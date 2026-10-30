HUAWEI Watch D3: Το smartwatch που σε νοιάζεται και μετρά την πίεσή σου - iefimerida.gr

Μπορεί ένα ρολόι να σε νοιάζεται; Κι όμως, το νέο HUAWEI WATCH D3 είναι εκεί για σένα σε κάθε λεπτό της ημέρας, αλλά και της νύχτας.

Τα smartwatches μπήκαν στη ζωή μας εδώ και μερικά χρόνια. Από τα απλά ψηφιακά ρολόγια, τα οποία προσέφεραν βασικές λειτουργίες, όπως η εμφάνιση της ώρας, το χρονόμετρο και το ημερολόγιο, περάσαμε στα «έξυπνα» ρολόγια με σημαντικές δυνατότητες επικοινωνίας, παρακολούθησης της υγείας και άθλησης.

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Και τώρα η HUAWEI, ο κινεζικός κολοσσός τεχνολογίας, ο οποίος παρακολουθεί και αφουγκράζεται τις ανάγκες μας, πάει το smartwatch ένα βήμα πιο πέρα και το μετατρέπει εκτός από προσωπικό μας βοηθό και προπονητή, σε σύμβουλο υγείας.



Κι όχι έναν απλό σύμβουλο υγείας, αλλά κάποιον που βρίσκεται εκεί για να μας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή της ημέρας και της νύχτας για την πίεσή μας, τους καρδιακούς μας παλμούς, αλλά και την διάθεσή μας. Ο λόγος για το νέο HUAWEI WATCH D3.

Ένα smartwatch που μετρά την πίεσή σου όποτε θέλεις

Το πήρα στα χέρια μου πριν από μερικές ημέρες για να το δοκιμάσω γιατί σαν «άπιστος Θωμάς», δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένα ρολόι θα μπορούσε να μετράει την πίεση μου. Ανοίγω την συσκευασία κι ενώ περίμενα ένα ογκώδες smartwatch, αντίκρισα ένα κομψό, ντιζαϊνάτο ρολόι που θα μπορούσα κάλλιστα να φορώ τόσο στην εργασία μου, όσο και σε επαγγελματικά meetings αλλά και στις εξόδους μου με φίλους.

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«Πού είναι το πιεσόμετρο;», αναρωτήθηκα. Μελετώντας το πιο προσεκτικά, είδα τον μικροσκοπικό αερόσακο κρυμμένο διακριτικά κάτω από το λουράκι. «Με αυτό θα μετρήσω την πίεση;», συνέχισα σαν άπιστη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το δοκιμάσω.

Αφού κατέβασα την εφαρμογή HUAWEI Health app στο κινητό μου – μπορείτε να την κατεβάσετε σε οποιαδήποτε συσκευή η οποία λειτουργεί είτε με Android είτε με iOS – ήμουν έτοιμη για δοκιμή. Ρύθμισα τις απαραίτητες λειτουργίες στο smartwatch (π.χ. σε ποιο χέρι θα το φορέσω) και προσάρμοσα το λουράκι ώστε να ταιριάζει απόλυτα στον καρπό μου (έχει μια ειδική μεζούρα μέσα στη συσκευασία), ώρα για τεστ.

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Τοποθέτησα το αριστερό μου χέρι στο οποίο φορούσα το ρολόι, στο ύψος του στήθους και της καρδιάς, όπως δείχνει άλλωστε και η συσκευή, και περίμενα. Ξαφνικά, κάτι άρχισε να φουσκώνει. «Σοβαρά τώρα;», «είναι δυνατόν;», σκέφτηκα. Μετά από περίπου 25 δευτερόλεπτα, η μέτρηση ήταν μπροστά μου, στην οθόνη του ρολογιού. Συστολική 13,7 και διαστολική 8,5. Παλμοί: 67.

