Η Apple ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορυφή της αγοράς των κινητών μετά από 14 χρόνια - iefimerida.gr

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι η περίοδος της πανδημίας λειτούργησε ως καταλύτης, ανατρέποντας τις θέσεις των δύο τεχνολογικών γιγάντων στην παγκόσμια αγορά.

Οι αναλυτές προβλέπουν πως, μέχρι το τέλος του 2025, η εικόνα στην αγορά των smartphone θα έχει αλλάξει θεαματικά, καθώς η Apple φαίνεται πως οδεύει προς την πρώτη θέση στις πωλήσεις παγκοσμίως, εκτοπίζοντας τη Samsung ύστερα από σχεδόν δεκαπέντε χρόνια κυριαρχίας. Η νεότερη μελέτη της Counterpoint Research εκτιμά ότι οι παγκόσμιες αποστολές κινητών τηλεφώνων θα σημειώσουν άνοδο 3,3% μέσα στο 2025, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της αύξησης να συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της Apple στην αγορά.

Δες εδώ πώς αλλάζει το παιχνίδι στην αγορά των κινητών τηλεφώνων!