis Ι ταξίδεψε το 2022 για 25 ημέρες χωρίς πλήρωμα. Το Artemis II θα έχει τέσσερα μέλη που θα κάνουν ένα 10ημερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και τη Γη.

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν πέρα από χαμηλή γήινη τροχιά από την εποχή του Apollo 17 το 1972.

Ο επικεφαλής διευθυντής πτήσης του Artemis II, Jeff Radigan, εξήγησε ότι το πλήρωμα θα ταξιδέψει πιο μακριά στο διάστημα από οποιονδήποτε προηγουμένως.

«Θα φτάσουν τουλάχιστον 5.000 ναυτικά μίλια (9.200 χλμ.) πέρα από τη Σελήνη, πολύ πιο ψηλά από προηγούμενες αποστολές», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο στόχος της αποστολής είναι να δοκιμαστούν τα συστήματα του πυραύλου και του σκάφους, ώστε να τεθούν τα θεμέλια για μια επανδρωμένη προσελήνωση.