Χάρη στην ενσωματωμένη περιχειρίδα, ή τον μικρό αερόσακο στο λουράκι, όπως θα λέγαμε, ο οποίος φουσκώνει και τον αισθητήρα πίεσης υψηλής ακρίβειας που καταγράφει τις ταλαντώσεις της αρτηρίας, μέτρησα την πίεσή μου σε δευτερόλεπτα.

Πώς κατέληξα να επισκεφθώ τον γιατρό

Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Κι επειδή όπως προείπα, είμαι «άπιστος Θωμάς», πήρα και το κανονικό πιεσόμετρο για να επαληθεύσω τις τιμές. Και ναι, ήταν ίδιες!

Ακολούθησαν μερικές ημέρες με δοκιμές. Σηκωνόμουν το πρωί, έπαιρνα την πίεση. Αγχωνόμουν στη δουλειά, έβαζα απλά το χέρι μου πάνω στο στήθος στο ύψος της καρδιάς, πατούσα το κουμπί και έπαιρνα την πίεσή μου. Και φυσικά, χωρίς να κουβαλάω πάντα και παντού το κανονικό πιεσόμετρο.

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Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Εκεί που έλεγα στους φίλους μου ότι δεν έχω πίεση, παρατήρησα ότι η διαστολική (η μικρή, όπως την ξέρουμε όλοι) ήταν λίγο «τσιμπημένη» και αποφάσισα να κλείσω ένα ραντεβού στο γιατρό. Οι εξετάσεις μου ήταν καλές, αλλά ο καρδιολόγος μου είπε ότι ίσως θα πρέπει να την παρακολουθώ και να την καταγράφω πιο συχνά.

Και αυτό ακριβώς έκανα. Γιατί το νέο HUAWEI WATCH D3 δεν μετρά απλά την πίεση. Κάνει ακόμα και 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ABPM- Ambulatory Blood Pressure Monitoring) ή αλλιώς το γνωστό holter. Το WATCH D3 εκτελεί μετρήσεις ανά 30 λεπτά, μέρα και νύχτα, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και στο τέλος ετοιμάζει μία αναφορά με τις μετρήσεις. Μπορείτε να φανταστείτε άλλο smartwatch που να κάνει κάτι τέτοιο;

Το νέο HUAWEI WATCH D3 κάνει και ηλεκτροκαρδιογράφημα

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Το νέο HUAWEI WATCH D3 δεν νοιάζεται μόνο για εσάς αλλά και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα

Και δεν είναι μόνο αυτά. Εκτός από εσάς, το νέο HUAWEI WATCH D3 δεν νοιάζεται μόνο για εσάς, αλλά και για τους δικούς σας ανθρώπους. Εάν, για παράδειγμα, κάποιο άτομο από το περιβάλλον σας έχει θέματα με την πίεσή του, χάρη στο Family Health Community, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθείτε τα δεδομένα υγείας των μελών της οικογένειάς σας που φορούν την ίδια συσκευή.



Μάλιστα, εάν κάτι δεν πάει καλά, θα λάβετε ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δικό σας άνθρωπο για να τον ειδοποιήσετε.

Φυσικά, το συγκεκριμένο smartwatch δεν μετράει μόνο την πίεση. Η λειτουργία Health Glance συγκεντρώνει έως 11 δείκτες σε έναν σύντομο έλεγχο: Από ηλεκτροκαρδιογράφημα και παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, μέχρι SpO2, θερμοκρασία δέρματος, άγχος, HRV και ανάλυση αρρυθμίας μέσω παλμικού κύματος.

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Είναι επίσης το ιδανικό εργαλείο για έναν αθλητή καθώς μπορεί να τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα πώς ανταποκρίνεται το σώμα του στην προπόνηση, ενώ διαθέτει πάνω από 100 είδη προπόνησης καθώς και AI ανάλυση φυσικής κατάστασης για να καταγράψει όλες τις δραστηριότητές του.

