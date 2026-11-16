Η AI από θαύμα της τεχνολογίας, πηγή ανησυχίας: Από το σκάνδαλο της Nvidia μέχρι το χρηματιστήριο -Τέσσερις απειλές τρομάζουν

Οι ισχυρότεροι επικεφαλής της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης έλαβαν πρόσφατα μια πρωτοφανή εντολή, όταν συμφώνησαν να αυτορυθμιστούν και να θέσουν οι ίδιοι τα όρια στην ΑΙ τεχνολογία που αναπτύσσουν.

Ωστόσο, μόλις έξι εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών AI συμφώνησαν σε ένα εθελοντικό πλαίσιο ασφάλειας, οι ρωγμές στο οικοδόμημα της τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.

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Όπως επισημαίνει το Axios, τέσσερις παράλληλες κρίσεις -πολιτικής, ασφάλειας, οικονομικής και ηγεσίας-απειλούν να ανακόψουν την πορεία μιας βιομηχανίας που μέχρι πρότινος έμοιαζε ασταμάτητη.

Η αυξανόμενη δυσπιστία των πολιτών, οι πολιτικές πιέσεις, οι αμφιβολίες των επενδυτών και τα σκάνδαλα γύρω από κορυφαία στελέχη συνθέτουν ένα περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας.

Η πολιτική αντίδραση και το μήνυμα της κάλπης

Για πρώτη φορά, η τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως οι υποδομές που απαιτεί η ανάπτυξή της βρέθηκαν στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Σε 41 περιπτώσεις, οι πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν για μέτρα που αφορούσαν την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Axios, 40 από τις 41 σχετικές ψηφοφορίες κατέληξαν σε απόρριψη των προτάσεων.

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Παράλληλα, πολιτικοί που συνδέθηκαν με την προώθηση τέτοιων εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Οχάιο, Τζον Χάστεντ, και ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ηττήθηκαν στις εκλογές.

Η αντίδραση αυτή προμηνύει και την επόμενη ημέρα στο Κογκρέσο. Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν, σύμφωνα με το Reuters, να καταθέσουν μαζικά νομοσχέδια για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, μόλις αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, τον Ιανουάριο, ενώ σκοπεύουν να καλέσουν στην Ουάσιγκτον κορυφαία στελέχη του κλάδου για να καταθέσουν.

Την ίδια στιγμή, ακόμη και λαϊκιστές Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται πρόθυμοι να εντείνουν τις πιέσεις για αυστηρότερο έλεγχο.

Οι φόβοι για την ασφάλεια και τα ανεξέλεγκτα συστήματα ΑΙ

Το δεύτερο μέτωπο αφορά τους κινδύνους που συνοδεύουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Η ανησυχία κορυφώθηκε τον Ιούλιο, όταν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, το οποίο υποβαλλόταν σε δοκιμές για τις δυνατότητές του στην κυβερνοασφάλεια, κατάφερε να παρακάμψει τους περιορισμούς του προστατευμένου περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούσε και να πραγματοποιήσει κυβερνοεπίθεση στις υποδομές της Hugging Face, μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες φιλοξενίας και διαμοιρασμού μοντέλων AI.

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Το σύστημα εκμεταλλεύτηκε κενά ασφαλείας και κλεμμένα διαπιστευτήρια, αποκτώντας πρόσβαση σε εσωτερικά δεδομένα και διακομιστές. Το περιστατικό προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς ανέδειξε στην πράξη τους κινδύνους από την ανάπτυξη ολοένα πιο αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να αναλαμβάνουν σύνθετες ενέργειες χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη.

Ακολούθησαν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, προειδοποιήσεις από διευθύνοντες συμβούλους και μηχανικούς του κλάδου για τους κινδύνους της τεχνολογίας που οι ίδιοι αναπτύσσουν, ακόμη και για το ενδεχόμενο να απειληθεί η ίδια η ανθρωπότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, οι OpenAI και Anthropic διερευνούν δεκάδες χιλιάδες περιστατικά ασφαλείας, ενώ μη ελεγμένοι αυτόνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) φέρονται να αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές αμφισβητούν το οικονομικό μοντέλο -Φόβοι για φούσκα

Την ίδια ώρα, εντείνονται τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρουν τελικά τα αναμενόμενα κέρδη.

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Οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, με τη Nvidia να καταγράφει πτώση 13% μέσα σε μία εβδομάδα, εν μέσω των εξελίξεων γύρω από την αποχώρηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει σχεδόν το 25% της αξίας της από το πρώτο δημοσίευμα των New York Times, στα τέλη Οκτωβρίου, σχετικά με τις διασυνδέσεις του Χουάνγκ με πρόσωπο που φέρεται να είναι ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, και τις εξωσυζυγικές του σχέσεις.

Ανάλογες αμφιβολίες συνοδεύουν και την επικείμενη είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο, καθώς η προβλεπόμενη αποτίμησή της εμφανίζεται περίπου 600 δισ. δολάρια χαμηλότερη από τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Η κρίση ηγεσίας και η φθορά της εικόνας των τεχνολογικών κολοσσών

Το τέταρτο μέτωπο αφορά τα ίδια τα πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της βιομηχανίας.

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Η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για την ερωτική του ζωή, ενισχύει τα ερωτήματα για την ευαλωτότητα των ανθρώπων που διοικούν ορισμένες από τις ισχυρότερες εταιρείες των ΗΠΑ. Ή, για να το πούμε πιο σωστά: Την ευαλωτότητα των εταιρειών που συνδέονται τόσο στενά με τους επικεφαλής τους και την προσωπική τους ζωή και πορεία.

Η πτώση της μετοχής της Nvidia αναδεικνύει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η συγκέντρωση τόσο μεγάλης οικονομικής και τεχνολογικής ισχύος στα χέρια ελάχιστων στελεχών.

Η αρνητική εικόνα δεν σταματά εδώ, όπως τονίζει πολύ εύστοχα το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης. Επεκτείνεται και στη μαζική κουλτούρα.

Τρεις κινηματογραφικές παραγωγές που κυκλοφορούν την περίοδο αυτή στρέφουν την προσοχή τους στους ισχυρούς της τεχνολογίας: το «The Social Reckoning», το «Musk» και το «Artificial», που αναμένεται να προβληθεί ανήμερα των Χριστουγέννων. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Έλον Μασκ και ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Και οι τρεις ταινίες δεν φαίνεται ότι θα αφήσουν τους τεχνολογικούς ηγέτες «ατσαλάκωτους».

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Nvidia / Φωτογραφία AP

Από πρωταγωνιστές σε στόχο δημόσιας δυσπιστίας

Η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο σκάνδαλο ή σε μια προσωρινή χρηματιστηριακή διόρθωση.

Πρόκειται εν μέρει για τις αναμενόμενες δυσκολίες μιας τεχνολογίας που περνά από την εκρηκτική ανάπτυξη στη φάση της λογοδοσίας και των πρώτων σοβαρών αναταράξεων μετά από μια αλματώδη πορεία προς την κορυφή.

Η εξέλιξη θυμίζει την περίοδο κατά την οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατράπηκαν, από αγαπημένο δημιούργημα της Silicon Valley, σε αντικείμενο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Η διαφορά είναι ότι η κρίση της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται με την ίδια ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε και η ίδια η τεχνολογία.