«Η κλοπή του αιώνα»: Πώς οι χάκερ χτύπησαν την Binance σε 20 λεπτά, βάζοντας στο στόχαστρο 6,3 δισ. -Μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων στον χώρο των crypto - iefimerida.gr

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό κύμα κυβερνοεπιθέσεων καταγράφεται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με την Binance να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα με 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα πορτοφόλια του ανταλλακτηρίου να μεταφέρονται σε 10 διαφορετικά blockchains.

Πρόκειται για το αποκορύφωμα μιας σειράς από κυβερνοεπιθέσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει άλλες 11, με τις καταγεγραμμένες ζημιές στις υπόλοιπες να είναι πολύ μικρότερες, καθώς είναι λίγο πάνω από τα 13 εκατομμύρια δολάρια.

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Η επίθεση στην Binance

Η σημερινή επίθεση στην Binance σόκαρε τις αγορές, καθώς

οι χάκερς κατάφεραν να προκαλέσουν ζημιά άνω των 6 δισεκατομμυρίων. Η επίθεση έγινε περίπου στις 20:05 τοπική ώρα χθες, σε δύο στάδια, με την εταιρεία να αναφέρει ότι «επηρεάστηκαν» 6,3 δισ.

Τα περιουσιακά στοιχεία της φτάνουν τα 144 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο δήλωσε ότι περίπου τα μισά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί με τη βοήθεια από άλλες πλατφόρμες, και πρόσθεσε πως «θα καλύψει όλες τις απώλειες», σε μια επίθεση που χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία».

Στην τελευταία από τις τρεις ανακοινώσεις της, η εταιρεία τόνισε πως «έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκτησης των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων για τους χρήστες και συνεχίζει να συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου, εκδότες κρυπτονομισμάτων, εταιρείες ανάλυσης blockchain και εταίρους του κλάδου για τον εντοπισμό, τη δέσμευση και την ανάκτηση επιπλέον κεφαλαίων. Όπως είχε δεσμευτεί δημόσια στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η εταιρεία θα καλύψει τις απώλειες εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια».

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Η εταιρεία κάνει επίσης λόγο για «σύνθετη επίθεση».

«Θα ξεπεράσουμε αυτή τη θύελλα» καταλήγει στην ανακοίνωσή της.

Ποιοι είναι οι χάκερ της Βόρειας Κορέας που κατηγορούνται και πώς δρουν

Οι χάκερ που κατηγορούνται για τις μεγάλες επιθέσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων συνδέονται κυρίως με κρατικά υποστηριζόμενες ομάδες της Βόρειας Κορέας, με γνωστότερη τη Lazarus Group, η οποία αποδίδεται από τις αμερικανικές αρχές στην υπηρεσία αναγνώρισης και πληροφοριών της χώρας. Άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνται για επιμέρους επιχειρήσεις και ομάδες είναι οι APT38, BlueNoroff και TraderTraitor.

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Η δράση τους βασίζεται συχνά στην εξαπάτηση εργαζομένων εταιρειών κρυπτονομισμάτων. Δημιουργούν πλαστά προφίλ στο LinkedIn, εμφανίζονται ως recruiters ή εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και προσεγγίζουν προγραμματιστές και στελέχη με δελεαστικές επαγγελματικές προτάσεις. Στη συνέχεια στέλνουν μολυσμένα αρχεία ή συνδέσμους, μέσω των οποίων εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό και αποκτούν πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα, κωδικούς και ιδιωτικά «κλειδιά» ψηφιακών πορτοφολιών. Αφού αποκτήσουν πρόσβαση, μεταφέρουν τα κρυπτονομίσματα σε δεκάδες ή εκατοντάδες διαφορετικά πορτοφόλια, χρησιμοποιούν ανταλλακτήρια, υπηρεσίες ανάμειξης συναλλαγών και γέφυρες μεταξύ blockchain για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό των χρημάτων.

Το FBI έχει αποδώσει στη Βόρεια Κορέα την κλοπή περίπου 1,5 δισ. δολαρίων από την Bybit τον Φεβρουάριο του 2025, μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων στην ιστορία.

Έντεκα κυβερνοεπιθέσεις σε μία εβδομάδα

Η επίθεση στην Binance δεν είναι η μόνη τα τελευταία 24ωρα. Συνολικά άλλες 11 έχουν γίνει σε μία εβδομάδα, με μεγαλύτερη αυτήν χθες στην Polymarket, στην οποία προκάλεσαν ζημιά 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η διεθνής πλατφόρμα προβλέψεων δέχθηκε επίθεση που επηρέασε περισσότερους από 700 λογαριασμούς. Οι δράστες φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν παραβίαση τρίτου παρόχου, της DebugBear, που παρείχε υπηρεσίες παρακολούθησης της ιστοσελίδας. Μέσω κακόβουλου κώδικα JavaScript, κατάφεραν να παρέμβουν στις ενεργές συνεδρίες συνδεδεμένων χρηστών, να ρευστοποιήσουν θέσεις τους και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε δικά τους πορτοφόλια. Η Polymarket διέκοψε προσωρινά τις συναλλαγές στην πλατφόρμα της, αποκατέστησε τη λειτουργία της και ανακοίνωσε ότι θα αποζημιώσει τους πληγέντες. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις βρετανικές αρχές, ενώ η DebugBear αναγνώρισε ότι αντιμετώπιζε περιστατικό ασφαλείας.

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Την ίδια ημέρα δέχτηκε επίθεση και η zkLink Nova με ζημιές 783.100 δολαρίων, ενώ, μία ημέρα πριν, χάκερ προκάλεσαν ζημιά ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με οικονομικά ΜΜΕ, επιθέσεις έγιναν από τις 22 ως τις 27 Οκτωβρίου και στις εταιρείες Predict.fun (ζημιά 400.000 δολαρίων), Bloom Trading Bot (ζημιά 953.000 δολαρίων), X100 (ζημιά 4,75 εκατομμυρίων δολαρίων), Initia (ζημιά περίπου 2,73 εκατομμυρίων δολαρίων) και WAX Multi-Chain Bridge (ζημιά 90.500 δολαρίων), όλες εταιρείες που εμπλέκονται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.