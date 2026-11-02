Η Ελλάδα αποκτά τα αεροσκάφη KC 390 EMBRAER -Το πρώτο αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος της χώρας, οι δυνατότητές του - iefimerida.gr

Η Ελλάδα εξασφάλισε σήμερα την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC-390 Embraer από την Πορτογαλία, με τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφη παρουσία του Νίκου Δένδια.

Οι υπογραφές έπεσαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και τον γενικό διευθυντή Εξοπλισμών του πορτογαλικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντόνιο Ζοζέ Μπαπτίστα, παρουσία του Νίκου Δένδια και του Πορτογάλου ομολόγου του, Νούνο Μέλο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα χρησιμοποιούνται για μεταφορές, αλλά και για εναέριο ανεφοδιασμό των μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας, μια δυνατότητα που, σύμφωνα με τον κ. Δένδια, αποκτά για πρώτη φορά η χώρα μας.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος» ανέφερε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε: «Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεροσκάφος-τάνκερ, δηλαδή αεροσκάφος που μπορεί να ανεφοδιάζει τα μαχητικά μας στον αέρα. Σε πρώτη φάση τα Rafale και τα Mirage και, έναν χρόνο μετά από τώρα, και τα F-16».



Τα χαρακτηριστικά του KC 390 EMBRAER

Το Embraer C-390 Millennium είναι δικινητήριο αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται από τη βραζιλιάνικη Embraer. Είναι το βαρύτερο αεροσκάφος που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία.

Η ανάπτυξη του αεροσκάφους ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με τις αρχικές προσπάθειες να επικεντρώνονται σε μια παραλλαγή του επιβατικού E190, το οποίο είναι παρομοίων διαστάσεων με το Lockheed C-130 Hercules.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αεροσκάφος ονομαζόταν αρχικά C-390 και στις αρχές του 2011 μετονομάστηκε σε KC-390.

Τον Απρίλιο του 2009 η Embraer υπέγραψε σύμβαση με τη Βραζιλιάνικη Πολεμική Αεροπορία για δύο πρωτότυπα.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2015 το πρώτο από αυτά πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση.

Το συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφος έχει ήδη εξασφαλίσει αρκετούς εξαγωγικούς πελάτες, μεταξύ των οποίων η πορτογαλική, η ουγγρική, η ολλανδική, η αυστριακή και η σουηδική πολεμική αεροπορία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί επίσης να διαμορφωθεί για την εκτέλεση συμβατικών αποστολών, όπως η μεταφορά φορτίου, στρατευμάτων και VIP, καθώς και πιο εξειδικευμένων αποστολών, όπως ο εναέριος ανεφοδιασμός σε ρόλο ιπτάμενου τάνκερ. Μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως και 26 t, όπως δύο ΤΟΜΠ M113, ένα τεθωρακισμένο όχημα Boxer, ένα ελικόπτερο Sikorsky H-60, 74 φορεία, έως 80 στρατιώτες ή 66 αλεξιπτωτιστές με πλήρη εξάρτυση. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ρίψης φορτίων έως και 19 t από αέρος.

