Σε αυτή τη χώρα η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται υποχρεωτικό μάθημα από το δημοτικό -Ρομπότ, αλγόριθμοι και παιδιά - iefimerida.gr

Εδώ και λίγες εβδομάδες, η AI έχει γίνει υποχρεωτικό μέρος του σχολικού προγράμματος στο Πεκίνο και σε αρκετές ακόμη κινεζικές περιφέρειες.

Σε μια τάξη δημοτικού στο πανεπιστημιακό προάστιο του Πεκίνου, ο 11χρονος Λι Ζιτσέν δείχνει στους συμμαθητές του ένα μικρό ρομποτικό όχημα. Μπορεί να σηκώνει και να μετακινεί κύβους, ενώ προγραμματίζεται με τεχνητή νοημοσύνη. Για τον ίδιο δεν είναι απλώς μια σχολική άσκηση. Τον κάνει να σκέφτεται τα κινεζικά ρόβερ που έχουν σταλεί στη Σελήνη και τον Άρη. «Αν ένα ρόβερ συναντήσει έναν κρατήρα, δεν μπορεί να περιμένει οδηγίες από τη Γη», εξηγεί. «Τα σήματα κάνουν πολύ χρόνο. Πρέπει να αποφασίσει μόνο του. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η AI είναι πολύ σημαντική για την εξερεύνηση του Διαστήματος».

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο δημιουργίας και μάθησης

Δίπλα του, η συμμαθήτριά του Σονγκ Χαογιούε χρησιμοποίησε ένα κινεζικό πρόγραμμα δημιουργίας εικόνων για να φτιάξει αφίσα για έναν σχολικό διαγωνισμό. Ζήτησε από το λογισμικό να αποδώσει έναν μυθικό πουλί που προσπαθεί να γεμίσει τη θάλασσα ρίχνοντας μικρές πέτρες - μια παλιά παραβολή για την επιμονή. Για αυτά τα παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι ήδη εργαλείο δημιουργίας και μάθησης.

Από το φθινόπωρο, η AI έχει γίνει υποχρεωτικό μέρος του σχολικού προγράμματος στο Πεκίνο και σε αρκετές ακόμη κινεζικές περιφέρειες. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται στην πληροφορική: οι μαθητές της τρίτης δημοτικού μαθαίνουν βασικές έννοιες, στην τετάρτη τάξη εισάγονται στα δεδομένα και τον προγραμματισμό, ενώ στην πέμπτη διδάσκονται αλγορίθμους και «έξυπνους πράκτορες».

Η δασκάλα τους, Γουάνγκ Λε, λέει ότι στόχος είναι να προετοιμαστούν τα παιδιά για τον κόσμο που έρχεται. Υπάρχει όμως και μια σαφής εθνική διάσταση. «Πρόκειται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και τη δημιουργία μιας μελλοντικής δεξαμενής εξειδικευμένων επαγγελματιών», εξηγεί. Συνοψίζει τη φιλοσοφία με το σύνθημα «Keji xingguo» - «χτίζουμε ένα ισχυρό έθνος μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας».

Η πολιτική αυτή αντικατοπτρίζει έναν από τους βασικούς στόχους του Κομμουνιστικού Κόμματος: μια τεχνολογικά προηγμένη και αυτάρκη Κίνα. Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται κρίσιμη τόσο για την εθνική ασφάλεια όσο και για την οικονομική ανταγωνιστικότητα, με την κυβέρνηση να φιλοδοξεί να καταστήσει τη χώρα παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Την ίδια ώρα, οι γονείς σκέφτονται κυρίως το μέλλον των παιδιών τους. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στον έκτο όροφο, ο πατέρας του Λι, Γιουτιάν, μιλά με ενθουσιασμό για το ενδιαφέρον του γιου του στη ρομποτική. Πρόσφατα τον πήγε σε εργοστάσιο της Xiaomi για να δει από κοντά πώς λειτουργεί η αυτοματοποίηση. Στον δρόμο της επιστροφής του εξήγησε ότι, στο μέλλον, θα πρέπει να βρει δουλειές που δεν μπορεί να κάνει η AI. «Του είπα ότι ίσως χρειαστεί να ασχοληθεί με τη συντήρηση ρομπότ ή τον προγραμματισμό τους, αντί να ανταγωνίζεται τα ίδια τα μηχανήματα», θυμάται.

Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και στην Κίνα γίνονται συζητήσεις γύρω από το οικογενειακό τραπέζι για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης AI: από την εξάρτηση από την τεχνολογία μέχρι την υπονόμευση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Ο Λι πιστεύει ότι οι αυστηροί κινεζικοί περιορισμοί στο διαδίκτυο βοηθούν να περιοριστούν ορισμένοι κίνδυνοι, όπως η έκθεση σε βίαιο περιεχόμενο. Ωστόσο θεωρεί μεγαλύτερο ρίσκο την αποφυγή της τεχνολογίας. «Πάντα πίστευα ότι το να μην την αγκαλιάσεις μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος απ’ όλους», λέει.

Ο Σονγκ Ζεφένγκ, πατέρας της Χαογιούε, συμφωνεί εν μέρει. Θεωρεί ότι για παιδιά πέμπτης και έκτης δημοτικού η υπερβολική έκθεση δεν είναι κατάλληλη και ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα έπρεπε να περνούν πολύ χρόνο online. Παρ’ όλα αυτά, βλέπει θετικά την ένταξη της AI στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. «Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι σχεδόν βέβαιη», λέει. «Η μεγάλη αβεβαιότητα είναι το πώς θα μοιάζει η κοινωνία στο μέλλον».

Ελπίζει ότι, αν η κόρη του εμπνευστεί από όσα μαθαίνει στο σχολείο, θα μπορέσει να βρει τον ρόλο της σε έναν κόσμο όπου η AI θα είναι παντού. Για την Κίνα, το στοίχημα είναι διπλό: να καλλιεργήσει μια γενιά τεχνολογικά καταρτισμένων πολιτών και ταυτόχρονα να διαμορφώσει το ανθρώπινο δυναμικό που θα στηρίξει τις φιλοδοξίες της χώρας. Για τα παιδιά στις σχολικές αίθουσες του Πεκίνου, όλα αυτά ξεκινούν από ένα μικρό ρομπότ, μια αφίσα φτιαγμένη με αλγόριθμους και την ιδέα ότι το μέλλον δεν είναι κάτι μακρινό - είναι ήδη μέρος της καθημερινής τους εκπαίδευσης.