 Η Apple ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορυφή της αγοράς των κινητών μετά από 14 χρόνια - iefimerida.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορυφή της αγοράς των κινητών μετά από 14 χρόνια

Apple
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι η περίοδος της πανδημίας λειτούργησε ως καταλύτης, ανατρέποντας τις θέσεις των δύο τεχνολογικών γιγάντων στην παγκόσμια αγορά.

Οι αναλυτές προβλέπουν πως, μέχρι το τέλος του 2025, η εικόνα στην αγορά των smartphone θα έχει αλλάξει θεαματικά, καθώς η Apple φαίνεται πως οδεύει προς την πρώτη θέση στις πωλήσεις παγκοσμίως, εκτοπίζοντας τη Samsung ύστερα από σχεδόν δεκαπέντε χρόνια κυριαρχίας. Η νεότερη μελέτη της Counterpoint Research εκτιμά ότι οι παγκόσμιες αποστολές κινητών τηλεφώνων θα σημειώσουν άνοδο 3,3% μέσα στο 2025, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της αύξησης να συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της Apple στην αγορά.

Δες εδώ πώς αλλάζει το παιχνίδι στην αγορά των κινητών τηλεφώνων!

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Apple

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