Ένα smartwatch για καθημερινή χρήση

Παράλληλα, ένα τόσο καινοτόμο smartwatch δεν θα μπορούσε να μην καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις μας. Πέρα από το γεγονός ότι, όπως προαναφέραμε, συνεργάζεται είτε με συσκευές Android είτε με iOS, στηρίζει τις ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay, όπου μπορείτε να ενσωματώσετε οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα διαθέτετε και να μην χρειάζεται να κουβαλάτε πάντα μαζί σας το πορτοφόλι σας.

Όσο για το design του, είναι διακριτικό, casual, με με πάχος μόλις μόλις 11,3 χιλιοστά και βάρος σώματος 40 γραμμάρια, ώστε να φοριέται με άνεση όλη την ημέρα αλλά και κατά την διάρκεια του ύπνου.



Η AMOLED οθόνη 1,92 ιντσών, με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.000 nits, προσφέρει καθαρή εικόνα ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Το νέο, εξαιρετικά λεπτό λουράκι με ενσωματωμένο αερόσακο, συμβάλλει και αυτό σε μια πιο διακριτική και άνετη εμπειρία κατά τη μέτρηση.



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Διατίθεται σε Black, Gold και Mocha Gold, το HUAWEI WATCH D3 συνδυάζει λειτουργικότητα και κομψότητα, με επιλογές λουριών από HNBR ή σύνθετο vegan δέρμα που προσαρμόζονται σε κάθε προσωπικό στυλ.

Κι αν ανησυχείτε ότι με τόσες μετρήσεις της πίεσης, η μπαταρία του θα τελειώνει αμέσως, ωστόσο, κρατά 6 μέρες για τυπική χρήση (δεν κάνει και λίγα, αν το σκεφτείτε).

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Τρεις εβδομάδες τώρα φοράω το νέο HUAWEI WATCH D3, χάρη στο οποίο επισκέφθηκα τον γιατρό μου όταν διαπίστωσα μικροαλλαγές στην πίεσή μου. Κι αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι έχω πλέον στην κατοχή μου ένα εργαλείο που νοιάζεται πραγματικά για την υγεία μου. «Caring, Always», όπως είναι και το μότο του. Εσείς δεν θα το δοκιμάζατε;

Φυσικά, η HUAWEI ως ηγέτης στην παγκόσμια αγορά έξυπνων συσκευών, δεν θα μπορούσε να διαθέτει μόνο ένα smartwatch για την υγεία. Στην φαρέτρα του θα βρείτε επίσης, το ολοκαίνουριο WATCH GT 7 ή το GT 7 Pro που δίνει έμφαση τόσο στην παρακολούθηση υγείας όσο και στις αθλητικές δραστηριότητες – ιδανικό για όσους λατρεύουν την ποδηλασία και το σκι – αλλά και στην αυτονομία.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το WATCH 6 ή το 6 Pro, που προσφέρει προηγμένη παρακολούθηση υγείας, με το σύστημα TruSense, έξυπνες λειτουργίες, όπως κλήσεις και ειδοποιήσεις, αλλά και μοντέρνο σχεδιασμό.

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Και τα τρία smartwatches μόλις κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και συνοδεύονται από μοναδικές προσφορές.

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HUAWEI WATCH GT 7 Series: Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei, με τιμή γνωριμίας μειωμένη κατά 50€ από την προτεινόμενη τιμή λιανικής έως και τις 31 Οκτωβρίου και δώρο το Health MultiPass αξίας 199€.

HUAWEI WATCH 6: Διαθέσιμο από 12 Οκτωβρίου με δώρο τα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds 7i για αγορές έως τις 12 Νοεμβρίου.

HUAWEI WATCH D3: Το HUAWEI WATCH D3 είναι διαθέσιμο από 22 Οκτωβρίου στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei σε όλη την Ελλάδα, με δώρο τη ζυγαριά Huawei Scale 3 με κάθε αγορά και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Παράλληλα με το δίκτυο των επίσημων συνεργατών της Huawei, το HUAWEI WATCH D3 θα διατίθεται στα 7 φαρμακεία του ToFarmakeioMou σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και online στο tofarmakeiomou.gr.

Η επιλογή είναι δική σας!