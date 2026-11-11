Η Κίνα παρουσίασε γιγάντιο ρομπότ 4 μέτρων που μπορεί να σηκώσει μισό τόνο -Θα λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη - iefimerida.gr

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας παρουσίασε η κινεζική εταιρεία NeodraDynamics.

Το Neo1 έχει ύψος περίπου τέσσερα μέτρα, ζυγίζει 1,2 τόνους και, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, μπορεί να σηκώσει φορτίο έως 500 κιλά με τα δύο του χέρια. Ωστόσο, παρά τις εντυπωσιακές διαστάσεις και δυνατότητές του, απέχει ακόμη από το να λειτουργεί αυτόνομα.

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Το Neo1 παρουσιάστηκε στη Διεθνή Βιομηχανική Έκθεση της Κίνας, στη Σαγκάη, και σχεδιάστηκε για εργασίες που απαιτούν μεγάλη φυσική δύναμη ή εκθέτουν τους ανθρώπους σε επικίνδυνες συνθήκες.

Το ρομπότ διαθέτει 41 ελεγχόμενες αρθρώσεις και συνδυάζει υδραυλικά συστήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες. Οι 39 αρθρώσεις χρησιμοποιούν υδραυλικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προσφέρουν την απαιτούμενη δύναμη για τη μετακίνηση μεγάλων φορτίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δύο βραχίονες μπορούν να σηκώσουν συνολικά έως 500 κιλά, ενώ η κατασκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει υψηλή ανυψωτική ικανότητα με κινήσεις ακριβείας. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις, πάντως, δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

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Από τα λιμάνια μέχρι τους πυρηνικούς σταθμούς

Η NeodraDynamics φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το Neo1 σε λιμάνια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ορυχεία και περιοχές όπου η ανθρώπινη εργασία συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Μεταξύ των εφαρμογών που εξετάζονται περιλαμβάνονται η μεταφορά βαρέων φορτίων, η συντήρηση εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι εργασίες σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και η απομάκρυνση συντριμμιών μετά από καταστροφές.

Δεν μπορεί ακόμη να περπατήσει

Παρά το ανθρωποειδές σχήμα του και το φιλόδοξο πλάνο για την αξιοποίησή του, το Neo1 δεν διαθέτει ακόμη πλήρως λειτουργικό σύστημα αυτόνομης βάδισης. Στην παρούσα φάση ελέγχεται εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή και τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από καλώδιο. Η κατασκευάστρια εταιρεία σχεδιάζει την προσθήκη μπαταριών και ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να κινείται με μεγαλύτερη αυτονομία.

Μάλιστα, για τις πρώτες πρακτικές εφαρμογές του εξετάζεται η τοποθέτηση των ισχυρών ρομποτικών βραχιόνων σε τροχοφόρα βάση, αντί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η ανθρωποειδής κατασκευή.

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Προς το παρόν, το Neo1 παραμένει πρωτότυπο επίδειξης, χωρίς ημερομηνία εμπορικής διάθεσης ή επιβεβαιωμένης ένταξης σε κανονική βιομηχανική παραγωγή.